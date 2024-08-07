تطلق BingX برنامج الوسطاء العالمي 3.0 مع مكافآت محسنة ورؤية موسعة

الرياض/دبى، 7 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- تعلن BingX، البورصة العالمية الرائدة في العملات المشفرة، بفخر عن إطلاق برنامج الوسطاء العالمي 3.0، الذي يتميز بمكافآت محسنة وموارد واسعة النطاق. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكات القوية مع منصات الوسطاء في جميع أنحاء العالم وتحفيز مشاركتهم بفوائد جذابة.

BingX Launches Global Broker Program 3.0 with Enhanced Rewards and Visibility

شاركت فيفيان لين، الرئيسة التنفيذية للمنتجات في BingX، أفكارها حول إطلاق برنامج الوسطاء العالمي 3.0، موضحةً إمكانياته في تعزيز الشراكات ودفع الابتكار في مجال تداول العملات المشفرة. صرحت لين: "هذا البرنامج المحسن يؤكد التزامنا بتطوير نظام بيئي تعاوني وتوفير دعم ومكافآت لا مثيل لها لشركائنا من الوسطاء. ستفيد الحوافز المحسنة وموارد الانتشار الوسطاء بشكل كبير، مما يشجع المزيد على الانضمام والازدهار على منصة BingX". وعبّرت عن تطلعها لاستقبال شركاء جدد ومشاهدة التأثير الإيجابي لهذه التطورات.

يقدم برنامج الوسطاء العالمي 3.0 من BingX حوافز كبيرة، حيث أصبح الوسطاء مؤهلين الآن للحصول على مكافآت تصل إلى 20,000 USDT. يوفر البرنامج هيكل مكافآت شاملاً مصممًا لتشجيع مشاركة الوسطاء والتداول النشط على BingX. يمكن للوسطاء أيضًا كسب مكافآت إضافية بناءً على رسوم المعاملات في الأسابيع القليلة الأولى من التداول. يشمل البرنامج أيضًا نظام إحالة جذاب. حيث سيتمكن الوسطاء الذين يحيلون بنجاح وسيطًا آخر إلى البرنامج من الحصول على مكافآت بقيمة 2,000 USDT. تتضمن هذه الحزمة 500 USDT كمكافآت نقدية، و500 USDT كأموال تجريبية، و1,000 USDT بصندوق العملات.

لقد حصلت برامج الوسطاء السابقة من BingX على اهتمام واسع وأسست شراكات ناجحة مع منصات تداول أخرى. من خلال هذا البرنامج، تهدف BingX إلى توسيع شبكتها من الوسطاء وبناء علاقات متبادلة المنفعة. تدعو الشركه الوسطاء في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى البرنامج الجديد والاستفادة من المكافآت المحسنة وفرص الانتشار.

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