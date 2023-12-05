تصنيف Newgen بلقب"صاحبة الأداء الأقوى" في منصات أتمتة العمليات الرقمية في عام 2023 من قبل شركة أبحاث مستقلة

تم الاعتراف بـ Newgen من بين أفضل 15 مزودًا لمنصات أتمتة العمليات الرقمية في التقييم الذي يركز على الإستراتيجية والتواجد في السوق والعروض الحالية

نويدا، الهند

5 ديسمبر، 2023

/PRNewswire/ -- تصنيف شركة Newgen Software، المزود العالمي لمنصات التحول الرقمي، بكونها "شركة ذات أداء قوي" في The Forrester Wave™:برنامج أتمتة العمليات الرقمية (DPA)، الربع الرابع لعام 2023 ، تأليف كريج لو كلير.

قيّم تقرير Forrester Wave™ شركة Newgen بكونها ضمن أفضل 15 مزودًا لمنصة أتمتة العمليات الرقمية . تم تجميع البيانات بناءً على 26 معيارًا تم تجميعها في ثلاث فئات – العرض الحالي، والاستراتيجية، والتواجد في السوق.

وفقًا للتقرير، "تجلب Newgen نقاط قوتها في إدارة المحتوى بجانب الأتمتة الرقمية للعمليات يتكامل المحتوى بعمق مع إدارة العمليات والحالات، خاصة في مجالات مثل إدارة العقود والتأهيل. مستخدمةً المحتوى كعامل تمييز، تتفوق Newgen في أتمتة المستندات مع القدرة على استخلاص البيانات المنظمة من مجموعة متنوعة من مصادر المحتوى غير المنظمة. أشار العملاء المرجعيون إلى أنهم يستخدمون Newgen للتطبيقات ذات المهام الحرجة عبر فرق موزعة أصغر ولكنهم يريدون استثمارات تناسب بشكل أفضل تنمية المواطن وعمليات النشر على نطاق واسع. ويقولون إن البائع يقدم موارد مباشرة بأسعار ملائمة للمساعدة في التخصيصات وتكاليف أقل من الأنظمة الأساسية المتطورة.

وأضاف التقرير: "انظر إلى Newgen إذا كنت بحاجة إلى المحتوى والعملية وإدارة الحالة".

بعد تلك الإشادة، صرح فيرندر جيت، الرئيس التنفيذي لشركة Newgen Software قائلاً: "تتفوق Newgen في تقديم تنسيق سلس لسير العمل، والحوكمة القوية، ودعم الأتمتة المتقدم، مما يوفر حلولًا جاهزة للمستقبل ومجهزة بقدرات الذكاء الاصطناعي المحسنة. ونعتقد أن هذه الإشادة تؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز ابتكار المنتجات وتسهيل التحول الرقمي الشامل لعملائنا الكرام."

نبذة عن Newgen Software

Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإدارة الاتصالات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة . على الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة تطبيق الكود المنخفض المعترف بها في Newgen لتطوير ونشر تطبيقات تجارية معقدة ومدفوعة بالمحتوى وجذابة للعملاء على السحابة. تتيح Newgen البساطة مع السرعة والمرونة بدءًا من طلبات الالتحاق وحتى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، ولعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر الصناعات.

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للتواصل:

swati.srivastava@newgensoft.com