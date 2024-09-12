تسليم ZPMC سفينة دعم الغوص المشبعة متعددة الوظائف

شانغهاي، 12 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- احتفلت شركة شانغهاي Zhenhua للصناعات الثقيلة (ZPMC) في 6 سبتمبر بتسليم سفينة دعم الغوص متعددة الأغراض، Wadad Aletheia، بحفل يعلن عن استعدادها للخدمة.

تحتل Wadad Aletheia، المعتمدة من قبل Det Norske Veritas (DNV)، مكانتها بجدارة بين سفن دعم الغوص الأكثر تطورًا في العالم. يبلغ طولها 145.9 مترًا، وعرضها 27 مترًا، وعمقها 11.33 مترًا، مما يسمح لها باستيعاب طاقم من 200 شخص بكل أريحية. وقد جُهِزت السفينة برافعة تلسكوبية تعوض 400 طن من الأمواج ونظام تحديد المواقع DP3+، سامحًا لها بالسفر بسرعة قصوى تبلغ 15.8 عقدة.

تحتوي السفينة على نظام غوص مزدوج الأجراس أوتوماتيكي متطور يتسع لـ 24 شخصاً، والذي يتألف من مقصورات المعيشة والانتقال والهروب، وأجراس الغوص، ونظام دعم الحياة، مما يتيح عمليات غوص حتى عمق 300 متر تحت الماء. مع جرسين للغوص، كل واحد ذو قدرة استيعابية لـ 3 غواصين، تصل الكفاءة التشغيلية للسفينة إلى حد عالٍ مع محافظتها على أعلى المعايير العالمية للسلامة والراحة. بالإضافة إلى ذلك، جُهِزت السفينة برافعتين مفصليتين بحريتين تتضمنان تكنولوجيا تعويض الأمواج. تبلغ قدرة رفع الرافعة الرئيسية 400 طن، وهي مناسبة لعمق يصل إلى 3000 متر، بينما يمكن للرافعة المساعدة رفع 25 طن إلى عمق 600 متر.

تتميز Wadad Aletheia بمنصة عمليات تبلغ مساحتها 1850 مترًا مربعًا، وهي أكبر من قريناتها الموجودة في السفن المماثلة. تحتوي السفينة بالإضافة إلى حوض القمر الأساسي لنظام الغوص على حوض قمر للعمليات بمساحة 7.2 متر × 7.2 متر مصمم للنشر الرأسي لأنظمة التمديد المرنة للأنابيب وحفر الآبار الخفيفة. تدعم السفينة بكفاءة نقل ونشر المعدات الثقيلة والآلات المتخصصة الضرورية لمعظم مشاريع البناء بفضل قدرة تحميلها التي تبلغ في حدها الأدنى 15 طن لكل متر مربع على سطح السفينة الرئيسي وتصل إلى 50 طن لكل متر مربع في المناطق المقوّاة.

يعتبر الانتهاء الناجح لبناء السفينة وتسليمها علامة فارقة أخرى في تاريخ شركة ZPMC فيما يتعلق بسفن الدعم الهندسية البحرية، وهو ما يعزز التزام صناعة المعدات البحرية العالمية بالتنمية المستدامة وعالية الجودة. بالنظر إلى المستقبل، تركز ZPMC على زيادة تعزيز قدراتها في تصنيع المعدات عالية المستوى، وتعميق جهودها التعاونية مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، وتكثيف أبحاثها وتطويرها للتقنيات الأساسية، وتقديم مجموعة تتسع باستمرار من المعدات الاستثنائية.