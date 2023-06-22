تطبيق فيوز ليصبح أول تطبيق ترفيهي على جهاز "آبل فيجن برو" الجديد

دبي الامارات العربية المتحدة 22 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلن تطبيق "فيوز" (VUZ)، الذي يسمح للمستخدمين ببث وتجربة فيديوهات الواقع الممتد XR، والميتافيرس، عن البحث في سبل توفير التطبيق على جهاز "آبل فيجن برو" الجديد الذي أطلقته شركة آبل مؤخراً، وذلك بهدف تقديم المزيد من تجارب الواقع الممتد والفيديوهات للمستخدمين.

وسيقدم تطبيق فيوز على آبل فيجن برو مستوى جديد من عالم الواقع الافتراضي للمستخدمين، وذلك لاستكشاف عالم جديد من الترفيه يشمل الواقع الممتد XR وعالم ميتافيرس المميز.

VUZ On Path To Be The First Entertainment Immersive App On Apple Vision Pro

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي في فيوز: "لقد كان لقاؤنا مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل رائعا."

وأضاف زعترة: "سيعمل الدمج بين الواقع المعزز وعالم الميتافرس الى زيادة مشاركة وتفاعل المستخدمين بشكل غير مسبوق. كما وسيؤدي دمج الأشعة السينية الى تغيير حياتنا اليومية والطريقة التي تتفاعل بها مع العالم من حولنا. ونحن في فيوز نتطلع الى التطورات الجديدة التي سينتج عنه هذا التعاون ومدى تأثيره على مستقبل العالم الافتراضي."

ويعتبر جهاز آبل فيجن برو أحدث لشركة آبل، والذي قد يؤسس لمرحلة ما بعد آيفون أو ما بعد الهواتف الذكية، وهي نظارة أو خوذة تدعم تقنيات الواقع الافتراضي VR (استبدال الواقع الحقيقي بآخر افتراضي) والواقع المعزز AR (تعزيز الواقع الحقيقي بالتقنية)، والتي يمكن للمستخدم ارتدائها.

ويقدم تطبيق فيوز، الذي كان يعرف سابقًا باسم 360 فيوز، أكبر مكتبة محتوى غامرة ومتميزة في العالم مع أكثر من 20000 ساعة من الفيديوهات الترفيهية، والرياضية، والخاصة بصنَاع المحتوى، وأيضا الواقع الممتد XR والواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR. وحققت منصة فيوز أكثر من 1 مليار مشاهدة للشاشة.

في العام 2022، فاز تطبيق فيوز بجائزة Tech Company of the Year والتي أطلقتها Tech Entrepreneur Awards، كما وحصل التطبيق على تمويل بلغ أكثر من 30 مليون دولار منذ تأسيه وذلك من شركات استثمارية رائدة والتي شملت &e من مجموعة اتصالات، صندوق حي دبي للمستقبل، "فيجن في سي فاند" (Vision VC Fund)، المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، "كاروسو فنتشرز" (Caruso Ventures) والعديد غيرها. وتعمل منصة فيوز على الاستفادة من البنية التحتية لشركائها للتوسع في البلدان على مستوى العالم.

يمكنكم تحميل التطبيق عبر الرابط التالي : www.VUZ.com

كما يمكنكم متابعة الشركة على موقع إنستجرام عبر الرابط التالي : https://bit.ly/360VUZ-Instagram

نبذة عن VUZ

تأسست شركة VUZ في عام 2017، وهي أحد أسرع منصات الميتافيرس وWeb3 حول العالم. لقد حصلت الشركة على 30 مليون دولار استثمارات حتى الآن خلال جولاتها الاستثمارية. كما ولديها أكثر من 1 مليار مشاهدة.

وفازت الشركة بجائزة الشركة الناشئة لهذا العام، وأيضا كأحد المرشحين النهائيين في Webit Founders Games من بين 3500 شركة تقنية مرشحة. ولدى VUZ الشركة مكاتب في دبي، لوس أنجلوس، وكاليفورنيا، والرياض، ولديها فريق عمل مكون من 50 متخصصاً في تطوير المنتجات التقنية وغيرها من المجالات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2108532/Apple_Vision_Pro_X_VUZ.jpg

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