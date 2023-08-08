تصنيف شركة Automation Anywhere كرائدة لحلول الأتمتة بحسب تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023

تصنيف شركة Automation Anywhere لاكتمال الرؤية وقدرتها على التنفيذ.

سان خوسيه، كاليفورنيا, 8 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Automation Anywhere ، وهي الشركة الرائدة في حلول الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، أن Gartner عينتها رائدة للسنة الخامسة على التوالي في Magic Quadrant للأتمتة في يوليو 2023. وقد صنفت Automation Anywhere الأفضل لاكتمال الرؤية وقدرتها على التنفيذ.

تم اختيار شركة Automation Anywhere سابقًا كقائد في Gartner Magic Quadrants لشركة Gartner لأتمتة العمليات الروبوتية من 2019 إلى 2022. وكجزء من سعيها للابتكار السريع، أطلقت الشركة مؤخرًا أول مجموعة من الابتكارات التي تدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصة Automation Success الخاصة بها. تعمل هذه الحلول بسلامة وأمان على وضع الذكاء الاصطناعي التوليدي موضع التنفيذ عبر تطبيقات المؤسسة والمستندات وفرق العمل والمطورين لتعزيز الإنتاجية في جميع أنحاء المؤسسة.

قال Adi Kuruganti، الرئيس التنفيذي للمنتجات في Automation Anywhere: "يعتبر الذكاء الاصطناعي جوهر البنية الأساسية للأتمتة في شركة Automation Anywhere، ونحن نتحرك بسرعة لتقديم حلول أتمتة ذكية تساعد الشركات على سد فجوات متطلبات الإنتاجية الكبيرة التي تواجهها". "نحن نساعد عملائنا على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية في جهود الأتمتة عبر مؤسساتهم. وسنواصل تقديم حلول الأتمتة الذكية التي تمكن الشركات من زيادة الإنتاجية بشكل كبير وتحسين خدمة العملاء وتسريع نموها ".

تتوفر نسخة مجانية من تقرير بحث Gartner, Inc. الصادر في يوليو 2023 بعنوان "Magic Quadrant for Robotic Process Automation" هنا .

يعتبر Magic Quadrant من شركة Gartner تتويجًا للبحث في أسواق محددة، مما يمنحك رؤية واسعة للمراكز النسبية لمنافسي السوق. يوفر Magic Quadrant وضعًا تنافسيًا بيانيًا لأربعة أنواع من مزودي التكنولوجيا، في الأسواق التي يكون فيها النمو مرتفعًا ويكون فيها تمايز المزود متميزًا: يعمل القادة بشكل جيد لتنفيذ رؤيتهم الحالية وهم في وضع مناسب لمواجهة المستجدات المستقبلية؛ يفهم أصحاب الرؤى إلى أين يتجه السوق أو لديهم رؤية لتغيير قواعد السوق، لكنهم لا ينفذون بشكل جيد بعد؛ يركز اللاعبون المتخصصون بنجاح على شريحة صغيرة، أو أنهم غير مركزين ولا يتفوقون على الآخرين في الابتكار أو الأداء؛ ينفذ المتَحدّون الأعمال بشكل جيد اليوم أو قد يهيمنون على شريحة كبيرة، لكنهم لا يظهرون فهمًا لاتجاه السوق.

إخلاء مسؤولية Gartner

Gartner, Magic Quadrant لأتمتة العمليات الروبوتية، Saikat Ray, Andy Wang, Melanie Alexander, Arthur Villa, Mukul Saha, Sachin Joshi, 2 أغسطس 2023.

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نبذة عن شركة Automation Anywhere

Automation Anywhere هي الشركة الرائدة في حلول الأتمتة الذكية التي تضع الذكاء الاصطناعي حيّز العمل عبر كل جانب من جوانب المؤسسة. يتم إدماج منصة الأتمتة Automation Success Platform الخاصة بالشركة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقدم اكتشاف العمليات، وتطبيقات أتمتة العمليات، وتنسيق العمليات من البداية إلى النهاية، ومعالجة المستندات، والتحليلات، مع نهج الأمن والحوكمة أولاً. تعمل شركة Automation Anywhere على تمكين المؤسسات في جميع أنحاء العالم من إطلاق العنان لجني مكاسب زيادة الإنتاجية ودفع الابتكار وتحسين خدمة العملاء وتسريع نمو الأعمال. تسترشد الشركة برؤيتها لتغذية مستقبل العمل من خلال إطلاق العنان للإمكانات البشرية من خلال الأتمتة الذكية. يمكنك التعرف على المزيد من خلال زيارة الموقع http://www.automationanywhere.com/ .

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Automation Anywhere, Inc. SOURCE