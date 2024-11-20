تصنيف HyperStrong بين أفضل ثلاثة شركات عالميًا لتكامل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات من قِبل S&P Global لعام 2023

بكين ، 20 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تم تصنيف شركة "هايبر سترونج" (HyperStrong)، وهي مزود رائد لحلول تخزين الطاقة ، من بين أفضل ثلاث شركات لتكامل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) من حيث القدرة العالمية المثبتة في عام 2023 وفقًا لتقرير شركات تكامل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لعام 2024 الذي نشرته شركة "إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس" (S&P Global Commodity Insights) في نوفمبر 2024. في التقرير ، تقتصر قدرة المشروع لكل شركة تكامل أنظمة على المشاريع التي وفرت حلول التيار المتناوب كاملة كمورّد نهائي ، ويتم تسجيل جميع المشاريع في قدرة التيار المتناوب القابلة للاستخدام بالميغاواط والميغاواط/ساعة.

ويصنف التقرير أيضًا "هايبر سترونج" كأفضل شركة تكامل لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في سوق الصين (البر الرئيسي) من حيث القدرة التراكمية المثبتة والمتعاقد عليها للمشروع بكل من الغيغاواط و الغيغاواط/ساعة ، والرقم 4 في السوق العالمية بشكل تراكمي. يعتمد هذان الترتيبان على قدرة المشروعات اعتبارًا من نهاية يوليو 2024.

تم تصنيف "هايبر سترونج" بين أفضل خمسة شركات لتكامل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في تقرير شركات تكامل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لعام 2023 الذي نشرته شركة "إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس".

قال الدكتور جيان هوي تشانغ ، الرئيس التنفيذي لشركة "هايبر سترونج" : "إن الاعتراف بكونك من بين أفضل ثلاثة شركات عالمية لتكامل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات من قِبل شركة "إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس" هو دليل على تفاني "هايبر سترونج" في قيادة حلول تخزين الطاقة المبتكرة والقابلة للتطوير في جميع أنحاء العالم". "مع أكثر من 13 عامًا من التفاني ، وأكثر من 20 غيغاواط/ساعة من نشر تخزين الطاقة والخبرة التي تم جمعها من خلال أكثر من 300 مشروع ، ستواصل "هايبر سترونج" التزامها بتعزيز تطوير صناعة تخزين الطاقة ، وتقديم حلول تخزين الطاقة الأكثر ابتكارًا وموثوقية والمساهمة في انتقال الطاقة الخضراء على نطاق عالمي".

حول HyperStrong

تعد "هايبر سترونج" شركة رائدة في مجال تكامل أنظمة تخزين الطاقة وتزويد مزود خدمات. تقدم "هايبر سترونج" محفظة كاملة من منتجات تخزين الطاقة بالإضافة إلى حلول متكاملة للتطبيقات التجارية والصناعية على نطاق المرافق. بعد بناء أربع قواعد تصنيع ذكية ، وثلاثة مراكز للبحث والتطوير ، ومعملين للاختبار ومركز تسويق عالمي ، تمكِّن "هايبر سترونج" العملاء في جميع أنحاء العالم من تحقيق أهداف تحوّل الطاقة وحياد الكربون.

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