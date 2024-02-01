تطبيق Uzum Market هو التطبيق المحلي الأكثر تنزيلاً في أوزبكستان

طشقند، أوزبكستان, 1 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- تم تصنيف تطبيق Uzum Market باعتباره التطبيق المحلي الأكثر شعبية في أوزبكستان في عام 2023، مع تسجيله أكثر من 13.5 مليون عملية تنزيل تراكمية خلال العام الماضي. وأصبح هذا التطبيق الوطني المهم في مجال التجارة الإلكترونية منافسًا ناجحًا لتطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي في أوزبكستان، التي تمثل سوق التجارة الإلكترونية الأسرع نموًا في آسيا الوسطى.

ووفقًا لبيانات Uzum الداخلية، التي أكدتها إحصائيات خدمات تحليلات الأجهزة المحمولة ومتاجر التطبيقات، كان تطبيق Uzum Market هو تطبيق الهاتف المحمول الأكثر شعبية محليًا وتطبيق التجارة الإلكترونية الأكثر شعبية في البلاد في عام 2023. لقد أصبح عدد التنزيلات التراكمية الآن متقاربًا بشكل عام مع تلك المسجلة من قِبل الشركتين الرائدتين في سوق التطبيقات، Telegram وInstagram.

وتعكس شعبية التطبيق النمو السريع في الطلب على التسوق عبر الإنترنت في أوزبكستان. في أغسطس 2023، قدرت شبكة الخدمات المهنية العالمية KPMG أن سوق التجارة الإلكترونية في أوزبكستان توسع بأكثر من خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المقرر أن ينمو بمقدار سبعة أضعاف ليصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي بين عامي 2022 و2027. ينال هذا الاتجاه دعمًا يسانده من خلال المبادرات الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات والمجالات الرقمية، والزيادة المطردة في عدد مستخدمي الإنترنت، وظهور عناصر رئيسة على المستوى الوطني، مثل Uzum Market، وهو السوق الوحيد في البلاد الذي يتميز بحلول التكنولوجيا المالية والبنية التحتية اللوجستية الخاصة به.

وعلق Vyacheslav Karpov، الرئيس التنفيذي لمجموعة Research Group Central Asia (RGCA) قائلاً:

"على مدار العام الماضي، أظهر سوق Uzum Market نموًا قويًا من حيث مقاييس مشاركة المستخدم الرئيسية، مدعومًا بزيادة مطردة في انتشار التسوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد. ووجد بحثنا أن ثمانية من كل 10 مقيمين في البلاد أصبحوا الآن على دراية بعلامة Uzum Market التجارية، بينما قدم نصف المشاركين بالفعل أمر شراء واحدًا على الأقل عبر منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بـ Uzum.

وقال Djasur Djumaev، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Uzum:

"في عام واحد فقط، نجح فريقنا في بناء نظام بيئي لخدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية يضم أكثر من 10 ملايين مستخدم نشط شهريًا. يعد تطبيق Uzum Market نقطة الدخول الرئيسية إلى نظام Uzum البيئي، والذي يتحول إلى تطبيق فائق الإمكانيات. بعد تقديم أمر الشراء، يمكن لعملاء السوق التقدم بطلب للحصول على خدمات الدفع بالتقسيط التي تقدمها Uzum Nasiya بنقرة واحدة فقط. وحاليًا، يتم دفع ما يقرب من نصف أوامر الشراء التي تتم معالجتها بواسطة السوق عبر خدمة الدفع بالتقسيط الخاصة بـ Uzum. وفي الوقت نفسه، أصبح بإمكان سكان طشقند وأنديجان وفرغانة الوصول إلى خدمة توصيل الطعام عبر الإنترنت، Uzum Tezkor. نهدف إلى توفير تجربة جديدة تمامًا للعملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات الرقمية في فئتها والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين، وكل ذلك في مكان واحد."

وقال Nikolay Seleznev، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في Uzum:

"يُظهر سوق تطبيقات المحمول في أوزبكستان نموًا قويًا يتماشى مع التحول الرقمي الشامل الذي تشهده البلاد. ووفقًا لدراسة أجرتها شركة Sensor Tower، من المتوقع أن يتضاعف عدد تنزيلات التطبيقات في أوزبكستان بين عامي 2022 و2027 ليصل إلى 1.8 مليار، مما يجعل أوزبكستان سوقًا رائدًا للتطبيقات في آسيا الوسطى. ونظرًا إلى حجم Uzum Market وبنيته التحتية اللوجستية التي لا مثيل لها، أصبح التطبيق اسمًا مألوفًا للتجارة الإلكترونية في البلاد، مما أدى إلى دفع التحول الرقمي في قطاع التجزئة والخدمات المصرفية. نحن نطرح طرق دفع مريحة من خلال الخدمات المالية المضمنة في تطبيق Uzum Market، ونقدم خدمات جديدة تعمل على تغيير عادات المستهلكين، ونعمل على إدخال التغيير الإيجابي على الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية في أوزبكستان."

معلومات عن

تأسست Research Group Central Asia (RGCA) في أوائل عام 2022 كوكالة تقدم مجموعة كاملة من خدمات أبحاث المستهلكين. يتكون فريق RGCA في المقام الأول من خبراء ذوي خبرة واسعة في إجراء المشاريع البحثية. وتجري الشركة مجموعة كاملة من الأبحاث الكمية والنوعية، وهي وكالة معتمدة رسميًا للمشغل الدولي IPSOS.

Uzum هو نظام بيئي رقمي وأكبر منصة رقمية في أوزبكستان، ويقدم خدمات تشمل التجارة الإلكترونية والتوصيل السريع والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية وتطوير الأعمال. ويتضمن النظام البيئي Uzum Market، وهو سوق عبر الإنترنت يضم مجموعة واسعة من المنتجات حيث يتم التسليم خلال يوم واحد من الطلب في جميع أنحاء البلاد؛ أما Uzum Tezkor، فهي خدمة التوصيل السريع من المطاعم والمتاجر؛ وUzum Bank هو بنك رقمي؛ وKapitalbank هو أكبر بنك خاص في البلاد؛ وUzum Nasiya هي خدمة الدفع بالتقسيط؛ وUzum Business هو تطبيق للعملاء التجاريين. يستخدم أكثر من 10 ملايين شخص في أوزبكستان، أو ما يقرب من ثلث سكان البلاد، خدمات Uzum كل شهر. اعرف المزيد على uzum.com.

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