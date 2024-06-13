تصنيفات Kantar BrandZ لعام 2024: Haier العلامة التجارية الوحيدة للنظم الإيكولوجية لإنترنت الأشياء للسنة السادسة على التوالي

كينغداو ، الصين ، 13 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أثبتت هاير (Haier) ، العلامة التجارية رقم واحد في قطاع الأجهزة المنزلية ، تميزها مرة أخرى باعتبارها العلامة التجارية الوحيدة للنظم الإيكولوجية لإنترنت الأشياء ضمن "قائمة كانتار للعلامات التجارية العالمية الأعلى قيمة لعام 2024" (Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2024)، ما يجعلها السنة السادسة على التوالي التي تحقق فيها هذا التكريم. يؤكد هذا الإنجاز على قيادة هاير العالمية الدائمة والابتكار في دمج التكنولوجيا مع الحلول التي تركز على المستخدم.

Haier Leads for the Sixth Consecutive Year as Premier IoT Ecosystem Brand

يسلط الإعلان الصادر عن كانتار الضوء على اتجاه كبير نحو دمج التكنولوجيا بشكل أعمق مع العلامات التجارية، والعولمة المتسارعة للعلامات التجارية، إلى جانب تركيز أكبر على تقييم الاستدامة. وارتفعت القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية عالمية بنسبة 20٪ على أساس سنوي إلى 8.3 تريليون دولار، مما يقترب من القيمة القصوى المسجلة في عام 2022. ومنذ إنشائها في عام 2006، نمت القيمة الإجمالية للعلامة التجارية لتلك الكيانات العالمية الرائدة بنسبة 474٪، مع ارتفاع عتبات الدخول من 4 مليارات دولار إلى 19 مليار دولار، بزيادة قدرها 354٪.

النمو المستدام والابتكار يدفعان نجاح هاير

يعكس ارتفاع هاير باستمرار عبر التصنيفات، من أول ظهور لها في المرتبة 89 في عام 2019 إلى المرتبة 58 هذا العام، النمو الكبير في قيمة العلامة التجارية الذي تسهله النظم الإيكولوجية الرائدة القائمة على إنترنت الأشياء. في السنة المالية 2023، أعلنت شركة هاير عن نتائج مالية قوية مع إيرادات عالمية بلغت 371.8 مليار يوان (52.3 مليار دولار) وأرباح بلغت 26.7 مليار يوان (3.76 مليار دولار). يعزو تشو وين جاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة هاير (Haier Group)، هذا الأداء لاستراتيجية العلامة التجارية للنظم الإيكولوجية الخاصة بالشركة، والتي تعمل كمثبت، ومحرك ومسرع لتطوير الشركات عالية الجودة.

قالت دورين وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة كانتار الصين والرئيس العالمي لمنصة براندز (BrandZ) :"لقد نشأت هاير وتتصدر المشهد بخصوص نموذج النظام الجديد للعلامات التجارية للنظم الإيكولوجية، مكرسةً لفتح آفاق جديدة في التكنولوجيا الأصلية. من خلال الاستفادة من الابتكار التكنولوجي لتحفيز الابتكار في الصناعة، فإنه يوجه اتجاه نمو الصناعة العالمية ". وأضافت وانغ: " لقد كانت هاير أول من قدم محرك تفاعل ذكي في الصناعة، مما يتيح إمكانيات غير محدودة لتعزيز الحياة مع المستخدمين وتطوير الصناعة مع الشركاء الإيكولوجيين، مما أدى إلى تحسينات مستمرة في قيمة العلامة التجارية وتصنيفاتها."

إعطاء الأولوية لمسارين رئيسيين لتعزيز التنمية عالية الجودة في القطاع

تعد شركة هاير رائدة الطريق بالنسبة للعلامات التجارية للنظم الإيكولوجية على النطاق العالمي، وتهدف إلى اكتساب ثقة العملاء مدى الحياة من خلال التفاعل المستمر، والتحسين المتواصل للخبرات، مع المستخدمين.

وتُظهر العلامة التجارية المتميزة للشركة "كاسارتي" ( Casarte ) كيف تتصدر الشركة طليعة المشهد من خلال عروض مبتكرة عالية الجودة شهدت زيادة بمقدار ثلاثة عشر ضعفًا على مدى سبع سنوات، متجاوزةً متوسطات الصناعة على مستوى نقاط الأسعار ومقاييس نمو حصة السوق.

من خلال إنشاء كوزموبلات ( COSMOPlat )، وهي منصة الإنترنت الصناعية التي أنشأتها مجموعة هاير، والتي تمثل مبادرة "الشركات الكبيرة تشترك في العمل، والشركات الصغيرة تشاركها الفائدة"، فقد طورت نظمًا إيكولوجية في 15 مجالًا، مثل المواد الكيميائية، وإنتاج القوالب، وصناعة السيارات. وقد انخرطت الآن مع أكثر من 900،000 شركة، وساعدت أكثر من 160،000 شركة، وصاغت نهجًا شاملًا للتمكين الرقمي يمتد من الشركات إلى المناطق الصناعية، إلى القطاعات، وفي نهاية المطاف إلى المناطق الحضرية.

في القطاع الصحي، القائم على الإبداع العلمي والذكاء الرقمي، تركز المنصة استراتيجيًا على علوم الحياة، والطب السريري، والتكنولوجيا الحيوية. وتوفر حلولاً متطورة في هذه القطاعات مع العمل من خلال الشراكة مع أكثر من 60 منظمة دولية لخدمة العديد من البلدان في الخارج، مما يسهم في تطوير نظام إيكولوجي دولي للصحة العامة.

ومن خلال تأمين مركزها باعتبارها العلامة التجارية العالمية الوحيدة للنظم الإيكولوجية لإنترنت الأشياء المدرجة ضمن قائمة "قائمة كانتار للعلامات التجارية العالمية الأعلى قيمة لعام 2024" للمرة السادسة على التوالي، فإن هاير لم تظهر فقط قدرتها على القيادة في نموذج العلامة التجارية للنظام الإيكولوجي؛ ولكنها أثبتت أيضًا مرونتها ونموها المستمرين، عبر رحلتها الطويلة التي استمرت 40 عامًا بدءًا من عام 1984.

حول مجموعة Haier Group

تأسست مجموعة هاير في عام 1984، وهي مزود عالمي رائد لحلول تحسين الحياة والتحول الرقمي. بناءً على الغرض من شعارنا "إبداع أكبر، فرص أكثر"، فنحن نحرص بصفة مستمرة على التركيز على المستخدم، والالتزام بالتكنولوجيا الأصلية، ومواصلة بناء مشهد قائم على ركيزتين؛ هما "الحياة الذكية" و"الإنترنت الصناعي". فقد بنينا 10 مراكز للأبحاث والتطوير و 143 مركزًا للتصنيع في جميع أنحاء العالم. ونحن العلامة التجارية الوحيدة للنظام الإيكولوجي لإنترنت الأشياء التي تم إدراجها ضمن "قائمة كانتار للعلامات التجارية العالمية الأعلى قيمة لعام 2024" لمدة 5 سنوات متتالية، بالإضافة إلى ذلك فقط حافظنا على المركز رقم 1 في قائمة يورومونيتور لأكبر العلامات التجارية العالمية للأجهزة المنزلية (Euromonitor's Global Major Appliances Brand) لمدة 15 سنة متتالية.