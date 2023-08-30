تضاعف إيرادات Gotion High-tech المدعومة من قبل فولكس واجن Volkswagen في النصف الأول من العام

خفي، الصين، 30 غشت/آب 2023 /PRNewswire/ -- في 29 غشت/آب، أصدرت شركة Gotion High-tech، وهي الشركة الصينية المصنعة لبطاريات الطاقة التي استثمرت فيها شركة فولكس فاجن Volkswagen بشكل استراتيجي، تقريرها نصف السنوي لعام 2023. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت Gotion إيرادات تشغيلية قدرها 15.239 مليار يوان صيني، بزيادة سنوية قدرها 76.42%. ومن الجدير بالذكر أن Gotion حققت إيرادات تشغيلية قدرها 3.062 مليار يوان صيني في المناطق الخارجية، مع زيادة سنوية قدرها 296.74%. وارتفعت نسبة الإيرادات من 8.94% في النصف الأول من عام 2022 إلى 20.09%.

شهدت قطاعات الأعمال الأساسية لشركة Gotion المتمثلة في بطاريات الطاقة وتخزين الطاقة نموًا كبيرًا في كل من الإيرادات وهامش الربح الإجمالي. مدفوعة بالنمو السريع لصناعة مركبات الطاقة الجديدة، حققت أعمال بطاريات الطاقة التابعة لشركة Gotion زيادة كبيرة في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 58.56%، لتصل إلى 10.478 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل 68.76% من إجمالي الإيرادات في النصف الأول. بالإضافة إلى ذلك، توسعت أعمال تخزين الطاقة التابعة لشركة Gotion، حيث وصلت الإيرادات إلى 4.147 مليار يوان، بزيادة قدرها 224.33% عن العام السابق. وساهم قطاع تخزين الطاقة بنسبة 27.21% في إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة. والجدير بالذكر أن أعمال بطاريات الليثيوم للطاقة في Gotion شهدت زيادة في هامش الربح الإجمالي من 12.49% إلى 13.21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت أعمال بطاريات تخزين الطاقة زيادة في إجمالي هامش الربح، حيث ارتفعت من 10.24% إلى 17.43%.

باعتبارها مؤسسة تعتمد على التكنولوجيا، استثمرت Gotion مقدار 1.204 مليار يوان صيني في البحث العلمي والتطوير في النصف الأول من عام 2023، بزيادة 38.49% على أساس سنوي. خلال النصف الأول، أضافت شركة Gotion مقدار 653 تقنية جديدة حاصلة على براءة اختراع إلى محفظتها. اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، تقدمت شركة Gotion بطلب للحصول على إجمالي 6997 براءة اختراع وحصلت على إجمالي 4672 براءة اختراع. وتشمل هذه 1187 براءة اختراع (بما في ذلك 77 براءة اختراع أجنبية) و3082 براءة اختراع لنماذج المنفعة. علاوة على ذلك، أشرف Gotion وشارك في صياغة 66 معيارًا.

حققت تقنية بطارية Gotion إنجازات وابتكارات مستمرة. في شهر ماي/أيار، كشفت شركة Gotion عن خلية بطارية Astroinno L600 التي تم تطويرها ذاتيًا وحزمة تتميز بنظام LMFP جديد. تتميز خلية البطارية بكثافة طاقة تبلغ 240 واط ساعة/كجم، في حين وصلت كثافة طاقة النظام إلى 190 واط ساعة/كجم. ومن المخطط أن يتم إنتاجه بكميات كبيرة في عام 2024. يُذكر أن نماذج Gotion التسعة من خلايا بطارية الجيل الثالث، بما في ذلك خلية البطارية L600، وخلية فولكس فاجن Volkswagen الموحدة، وخلية البطارية 4695، قد أكملت تكرار المنتج، مما سيجلب حيوية جديدة للابتكار التكنولوجي لصناعة بطاريات الليثيوم.

ولا يزال تعاون Gotion مع مساهمها الرئيسي، فولكس فاجن Volkswagen، مستمرًا. في بداية العام، مُنحت شركة Gotion رسميًا شهادة تأهيل معمل اختبار الخلايا من فولكس فاجن Volkswagen، مما يمثل اعترافًا بقدرتها على الاختبار من قبل شركة فولكس فاجن Volkswagen ودخولها رسميًا في نظام الإدارة التكنولوجية الرائد عالميًا. في شهر ماي/أيار، تلقت شركة Hefei Gotion High-tech Power Energy Co., Ltd. التابعة والمملوكة بالكامل لشركة Gotion خطاب شراء من شركة فولكس فاجن Volkswagen، مما يجعل الشركة موردًا مخصصًا لمنتجات الخلايا الموحدة من فوسفات حديد الليثيوم (LFP) للأسواق الخارجية لشركة صناعة السيارات.

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