تصنيف شركة BCT Digital ضمن أفضل 70 شركة عالمية في مجال إدارة المخاطر من قبل Chartis

تهدف إلى التقدم لتصنف ضمن أفضل وأول 25 شركة في تقرير RiskTech100 في غضون ثلاث سنوات

تشيناي، الهند، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة BCT Digital، وهي شركة عالمية لتكنولوجيا منتجات المخاطر والامتثال التي تقدم حلول التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المستدامة، أنها تقدمت 3 مراتب لتحتل المركز 68 في تقرير RiskTech100 من Chartis لعام 2025. وقد أشاد التقرير بحزمة إدارة المخاطر والامتثال الرائدة "rt360" التي تقدمها شركة BCT Digital. فهي تمكن الشركات والمؤسسات المالية من تبسيط عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال، مما يعزز مكانتها وإمكاناتها في السوق.

وتعليقا على هذا الإنجاز، قالت جايا فايدياناثان، الرئيسة التنفيذية لشركة BCT Digital : "إنها لحظة فخر بالنسبة لنا أن يتم تكريمنا ضمن أفضل 100 شركة لإدارة المخاطر من قبل Chartis في تقريرها RiskTech100 للعام الرابع على التوالي. مع تحسن ترتيبنا في كل مرة، نهدف إلى أن نكون من بين أفضل 25 شركة لإدارة المخاطر في السنوات الثلاث المقبلة. يسلط هذا التصنيف الضوء أيضًا على قوة حزمة منتجاتنا الرائدة، rt360، التي تمكن المؤسسات من التعامل بفعالية مع تعقيدات المشهد الديناميكي للمخاطر اليوم، حيث تقدم حلولاً شاملة لإدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والمخاطر والامتثال. ومع استمرارنا في التطور، يظل التزامنا بدعم المؤسسات المالية والشركات العالمية في رحلتها نحو التحول الرقمي ثابتاً."

يقدم تقرير RiskTech100 من Chartis تقييمًا شاملًا لأبرز مزودي تكنولوجيا المخاطر العالميين، مع التركيز على رؤيتهم الاستراتيجية وتأثيرهم في السوق والابتكار في تقنيات إدارة المخاطر. وباستخدام منهجية قوية وقابلة للتكرار، يصنف التقرير أفضل 100 مزود لتكنولوجيا المخاطر ويحدد أفضل اللاعبين في فئات محددة من المخاطر والامتثال.

نبذة عن BCT Digital :

تركز شركة BCT Digital، وهي شركة عالمية لتكنولوجيا منتجات المخاطر والامتثال، على تقديم حلول التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المستدامة للأسواق المصرفية والمالية الدولية. يكمن جوهر عروض BCT Digital في القدرة على تحديد الثغرات وبناء الحلول المناسبة للهند والقابلة للتوسع في الأسواق العالمية. تتبنى BCT Digital التقنيات الناشئة لتمكين المؤسسات المالية من تخفيف المخاطر وضمان السيولة وتحسين مشاركة العملاء. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة https://www.bctdigital.ai

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