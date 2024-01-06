تشكيلة منتجات شركة Toshiba TV: استمرار للتميز

هونغ كونغ، 6 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- دائمًا ما تعمل شركة Toshiba TV على تطوير صناعة الترفيه المنزلية بسلسلة منتجات مختلفة ومتنوعة من التلفازات، منتقلة بذلك من حقبة تلفزيونية إلى أخرى أكثر تطورًا.

وفي هذا الصدد، يعد تلفاز X9900 OLED أبرز منتجات تشكيلة شركة Toshiba TV من التلفازات، الأمر الذي يرجع إلى الإضاءة الذاتية التي تتميز بها شاشة التلفاز إلى جانب مجموعة الألوان النابضة بالحياة لتجربة مشاهدة أكثر هدوءاً ونقاءً، منحوتة بدقة عن طريق محسِّن صور يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي AI.

ومن أجل استكمال المزايا المرئية المذهلة التي يتمتع بها هذا التلفاز، لا بد لنا وأن نذكر نظام الصوت القوي من طراز 3.1.2 الخاص بتلفاز X9900، فهو يتميز بتقنية الصوت المتطورة على الشاشة ومكبر الصوت الأمامي. وتوفر المزايا السمعية والمرئية سالفة الذكر تجربة مشاهدة واستماع غنية للمشاهدين تملأ الغرفة الكائن بها التلفاز، الأمر الذي يجعل المشاهدين قادرين على الاستماع بدقة ووضوح متناهيين لأصوات الانفجارات العالية والهمسات منخفضة الصوت.

يقدم تلفاز X9900 OLED المتطور تجربة سينمائية وتجربة ألعاب لا تُنسى، مدعومة بمحرك REGZA Engine OLED، وهو محرك معالج للصور يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي AI.

كما يتميز تلفاز Z870 Mini-LED TV، الذي أضافته شركة Toshiba TV مؤخرًا لقائمة منتجاتها من التلفازات، بشاشة عرض 4K UHD مدعومة بمحرك REGZA Engine ZRi لتحسين الأداء في السطوع والتباين. ويدعم هذا التلفاز مجموعة تقنيات Dolby Vision + ومعيار HDR10، مما يقدم بإخلاص رؤية المخرج ويجسدها بشكل مثالي. كما أنه يتضمن نظام الصوت المحيطي ZR 2.1.2 للحصول على صوت واضح وغامر.

ولنا في تلفاز M650 نموذج آخر على منتجات الشركة من التلفازات، فهذا المنتج يجمع بين تقنية Mini-LED 4K وتقنيات أخرى على غرار Dolby Vision لعرض الألوان بدقة وواقعية أكبر. كما أنه مزود بنظام صوت محيطي من نوع REGZA 3D Surround ومكبر صوت Bass Woofer للحصول على صوت كريستالي واضح، ويتم تشغيل جميع هذه المزايا عن طريق محرك REGZA ZR.

مع مجموعة متنوعة من التلفازات بأحجام ومزايا مختلفة ومتنوعة، تقدم شركة Toshiba TV مجموعة منتجات متعددة الاستخدامات. وتقدم الشركة كل سلسلة من سلاسل منتجاتها، بغض النظر عن مستوى النطاق، على سبيل المثال تلفاز Toshiba TV C350 4K أو الطراز المتوسط M550، دون التنازل عن الجودة العالية للصورة والصوت التي تقدمها تلك المنتجات لصناعة الترفيه المنزلي.

وتحتل حيوية الابتكار المرتبة الأولى في التزام شركة Toshiba TV بالحرفية الحقيقية، حيث تصنع الشركة منتجات من الدرجة الأولى تأسر مشاعر مشاهدي اليوم.

نبذة عن Toshiba TV

يمتد تاريخ شركة Toshiba TV إلى نحو 70 عامًا من الإنتاج. فبفضل تميزها القوي وخبرتها الفريدة في عالم الاختراعات والابتكارات، أنتجت Toshiba TV العديد من أجهزة التلفاز ذات المميزات الرائدة في العالم. وقد قدمت شركة Toshiba TV، من خلال جودة صورتها العالية، تجارب لا تُنسى وأنماط مشاهدة متطورة استفاد منها العديد من الأشخاص حول العالم.