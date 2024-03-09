تشارك J&T Express في فعالية LEAP وتعزز التعاون مع منصات التجارة الإلكترونية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 مارس 2024 /PRNewswire/ -- شاركت J&T Express، وهي مشغل خدمات لوجستية عالمي، في LEAP، أكبر فعالية تقنية في الشرق الأوسط، والتي أُقيمت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس. باستفادتها من المنصة لتعميق تعاونها مع أبرز منصات التجارة الإلكترونية على الصعيدين العالمي والمحلي، تسعى الشركة إلى دعم نموها وتطويرها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بشكلٍ أوسع.

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في فعالية LEAP، والمعروفة باسم "Digital Davos"، ألقت عروضه التعريفية الضوء على مدى تطور السعودية في مجالي التحول الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، حيث تمتلك أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وذلك تحت شعار "السعودية ترحب بكم!" لهذا العام. شارك نحو 1000 متحدث وأكثر من 1800 عارض عالمي في هذه النسخة من فعالية LEAP، حيث قدموا أحدث الابتكارات التكنولوجية.

بصفتها أحد العارضين، عملت شركة J&T Express على توقيع اتفاقية تعاون مع Salla، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بهدف تقديم خدمات لوجستية شاملة عابرة للحدود للمستهلكين والتجار السعوديين، مما يتيح لهم الاستمتاع بالتوصيل السريع والآمن، والاستفادة من الحلول اللوجستية المخصصة، بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع. تتطلع شركة J&T Express بشغف إلى هذا التعاون والدور البارز الذي سيؤديه في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وبقية الدول في جميع أنحاء العالم، علاوةً على تعزيز الازدهار وتطوير التجارة عبر الحدود.

بالإضافة إلى التعاون مع Salla، تبرز شركة J&T Express أيضًا شراكاتها الوثيقة مع عدة منصات للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، بما في ذلك Temu، وNoon، وShein، وTiktok، مما يسهم في دعم التوسع الإضافي لأعمال التجارة الإلكترونية في السوق السعودية.

انطلقت عمليات شركة J&T Express في المملكة العربية السعودية رسميًا في يناير لعام 2022، وسرعان ما باتت المشغِّل المتكامل العشرين في مجالي التخليص عبر الحدود وتوصيل الطرود المحلية في المملكة. تشمل خدمات شركة J&T Express جميع المناطق بالمملكة، وذلك بفضل نظام التجميع والتسليم المتكامل الخاص بها، مما يمكنها من الوصول إلى أية منطقة بما في ذلك المناطق النائية، مع تحقيق تغطية بنسبة 100% داخل المملكة العربية السعودية.

أنشأت الشركة مقرها الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة العربية السعودية في فبراير لعام 2022. وقعت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، نيابةً عن الحكومة السعودية، مذكرة تفاهم رسمية مع شركتي J&T Express وeWTP Arabia Capital، بشأن وضع خطة إنشاء منطقة صناعية ذكية للخدمات اللوجستية، بهدف بناء أكبر منطقة صناعية ذكية للخدمات اللوجستية في المنطقة.

والتزامًا بخطة تحول المملكة العربية السعودية إلى محور لوجستي عالمي، تسعى شركة J&T Express إلى المساهمة في تحقيق ذلك الهدف من خلال تقديم حلول لوجستية مبتكرة، وتعزيز النظام البيئي الخاص بالتجارة الإلكترونية وتقويته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ففي عام 2023، نالت شركة J&T Express Saudi Arabia جائزة أفضل شركة لتوصيل الطرود لهذا العام، وذلك ضمن حفل جوائز الخدمات اللوجستية والنقل بالمملكة العربية السعودية.

تعد J&T Express شركة خدمات لوجستية عالمية تقدم خدمات رائدة في مجال التوصيل السريع في جنوب شرق آسيا والصين، وتعد أكبر وأسرع الأسواق نموًا في العالم. في إطار توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دخلت خدمات شركة J&T Express الخاصة بالبريد السريع إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة ومصر، بالإضافة إلى السعودية.

حول J&T Express

J&T Express هي شركة خدمات لوجستية عالمية تقدم خدمات رائدة في مجال التوصيل السريع في جنوب شرق آسيا والصين، وتعد أكبر وأسرع الأسواق نموًا في العالم. تم تأسيس شبكة J&T Express في عام 2015 ، وتغطي ثلاثة عشر دولة، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل ومصر. تلتزم J&T Express بتزويد العملاء بحلول لوجستية متكاملة من خلال البنية التحتية الذكية والشبكة اللوجستية الرقمية، كجزء من إستراتيجيتها العالمية لربط دول العالم بكفاءة أكبر وتحقيق المكاسب اللوجستية للجميع، وذلك عبر الالتزام بمهمتها "المتركزة حول إرضاء العميل والقائمة على الكفاءة."

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