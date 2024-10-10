تضع CleverTap تحسين كفاءة ميزانية التسويق هدفًا لها بإطلاقها برنامج "القفزة الكبيرة"

Growth Marketing Innovators to Share Strategies for Budget Optimization on “The Big Leap”

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- في خطوة جريئة لمعالجة التحديات الملحة التي تواجه المشهد التسويقي اليوم، أعلنت CleverTap، وهي منصة المشاركة المتكاملة، عن تعاونها مع منظمة Rockbird media للإعلام لإطلاق برنامجها الرائد "القفزة الكبيرة" في 24 أكتوبر 2024، في فندق شانغريلا بدبي، الإمارات العربية المتحدة. سيكون هذا البرنامج هو الأكثر شمولية من نوعه، وسوف يجمع مئات من قادة النمو من مختلف العلامات التجارية الكبرى في المنطقة لمناقشة كيفية توظيف ميزانيات التسويق بكفاءة خلال الأوقات غير المستقرة. تم إطلاق "القفزة الكبيرة" في عام 2022 في الهند وجنوب شرق آسيا، ويغطي البرنامج أكثر من 12 مدينة في هذه المناطق.

إن مهمة برنامج "القفزة الكبيرة" لا تنحصر في ربط المسوقين ببعضهم، فهو مصمم خصيصًا لدعم العلامات التجارية الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل كحاضن يرعى الابتكار والاستراتيجية. سيحصل الحضور على معلومات لا تقدر بثمن عن زيادة قيمة عمر العملاء والعائد على الاستثمار (ROI) في عصر الميزانيات المحدودة، وسيستلهمون من قصص النجاح في العالم الحقيقي من جميع أنحاء الشرق الأوسط. سيوفر هذا الحدث خبرة قيّمة عن التميز التشغيلي وتحسين الميزانية للمسوّق العصري.

في عالم اليوم، حيث يعد تحقيق المزيد بأقل قدر ممكن ضرورة أساسية، فإن "القفزة الكبيرة" يزود المسوقين بالأدوات والاستراتيجيات والشبكات لتحويل القيود المالية من عقبات إلى محفزات للابتكار والنمو.

ما يميز برنامج "القفزة الكبيرة" هو تركيزه على الأفكار القابلة للتنفيذ وعرض قدرات CleverTap المتقدمة للتخصيص بما يناسب كل فرد. سيشارك الحضور في عروض عملية لتحسين المراسلة في الوقت الفعلي، واستكشاف تقنيات تعزيز تجربة المستخدم، والمشاركة في جلسات تفاعلية تدور حول الاستفادة من التحليلات لاتخاذ قرارات سريعة. سيضم الحدث أيضًا دراسة حالات واقعية من العلامات التجارية الرائدة في الشرق الأوسط، مما يسلط الضوء على الطريقة التي تقود بها التكنولوجيا النمو في المنطقة.

للتسجيل ومزيد من تفاصيل الحدث، يرجى زيارة https://rockbirdmedia.com/events/clevertap-leveraging-marketing-budgets-efficiently-in-uncertain-times/

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تتطلعية تعكس توقعات CleverTap بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمختلف المخاطر وعدم اليقين. قد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير بسبب عوامل مثل التغيرات في ظروف السوق أو التحولات الاقتصادية أو السياسات الحكومية أو القيود القانونية أو الأحداث الخارجية مثل الأوبئة أو الكوارث الطبيعية. لا تضمن CleverTap دقة هذه البيانات أو اكتمالها أو توقيت حدوثها ولا تتحمل المسؤولية عن القرارات المتخذة على أساسها. قد تتسبب العوامل الخارجية الخارجة عن سيطرة الشركة في اختلاف النتائج عن التوقعات أو التنبؤات الحالية.

للمزيد من المعلومات:

SONY SHETTY

مدير الاتصالات، CleverTap

+91 9820900036

[email protected]

IPSHITA BALU

مستشارة

Archetype

+91 9590111798

[email protected]

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