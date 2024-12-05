تصدير مليون سيارة Chery TIGGO 7 يمثل علامة فارقة في إستراتيجية التوسع العالمية

ووهو، الصين، 5 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 1 نوفمبر 2024، حقق خط سيارات TIGGO علامة بارزة حيث بدأت سيارة Chery TIGGO 7 رقم مليون رحلتها إلى السوق العالمية من ميناء ووهو في الصين. منذ إنشاء هذا الطراز، حصل على إشادة عالمية بسبب أدائه والجودة المتفوقة، حيث تصدر حجم صادرات سيارات الدفع الرباعي الرياضية الصينية من الفئة A لمدة ثلاث سنوات على التوالي، ونجحت نجاحًا بارزًا في الأسواق العالمية.

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لقد تألقت عائلة TIGGO 7 على الساحة العالمية بارتفاع مبيعاتها والحصول على الجوائز المرموقة، والتي من بينها الحصول على خمس نجوم في تصنيف السلامة وفقًا لبرنامج تقييم السيارات الجديدة في أستراليا ونيوزيلندا، وأعلى التصنيفات في دراسات أداء السيارات الصينية، والتنفيذ، والتخطيط (APEAL)، ودراسة الجودة الأولية الصينية (IQS). وتشيد هذه الجوائز بمكانة TIGGO 7 باعتبارها معيارًا ثابتًا في سوق سيارات الدفع الرباعي العالمية من الفئة A.

خلال الاحتفال بالصادرة رقم مليون، علق الرئيس Yin Tongyue رئيس شركة Chery قائلًا: أن هذا الحدث يمثل علامة فارقة ونقطة انطلاق جديدة. كما أكد السيد Yin أن هدف Chery هو تحقيق التميز مع سيارة TIGGO 7 وضمان أن تحظى كل سيارة من Chery بسمعة متميزة يعتمد عليها حول العالم، مما يجعل المستخدمين العالميين يحبون ويثقون ويختارون السيارات الصينية!

وفقًا لشعار التنمية 'الصين تعمل من أجل العالم'، تقوم Chery بتصميم سياراتها لتلتزم باللوائح المحلية، وتلبي متطلبات السوق بشكل دقيق، وتحافظ على قوتها التنافسية. وتتبع Chery أيضًا إستراتيجية توطين "في أي مكان، ولأي مكان"، والتكامل بفاعلية مع المجتمعات المحلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في مختلف الأسواق، حظيت سيارة TIGGO 7 بتقدير واسع من المستهلكين بفضل أدائها المتميز واعتماديتها الفائقة. ففي أمريكا الجنوبية، تُفضَّل هذه السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات بفضل محركها القوي وقدراتها على الطرق الوعرة؛ وفي آسيا والمحيط الهادئ، تتحمل بسهولة الظروف الحارة والرطبة، مما يكسبها ثناءً عاليًا؛ وفي جنوب شرق آسيا، تتعامل بكفاءة مع المناخات الاستوائية وسيناريوهات حركة المرور المعقدة بفضل قوتها واستقرارها.

مع التصدير الناجح لسيارة TIGGO 7 رقم مليون، تدخل Chery في التوسع العالمي فصلًا جديدًا في رحلتها. وستواصل Chery تعزيز وجودها في جميع أنحاء العالم، من خلال التركيز على التميز في المنتجات والخدمات المحسنة؛ لتوفير سيارات عالية الجودة، ويعتمد عليها المستهلكون في جميع أنحاء العالم. في المستقبل، تلتزم Chery أيضًا بتحقيق مسؤولياتها الاجتماعية كشركة، والمساهمة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي في كل سوق تخدمه.

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