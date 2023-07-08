تشجع شراكة Hisense مع Discovery المستهلكين على "العثور على مهمتهم X" من خلال إلهام روح الاستكشاف والفضول

تشينغداو، الصين, 8 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- عقدت شركة Hisense، وهي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، شراكة مع القناة الوثائقية Discovery لتشجيع الناس على استكشاف عوالم جديدة و"العثور على مهمتهم X".

من خلال التعاون، أنتجت الشركتان سلسلة محتوى توثق مغامرات بينغ فان، المصور الفوتوغرافي تحت الماء، ليعثر على المهمة X الخاصة به من خلال قدرته التي لا تضاهى على التقاط بعض أكثر الأماكن إذهالاً وعزلة في العالم.

"Find Your Mission X" with Hisense and Discovery

تم تصوير بينغ وهو يجد مهمته الخاصة X من خلال الشراكة، ألا وهي الشروع في استكشاف الكهوف والغوص للكشف عن أسرار الكهوف الغامضة في المكسيك، والتي يعتقد المايا أنها بوابة إلى العالم السفلي. لكن المهمة X لا تقتصر على بينغ أو على الغوص فقط. إنها عقلية يمكن لأي شخص تبنيها: عقلية تؤكد على الاكتشاف والاستكشاف والفضول، والتي تقود في النهاية جودة حياة الناس وسعادتهم.

تعمل Hisense على المهمة X الخاصة بها، بحثًا عن الهدف النهائي المتمثل في جودة الصورة المثالية. وبينما تدرك الشركة أن الرحلة ستكون صعبة، فهي واثقة من أنها ستنجح فيها. تتجلى هذه المهمة بشكل خاص في تلفزيون ULED X الجديد، والذي يسمح للمشاهدين بتجربة العمق الحقيقي للون. بفضل 20000 مصباح LED صغير، فإنها تقدم للسوق اللون الأبيض الأكثر سطوعًا واللون الأسود الأغمق في أي تلفزيون، مما يؤدي إلى 3 أضعاف التباين البيئي لتلفزيون OLED. تم تصميم سلسلة منتجات ULED بأكملها، وليس فقط المنتج الجديد ULED X، لتزويد المستخدمين بتجربة سمعية بصرية مطلقة وتلبية الاحتياجات المختلفة.

يُظهر الفيديو الوثائقي، الذي يعرض لقطات مذهلة لكهف تحت الماء وكيف التقطها بينغ، هذه التكنولوجيا في ذروتها؛ مع كل ظلمات الكهوف الواقعة في تناقض صارخ بجوار جيوب الضوء الحادة المنبعثة من شعلة بينج.

الفيلم الوثائقي الكامل متاح للمشاهدة على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Hisense، وفي الوقت نفسه، يتوفر البث المباشر للفئة الرئيسية في الساعة 1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 14 يوليو:/تموز على موقع يوتيوب.

نبذة عن Hisense:

شركة Hisense هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والالكترونيات الاستهلاكية. وتشمل أعمال Hisense منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفزيون الذكية) والأجهزة المنزلية وتكنولوجيا المعلومات الذكية. وفي الآونة الأخيرة، حققت Hisense نموًا سريعًا وهي تعمل الآن في أكثر من 160 بلدًا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2148047/KV.jpg

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=Ey7DIPP5cug

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

Hisense SOURCE