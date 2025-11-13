تصنيف ThreatBook كمزوّد متميز في تقرير "صوت العميل" 2025 من Gartner® Peer Insights™ لحلول الكشف عن تهديدات الشبكات والاستجابة لها للعام الثالث توالياً

تكريم يعكس ثقة العملاء في أداء المنصة الاستثنائي ويُساعد فرق الأمان في تقييم حلول NDR

سنغافورة، 13 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت ThreatBook اليوم، الشركة الرائدة عالمياً في حلول الأمن السيبراني القائمة على استخبارات التهديدات، عن تصنيف منصتها لاكتشاف التهديدات ( TDP ) كمزوّد متميز ( Strong Performer ) في تقرير "صوت العميل" 2025 من Gartner Peer Insights™ ضمن فئة الكشف عن تهديدات الشبكات والاستجابة لها ( NDR ).

وللعام الثالث توالياً، حصلت ThreatBook على هذا التكريم الذي يعكس رضا العملاء المستمر وابتكار المنتجات والتميز التشغيلي.

بحسب Gartner : "يُعدّ 'صوت العميل' تقريراً يجمع مراجعات Gartner Peer Insights لتوفير رؤى قيّمة لمشتري الحلول التقنية والخدمات. تُكمّل آراء النظراء المُجمّعة هذه، مع المراجعات التفصيلية، أبحاث خبراء Gartner ، ويمكن أن تلعب دوراً محورياً في عملية الشراء. النظراء مُراجعون مُعتمدون لا يكتفون بتقييم المنتجات والخدمات التقنية، بل يقدمون ملاحظات قيمة لا بد من مراعاتها قبل اتخاذ قرار الشراء."

وقال فونغ شيويه، الرئيس التنفيذي لشركة ThreatBook : "يسعدنا حصولنا مجدداً على تصنيف Strong Performer في تقرير 'صوت العميل' من Gartner Peer Insights لحلول NDR . مهمتنا تمكين فرق الأمان بالرؤية والدقة، خاصةً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تزداد الهجمات تطوراً واستهدافاً، ويعكس هذا التكريم ثقة عملائنا في قدرة منصة ThreatBook TDP على تحقيق دقة كشف حقيقية ومرونة تشغيلية."

تكريم قائم على ملاحظات العملاء الواقعية

لإدراج المزوّدين في التقرير، يجب عليهم استيفاء معايير صارمة، ثم يُصنّفون ضمن أربعة أقسام بناءً على اهتمام المستخدمين وتجربة المنتج والرضا العام، تشمل قدرات المنتج والدعم والتسليم.

بحسب الدراسة: "في سوق الكشف عن تهديدات الشبكات والاستجابة لها، نشرت Gartner Peer Insights 1,263 مراجعة وتقييماً خلال فترة البحث"، حيث استوفى 11 مزوّداً فقط معايير الإدراج النهائية. ThreatBook من بين المزوّدين القلائل الحاصلين على هذا التصنيف ثلاث سنوات متتالية. استوفت ThreatBook معايير الإدراج الكاملة وحققت نسبة % 100 من توصيات العملاء لمنصة ThreatBook TDP ، استناداً إلى 43 مراجعة معتمدة حتى أغسطس 2025.

قدّم مستخدمون من مؤسسات في قطاعات التمويل والتصنيع والطاقة والخدمات وتجارة التجزئة عبر آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا تقييمات عالية لمنصة ThreatBook TDP في تجربة المنتج ودقة الكشف والكفاءة التشغيلية.

منصة TDP : ريادة في الكشف والاستجابة بدعم من استخبارات التهديدات

بصفتها الرائدة في سوق استخبارات التهديدات بالصين ( iResearch, 2024 China Threat Intelligence Industry (Development Report ، تدمج ThreatBook استخبارات عالية الدقة في حلول الكشف والاستجابة.

منصة ThreatBook TDP هي منصة NDR تُحلل كامل حركة الشبكة وتعتمد على استخبارات التهديدات، مصممة لتوفير رؤية شاملة وسياق واضح وقدرة فورية على اتخاذ الإجراءات.

أداء مُثبَت عبر القطاعات والمناطق

تُستخدم منصة ThreatBook TDP اليوم لدى آلاف المؤسسات الرائدة في قطاعات حيوية تشمل التمويل والطاقة والكهرباء والإنترنت والتصنيع الذكي.

أصبحت نظاماً أساسياً للكشف والاستجابة في مراكز العمليات الأمنية ( SOCs ) للمؤسسات والحكومات، مما يُساعدها على تحقيق رؤية شاملة ودقة عالية ودفاع استباقي في بيئات التهديدات المتطورة.

المراجعة الكاملة:

نبذة عن ThreatBook

ThreatBook شركة عالمية متخصصة في الأمن السيبراني، تُركّز على استخبارات التهديدات المتقدمة والكشف عنها والاستجابة لها. تأسست عام 2015، وتُزوّد المؤسسات والحكومات ومزوّدي الخدمات بالوضوح والسياق اللازمين للدفاع ضد المخاطر الرقمية المتطورة.

بدمج الذكاء الاصطناعي مع استخبارات التهديدات المتعمقة، تُوفر ThreatBook رؤية فورية واكتشافات فائقة الدقة ورؤى إنذار مبكر ضد الجهات المدعومة من دول وعصابات الجرائم السيبرانية وحملات الهجمات الناشئة. بفضل نقاط المراقبة الفريدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها، توفر ThreatBook تغطية استخباراتية تربط بين بيئات التهديدات الشرقية والغربية، مما يُتيح منظوراً فريداً للمدافعين عن الأمن السيبراني عالمياً.

:ThreatBook قرارات مبنية على استخبارات حقيقية . لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.threatbook.io أو تابعنا على على LinkedIn .

