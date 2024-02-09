تصنيف BCT Digital ضمن تقرير Chartis RiskTech100 2024 للعام الثالث على التوالي؛ وارتفاع تصنيفها بمقدار 6 مراكز

تشيناي، الهند, 9 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت BCT Digital، شركة التحول الرقمي العالمية التي تقدم حلول FinTech وRegTech وSustainTech، اليوم عن تصنيفها بين أفضل 100 شركة في مجال RiskTech من قبل Chartis Research، في تقريرها المنشور مؤخرًا RiskTech100 2024، للسنة الثالثة على التوالي. ارتفع تصنيف BCT Digital بمقدار 6 مراكز، تقديرًا لمجموعة إدارة مخاطر المنتجات والامتثال الرائدة "rt360". تساعد حلول التكنولوجيا المالية والتقنية التنظيمية والاستدامة الثورية التي تقدمها الشركة المؤسسات في تحسين عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال الأساسية لديها، مما يمكنها من تعزيز مكانتها وقدراتها على الدخول إلى السوق.

صرح Jaya Vaidhyanathan، الرئيس التنفيذي لشركة BCT Digital، قائلاً: "على مدى ثلاث سنوات متتالية، تشرفت BCT Digital بالعرفان من قبل Chartis Research. يسلط هذا العرفان الضوء على التزامنا الدائم بتعزيز الخبرة في مجال تكنولوجيا المخاطر العالمية. ولقد أدى تفانينا الدؤوب في تحديد الأولويات وتطوير مجموعة المنتجات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) إلى نتائج إيجابية، مما دفع طموحنا للتوسع في الأسواق الدولية. تلعب هذه المنتجات دورًا محوريًا في مساعدة المؤسسات في التقييم الذاتي وفقًا للمعايير والأطر العالمية. وبينما نختتم عامًا تجاريًا ناجحًا ونبدأ عامًا جديدًا، فإننا نتطلع بفارغ الصبر إلى دعم المزيد من المؤسسات المالية والشركات العالمية في رحلة التحول الرقمي من خلال مجموعتنا الشاملة من المنتجات الفعالة.

وقال Sid Dash، كبير الباحثين في شركة Chartis: "يعكس صعود BCT Digital في تصنيفات RiskTech100 العديد من التطورات والأساليب المهمة عبر ESG وGRC ومخاطر الائتمان. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة منتجات الشركة المتزايدة يتم تعزيزها من خلال التركيز المستمر على مراقبة الائتمان لمجموعة متزايدة من مؤسسات الإقراض."

تستخدم منتجات BCT Digital أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والبيانات الضخمة، مما يوفر رؤى شاملة وإمكانية التنبؤ لإدارة المخاطر. لقد تم تصميم المنتجات لمعالجة التحديات المتخصصة الخاصة بالسوق الهندية والامتثال التنظيمي الجغرافي المحدد. ولذلك، فقد وجدت مجموعة المنتجات قبولها في السوق العالمية، وتحديدًا في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط.

تُعرف RiskTech100 عالميًا بأنها الدراسة المستقلة الأكثر شمولاً للرواد الرئيسيين في العالم في مجال تكنولوجيا المخاطر والامتثال. وباستخدام منهجية قوية وقابلة للتكرار، تُصنَّف أفضل 100 مزود لتكنولوجيا المخاطر وتحدد أفضل اللاعبين في فئات المخاطر والامتثال المحددة.

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