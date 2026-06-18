تشارتيس تُصنّف مُزن ضمن«فئة القادة » عالميًا في حلول الاحتيال المؤسسي لتصبح الشركة الوحيدة من الشرق الأوسط ضمن هذه الفئة

الرياض، المملكة العربية السعودية ولندن, 18 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مُزن، المنصة الرائدة لحلول مكافحة الجرائم المالية بالذكاء الاصطناعي، عن تصنيفها من قبل تشارتيس كـ«فئة القادة» ضمن تقرير RiskTech Quadrant® لعام 2026 لحلول الاحتيال المؤسسي. ويؤكد هذا التصنيف ريادة مُزن في في تقديم حلول متكاملة للكشف عن الاحتيال، مدعومة بتحليلات متقدمة ومرونة التكامل والتشغيل، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق للمؤسسات المالية في مواجهة أساليب الاحتيال المتزايدة التعقيد عبر مختلف مراحل رحلة العميل.

MOZN Becomes Only Middle-Eastern Company Named a Global Leader by Chartis for Enterprise Fraud

وبعد إدراجها لأول مرة في تقرير RiskTech Quadrant® لعام 2025 ضمن فئة الحلول المؤسسية، سجّلت مُزن تقدمًا ملحوظًا خلال عام واحد لتصل إلى فئة القادة في 2026، وهو أعلى تصنيف في التقرير، لتصبح الشركة الوحيدة من الشرق الأوسط المصنّفة ضمن فئة القادة.

وشمل التقرير تقييم أكثر من 45 مزودًا عالميًا، حيث قيّم أداء مُزن عبر عدة محاور رئيسية، من بينها التقنيات الأساسية، وتغطية أنماط الاحتيال، وقدرات المنصة. وأظهرت مُزن تميّزًا واضحًا في اكتشاف حسابات نقل الأموال وعمليات الاحتيال عبر المدفوعات المصرّح بها (APP Fraud)، وهما من أبرز التهديدات ذات التأثير المالي والسمعة على المؤسسات اليوم، إلى جانب قوة أدائها في مجالات الذكاء الاصطناعي وGenAI، وإدارة سير العمل، والتحليلات، ومرونة التكامل والتشغيل.





لم يعد الاحتيال يقتصر على المعاملات المالية، بل أصبح تحديًا مؤسسيًا يمتد عبر مختلف مراحل رحلة العميل، من فتح الحسابات والتحقق من الهوية إلى المدفوعات والخدمات الرقمية. ومع اعتماد المحتالين بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق هجماتهم — من إنشاء الهويات الاصطناعية إلى انتحال الهوية باستخدام تقنيات التزييف العميق (Deepfake) — أصبحت المؤسسات بحاجة إلى حلول متكاملة تتجاوز الأنظمة المنفصلة والأساليب التقليدية.



في هذا السياق، طوّرت مُزن منصة FRAML لتوفير إطار موحد لاتخاذ القرار، تشمل الكشف الفوري عن الاحتيال، والتحليلات السلوكية، وإدارة القضايا، وحوكمة الضوابط، ضمن إطار بيانات موحّد. كما تسرّع قدرات الذكاء الاصطناعي التوكيلي (Agentic AI) من تطوير ضوابط الاحتيال، فيما توحّد بنية FRAML بين الاحتيال والامتثال ضمن إطار واحد يمكّن المؤسسات من التعامل مع التهديدات الحديثة بكفاءة وعلى نطاق واسع.

وتترجم هذه القدرات إلى نتائج ملموسة، تشمل تسريع اتخاذ القرارات، وتحسين دقة الكشف، وتقليل الإنذارات الخاطئة، وخفض التعقيد عبر جميع مراحل رحلة العميل. كما توفر مُزن خيارات تكامل وتشغيل مرنة تشمل البرمجيات كخدمة المحلية (SAAS)، والسحابة الخاصة، والبنية المحلية، بما يلائم احتياجات المؤسسات المختلفة دون الإخلال بالأداء أو الحوكمة.



وأكد مالك اليوسف، الشريك المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي في مُزن:«في الاقتصاد الرقمي الحديث، لم تعد الأدوات التقليدية المجزأة كافية. التحدي اليوم لا يكمن فقط في اكتشاف الاحتيال، بل في إدارته بشكل متكامل عبر كامل دورة حياة العميل. وهذا يتطلب قدرات ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع والتكيف، إلى جانب بنية FRAML توحّد الاحتيال والامتثال ضمن إطار واحد لاتخاذ القرار. ويؤكد تصنيف مُزن كفئة القادة من قبل تشارتيس أننا نجحنا في بناء هذا النموذج بالفعل.»



ومن جانبه، قال فيليب ماكنزي، كبير الباحثين في مؤسسة تشارتيس:«يعكس تصنيف مُزن كفئة القادة في حلول الاحتيال المؤسسي اعتمادها على بنية حديثة قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حضور إقليمي فريد ونمو قوي. كما تتفرد حلول مُزن بتركيزها على الكشف الفوري عن الاحتيال، والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وتحليلات المدفوعات المتقدمة.»



وتواصل مُزن الاستثمار في تطوير قدراتها في مجال مكافحة الجرائم المالية، من خلال توسيع إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل، وتعزيز تحليلات الشبكات لاكتشاف حلقات الاحتيال، ودفع التكامل بين الاحتيال والامتثال عبر نموذج FRAML. وتدعم هذه الجهود خبرات عالمية ومحلية، من خلال فرق متخصصة تعمل جنبٍا مع العملاء، لضمان ترجمة الابتكار التقني إلى حماية فعليّة وشاملة للمنظومة المالية.

الختام

نبذة عن "مُزن"

تُعد "مُزن" منصة متخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المؤسسي، تمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات حاسمة ومدروسة في مجالين رئيسيين يتطلبان أعلى مستويات الموثوقية، هما: مكافحة الجرائم المالية، وتحليل البيانات والمعلومات الداخلية للمؤسسات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى رؤى عملية تدعم قراراتها الاستراتيجية. وقد طوّرت "مُزن" تقنياتها لتعمل على نطاق عالمي، مع القدرة على التكيف مع متطلبات كل سوق تعمل بها.

للمزيد من المعلومات حول الشراكة، يرجى زيارة: www.mozn.ai

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