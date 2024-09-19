تسير MediSun Energy يدًا بيد مع EEIC نحو تعزيز أمن المياه في الإمارات العربية المتحدة وتطوير حلول الطاقة المستدامة

سنغافورة، 19 سبتمبر، 2024 / PRNewswire / -- يَسُرّ MediSun Energy، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الطاقة التناضحية (الزرقاء) الرائدة، أن تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم (MoU) مع شركة Emirates Electrical and Instrumentation Company (شركة الإمارات للكهرباء والأجهزة) (EEIC)، مؤسسة تابعة لـ Ghobash Group Enterprise (مجموعة غباش). يمنح هذا التعاون الإستراتيجي EEIC حق التوزيع الحصري لتقنيات WEGen من MediSun في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة).

Dusun Kim (left), Hagop Dermosessian (right)

تقدم تقنية WEGen من MediSun حلولاً متطورة لمعالجة الاحتياجات الملحة للطاقة والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد WEGen على تقنية التحليل الكهربائي العكسي (RED) لتحويل المياه المالحة بكفاءة إلى كهرباء، وهو ما يعزز كفاءة الطاقة بنسبة كبيرة. لا يُنتِج هذا النهج المبتكر طاقة نظيفة فحسب، بل يقلل أيضًا من إجمالي استهلاك الطاقة، وهو ما يتماشى مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن تقنية WEGen التقاط الكربون والاستفادة منه وتخزينه (CCUS) والإنتاج الصفري (المعدوم) للملح، وهو ما يساهم في التقاط انبعاثات الكربون بصورة فعالة والتخلص من نفايات الملح الضارة. ويساهم هذا في تحقيق انبعاثات صفرية للكربون، مما يساعد أكثر دولة الإمارات العربية المتحدة على التزامها بالاستدامة البيئية. وتصب جهود MediSun المُكرّسة لابتكار الطاقة النظيفة لصالح المنطقة ومساعدتها على الاقتراب من أهداف الاستدامة.

وقد قال السيد Dusun Kim، الرئيس التنفيذي CEO لشركة MediSun Energy: "يُعَدّ التعاون مع EEIC لحظة محورية لشركة MediSun Energy. ستكون خبرتهم الواسعة ووجودهم القوي في السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة أساسيَّين في تعزيز مهمتنا لتوفير حلول الطاقة المتطورة والمستدامة. نحن متحمسون للفرص التي سيقدمها هذا التعاون".

أضاف Hagop Dermosessian، المدير العامّ في شركة Emirates Electrical & Instrumentation Company (شركة الإمارات للكهرباء والأجهزة) (EEIC)وGCG Engineering Services: "ستساعد جهودنا التعاونية في تحفيز مستقبل إدارة المياه المالحة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن الاستفادة من كفاءاتنا الأساسية لتقديم حلول مبتكرة وفعالة هي خطوة تحمل آفاقًا كبيرة لحماية البيئة الأوسع وتخفيف آثار أنظمة التناضح العكسي RO المكلفة. ويعكس تعاوننا مع MediSun Energy كموزع حصري لها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخبراتنا التي تمتد لأكثر من عقدَين تفانينا في تقديم حلول شاملة في مجال الطاقة المتجددة".

معًا، تستجمع EEIC وMediSun Energy قدراتهما وإمكانياتهما لقيادة تحول الأمن المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عاكستَين التزامهما المشترك بالحفاظ على البيئة والتقدم التكنولوجي.

نبذة عن شركة MediSun Energy

شركة MediSun Energy هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا تكرّس جهودها لتطوير حلول طاقة نظيفة وفعالة. وتستخدم تكنولوجيا WEGen المبتكرة لدينا الطاقة التناضحية لتعزيز كفاءة الطاقة في تحلية المياه وتوليد الطاقة المتجددة. ونحن ملتزمون بمستقبل خالٍ من الكربون، ونسعى جاهدين لتقديم حلول عملية ومستدامة تتماشى مع رؤيتنا لعالم يعمل بالطاقة النظيفة والخضراء.

نبذة عن EEIC

تأسست شركة Emirates Electrical & Instrumentation Company (شركة الإمارات للكهرباء والأجهزة) (EEIC) في عام 2002، وهي مؤسسة تابعة لـ Ghobash Group Enterprise (مجموعة غباش)، وتفتخر بكونها شركة رائدة في الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع أكثر من 500 متخصص وتكنولوجيا متطورة، تتفوق EEIC في الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والأجهزة والتحكم، وتقود مشاريعَ معقدة في مختلف القطاعات، مثل النفط والغاز، والطاقة، والكهرباء، والمرافق، ومعالجة المياه وإدارتها، والبنية التحتية الذكية. ويشمل عملاء EEIC شركة بترول أبوظبي الوطنية ADNOC، والكيانات الحكومية، والمنظمات شبه الحكومية، وكبار مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء (EPC). وتركز الشركة على حلول الطاقة المستدامة المتجددة، وتهدف إلى أن تكون من كبار المقاولين وأصحاب العمل في صناعتها.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.medisun.energy أو إرسال خطاب إلى [email protected]. يمكنك أيضًا متابعة MediSun Energy على لينكد إن.

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