تشكيلة طرازات فورد الحديثة تسجّل مبيعات قياسية وتمهّد الطريق أمام سيارات المستقبل الكهربائيّة

نمو قياسي في مبيعات المنطقة هذا العام يدعمه الأداء القوي للأسواق الرئيسية وتشكيلة الطرازات الأحدث حتى اليوم

إطلاق موستانج ماك-إي وتيريتوري هايبرد يؤكّد التزام فورد بمستقبل السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط

تتوفّر الخدمات المتّصلة لعملاء فورد في المنطقة مع طرح تطبيق "فورد باس" في العام المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أصبح عدد العملاء الذين يشترون سيارات فورد في جميع أنحاء الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى، وذلك بفضل أشمل وأحدث تشكيلة من طرازات وخدمات فورد التي تناسب جميع أنماط الحياة.

2025 Mustang Mach-E

وصرّح رافي رافيشاندران، رئيس فورد الشرق الأوسط، بالقول: "العام 2024 كان عاماً استثنائياً بالنسبة لفورد في المنطقة، إذ تضاعفت مبيعاتنا منذ العام 2022. ويعود هذا النجاح إلى الزيادة القوية في حصة السوق التي حققها وكلاؤنا في الدول الرئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية."

وتعتبر فورد اليوم العلامة التجارية الأسرع نمواً في السعودية. فقد استحوذت شركتا توكيلات الجزيرة للسيارات ومحمد يوسف ناغي للسيارات على 57 في المئة من إجمالي أعمال فورد في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من السنة.

وأضاف رافيشاندران: "ساهم الأداء القوي لوكلائنا كافة في تحقيق فورد لمبيعات قياسية في هذه المنطقة المهمّة للشركة."

وجاء زخم مبيعات فورد القوي من 15 طرازاً يجري إنتاجها في أنحاء مختلفة من العالم. ومن أبرز سيارات وخدمات فورد الجديدة ما يلي:

موستانج ماك-إي 2025: ستشهد المنطقة إطلاق موستانج ماك-إي الكهربائية بالكامل في العام المقبل. وهذه السيارة الرياضية متعدّدة الاستخدامات والتي تتّسع لخمسة ركّاب بالغين تجسّد تراث موستانج عبر تركيزها على قوّة الأداء، حيث يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثوانٍ. وتتوفر السيارة بحجمين للبطارية ويتراوح مداها بين 350 و450 كيلومتراً.

رئيسة مجموعة الأسواق الدولية لدى فورد، كاي هارت، أوضحت بقولها: "تمثل موستانج ماك-إي لحظة تاريخية بالنسبة لنا. فهي أولى سياراتنا الكهربائية بالكامل في المنطقة، وتعتبر بحقّ إحدى أفضل السيارات التي أنتجتها فورد على الإطلاق."

وسوف تنضمّ موستانج ماك-إي إلى طرازات F-150 وتوروس وتيرتيوري هايبرد في تعزيز التزام فورد بتقديم تشكيلة متنوعة من السيارات الكهربائية.

تيريتوري هايبرد 2025: تيريتوري هي أكثر سيارات فورد مبيعاً في الشرق الأوسط، وستصل نسختها الكهربائية إلى المنطقة العام المقبل. والسيارة التي تتوفّر بمختلف مستويات التجهيز، تجمع رحابة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ومزايا السلامة والتصميم المريح مع محرّك هجين واقتصادي في استهلاك الوقود، لتدمج بذلك الطاقة الكهربائية مع محرك الاحتراق التقليدي من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، من دون المساس بجودة الأداء.

إكسبيديشن تريمور 2025: على مدى عقدين من الزمن، كان عملاء الشرق الأوسط يشترون سيارة إكسبيديشن الرياضية متعددة الاستخدامات وكاملة الحجم لما تتمتع به من قوة وقدرات وملاءمة ورفاهية. وطراز إكسبيديشن 2025 يأخذ هذا الإرث إلى آفاق أبعد. فقد تمّ تصميمه على أيدي خبراء الطرق الوعرة، وازدادت قوته الحصانية وعزم الدوران إضافة إلى تزويده بنظام الدفع الرباعي الذكي مع نظام التعامل مع التضاريس ووضعية "الزحف الذاتي" Rock Crawl الحصرية. ومع إطارات مقاس 33 بوصة لجميع السطوح و10.6 بوصة من الإرتفاع عن الأرض، يمكن للعملاء تجاوز أي تضاريس صعبة، بدءاً من الطرقات الصحراوية في دول مجلس التعاون الخليجي ووصولاً إلى أكثر المسالك وعورةً.

