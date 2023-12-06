تسمية Secureworks كإحدى الشركات الرائدة في خدمات الكشف والاستجابة المُدارة في أوروبا من قِبل شركة بحث مستقلة

حصلت شركة Secureworks على أعلى الدرجات الممكنة في سبعة معايير

لندن، 6 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- أشار تقرير شركة ™The Forrester Wave اليوم عن تحقيق شركة Secureworks (NASDAQ: SCWX)، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، منصب الريادة في خدمات الكشف والاستجابة المُدارة في أوروبا، وذلك للربع الرابع من عام 2023. وأشار تقرير شركة ™The Forrester Wave أن خدمة ™Taegis ManagedXDR التي تقدمها شركة Secureworks® تتميز بـ "وقت سريع لتحقيق القيمة وقدرات تحقيق قوية"، إلى جانب "هيكل تسعير بسيط وعملية تسجيل سريعة تتيح للعملاء البدء بالاستخدام بسرعة."

يُقيم تقرير "™The Forrester Wave: خدمات الكشف والاستجابة المُدارة في أوروبا، للربع الرابع لعام 2023" المشاركين من الشركات عبر 22 معيارًا لمساعدة المحترفين في مجال الأمن على اختيار الشريك المناسب لاحتياجاتهم. وقد حصلت شركة Secureworks على أعلى الدرجات الممكنة في معايير "الوقت لتحقيق القيمة، والتحقيقات المُدارة، ولوحات القيادة والتقارير، وقدرات المنصة، وأمان المنتج، ومحرك البرمجة النصية"، بالإضافة إلى معيار "مرونة التسعير والشفافية".

وفي هذا الصدد، صرح السيد Kyle Falkenhagen، الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة Secureworks، قائلًا: "إن الشركات الكائنة في أوروبا تجد نفسها في قلب العاصفة. يواجهون هجمات إلكترونية تتسارع في الحجم والسرعة والتعقيد، دون أن تكون لديها الموارد الداخلية الكافية لفهم الهجمات والدفاع عن أنفسها والتصدي للتهديد والرد عليه. وتلعب حلول الكشف والاستجابة المدارة، في هذا الشأن، دورًا حاسمًا في تمكين الشركات من جميع الأحجام من توسيع نطاق دفاعاتها السيبرانية بسرعة لتقليل مخاطرها التنظيمية".

لقد أصبحت قدرات Secureworks أمرًا حيويًا للغاية حيث ينخفض وقت تواجد برامج الفدية إلى أقل من 24 ساعة، مما يمنح الشركات نافذة زمنية تناقصية بشكل مستمر للدفاع عن أصولها الحيوية. إن شركة Secureworks في وضع جيد لمساعدة المنظمات في جميع أنحاء أوروبا على الاستجابة لهذا التحدي، مع بناء المرونة السيبرانية وتوفيرها.

وأضاف Falkenhagen قائلًا: "يختار العملاء شركة Secureworks بسبب خدمة Taegis التي تزودهم برؤية شاملة يحتاجونها لفهم التهديدات التي تواجه مؤسساتهم وشركاتهم وتمكنهم من الاستجابة لهذه التهديدات والتصدي لها. وتُعد التقارير القوية ولوحات المعلومات من الأمور الأساسية لتوفير خدمة قوية لمقاومة المخاطر المتعددة، ويشرفنا أن نحصل على التقدير كشركة رائدة في هذا التقييم، والذي نعتقد أنه يؤكد للعملاء أننا نعزز وضعهم في مجال الأمن السيبراني على المدى القصير والطويل".

ويهدف حل MDR الخاص بشركة Secureworks على سد فجوة المهارات والكفاءات التي تعاني منها الشركات التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لدعم احتياجاتها في مقاومة الهجمات السيبرانية لتلبية قدرتها على تحمل المخاطر التنظيمية. وتعتبر شركة Secureworks هي الشركة الوحيدة التي توفر وصولًا مباشرًا وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع إلى محلل مركز عمليات أمن المعلومات SOC في أقل من 90 ثانية فقط. وتتيح للمؤسسات والشركات الوصول إلى مطاردي التهديدات والمستجيبين ومديري نجاح العملاء، الذين يكونون إلى جانبهم لتزويدهم بالمهارات والخبرات التي قد لا يكونون قادرين على بنائها بمفردهم.

قال Tom Forster، رئيس أمن تكنولوجيا المعلومات IT بشركة خدمات تقع في منطقة شرق إنجلترا: "كشركة تقدم خدمات المرافق، لدينا الكثير من البيانات الشخصية التي يجب علينا حمايتها، ونحن ندرك أن هناك تهديدات أثرت في شركات أخرى مماثلة لشركتنا. وهذا ما جعلني أشعر بالذهول عند استخدمنا لخدمة Taegis ManagedXDR. فلقد أصبح لدينا حل موثوق وآمن مع نهج يتطلب جهدًا أدنى من جانبنا. إنه كما لو كان لدينا قسم آخر في الشركة متخصص في مجال الأمن السيبراني. لقد تمكنا من إظهار تحسينات في مدى النضج الأمني لشركتنا بشكل يفوق ما نحتاج إليه في الوقت الحالي. فوجود حل للكشف والاستجابة المُدارة من Secureworks هو أمر يرتبط ارتباطاً استراتيجياً برسالتنا كمؤسسة".

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نبذة عن شركة Secureworks

شركة Secureworks (NASDAQ: SCWX)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني تؤمن التقدم البشري من خلال Secureworks® ™Taegis، وهي منصة XDR مفتوحة قائمة على البرمجيات كخدمة مبنية على أكثر من 20عامًا من المعلومات والأبحاث حول التهديدات في العالم الحقيقي، مما يحسن قدرة العملاء على اكتشاف التهديدات المتقدمة، وتبسيط التحقيقات والتعاون فيها، والتشغيل الآلي للإجراءات الصحيحة.

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