خدمات فورد المتّصلة Ford Connected Services: ستعمد فورد خلال العام المقبل إلى تسريع إطلاق خدماتها المتّصلة عبر طرح تطبيق "فورد باس" FordPass في الإمارات ثم السعودية.

وتابعت هارت: "التطبيق الجديد سوف يوصل العميل مع سيارته بشكل لم يسبق له مثيل، وبهذه الطريقة، نحن نضع تجربة القيادة الممتعة في راحة اليد. فتخيّل أنك مسرع إلى اجتماع أو موعد في يوم صيفي حارّ... مع "فورد باس" يمكنك تشغيل سيارتك عن بعد وتبريد المقصورة مسبقاً حتى قبل خروجك من المنزل. "

وقال رافيشاندران: "عملاء اليوم يتوقّعون اتصالاً دائماً بما حولهم وتعاملاً شخصياً من الشركة التي تزوّدهم بطرازهم المفضّل. إنهم يريدون حلولاً تجعلهم يشعرون بالإنتاجية والرعاية والتميّز. لهذا السبب نقوم بإعادة تصميم كل جزء من رحلة تملّك العميل لسيارة فورد. فكل ما نقوم به هو لتمكين العملاء وجعل حياتهم المعقدة أكثر بساطة وخالية من أي قلق."

هذا التوجّه يشمل تقديم خدمات ملائمة مثل الحجز عبر الإنترنت وخيارات الاستلام والتسليم في بعض الأسواق. وهناك أيضاً خدمة الصيانة الروتينية السريعة حتى يتمكن العملاء من العودة إلى الطريق بأقل قدر من الإزعاج خلال اليوم.

ويتضمن التزام فورد أيضاً إنشاء مركز جديد لتوزيع قطع الغيار في دولة الإمارات، المقرّر افتتاحه في شهر يناير من العام المقبل. وسوف يسمح هذا المركز الجديد بتسليم قطع الغيار بشكل أسرع إلى الوكلاء، ما يسمح لمالكي سيارات فورد بالعودة إلى الطريق بسرعة أكبر.

وختمت هارت بقولها: "تظهر مجموعة طرازاتنا وخدماتنا المبتكرة مدى التزام فورد تجاه عملائنا ووكلائنا وموظفينا ومجتمعاتنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط."

نبذة عن شركة فورد

فورد موتور كومباني هي شركة عالمية مدرجة بالرمز (NYSE: F) وهي ملتزمة بالمساهمة في بناء عالم أفضل يتمتع فيه الجميع بحرية التنقل والسعي لتحقيق أحلامهم. وفي إطار خطة "فورد+" (+ Ford)، التي تنتهجها الشركة بهدف تحقيق النمو وتوفير أعلى مستويات القيمة، تجمع فورد بين نقاط قوتها الحالية والقدرات الجديدة والعلاقات الوطيدة والمتواصلة مع العملاء في سبيل إثراء تجاربهم وتعزيز ولائهم. وتقوم الشركة بأعمال تطوير وتصنيع وتسليم شاحنات فورد المبتكرة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات الصغيرة والسيارات التجارية وسيارات لينكون الفاخرة، بالإضافة إلى خدماتها المتصلة. وتقوم الشركة بذلك عبر ثلاث قطاعات أعمال تتمحور حول العملاء، وهذه القطاعات هي "Ford Blue" لتصميم المركبات الهجينة والمركبات التي تعمل بالغاز، و"Ford Model e" لابتكار سيارات كهربائية متطورة مزودة ببرمجيات تحدد التجارب الرقمية الدائمة لجميع العملاء، و"Ford Pro" لمساعدة العملاء التجاريين على تحويل وتوسيع أعمالهم من خلال المركبات والخدمات المصممة وفقاً لاحتياجاتهم. يعمل لدى فورد حوالي 175,000 موظف حول العالم. للمزيد من المعلومات حول فورد ومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.corporate.ford.com.

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