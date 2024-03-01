تطلق Huawei ثلاثة حلول مبتكرة لتخزين البيانات لعصر الذكاء الاصطناعي

برشلونة، إسبانيا, 1 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أُعلنت منتجات وحلول Huawei بنجاح في مؤتمر MWC في برشلونة 2024. أعلن الدكتور Peter Zhou، رئيس خط منتجات تكنولوجيا المعلومات في Huawei،عن ثلاثة حلول مبتكرة تهدف إلى مساعدة شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم على بناء بنية تحتية رائدة للبيانات في عصر الذكاء الاصطناعي: حل مستودع بيانات الذكاء الاصطناعي، وحل حماية البيانات لجميع السيناريوهات، وحل مركز البيانات المتكامل DCS.

يؤدي التطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة إلى إبراز قيمة أصول البيانات ويمهد الطريق لعصر صحوة البيانات. لدينا تحديان رئيسيان في بناء البنية التحتية للبيانات في عصر الذكاء الاصطناعي. أولاً، استخراج المعرفة من البيانات، حيث يجب تجميع مصادر البيانات المستقلة والمتناثرة في معامل بيانات الذكاء الاصطناعي لاستخراج القيمة من البيانات. وهذا يستوجب متطلبات عالية لحركة البيانات. ثانيًا، نمو أصول البيانات بوتيرة سريعة. يبلغ متوسط وقت الاحتفاظ ببيانات الذكاء الاصطناعي وبيانات النماذج المفصلة الآن أكثر من ثلاث سنوات، ويجب تخزين بعض بيانات المجموعة القيمة بشكل دائم.

ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت Huawei سلسلة من منتجات وحلول التخزين المبتكرة لمساعدة شركات الاتصالات على بناء بنية تحتية رائدة للبيانات في عصر الذكاء الاصطناعي.

حل مستودع بيانات الذكاء الاصطناعي لنقل البيانات الجماعية إلى الأصول القيمة: يتضمن هذا الحل محرك إدارة البيانات (DME)، وسلسلة أدوات توليد المعرفة الشاملة (eDataMate)، ونسيج البيانات، وحلول تخزين الذكاء الاصطناعي OceanStor A800 وOceanStor A310. فهو يجعل بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي مرئية وقابلة للإدارة ومتاحة عالميًا، ويحسن جمع البيانات والمعالجة المسبقة وكفاءة التدريب. على وجه الخصوص، يعد OceanStor A800، وهو حل تخزين NAS عالي الأداء من الجيل التالي، أساسًا قويًا لطاقة تخزين الذكاء الاصطناعي مع بنية فصل مستوى البيانات والتحكم، ونظام الملفات المتوازي عالي الأداء OceanFS، والتوسع المرن ثنائي الاتجاه، وإمكانيات أخرى. كلها مصممة لدعم برمجة الكتلة الفائقة لحظيًا.





يتضمن هذا الحل محرك إدارة البيانات (DME)، وسلسلة أدوات توليد المعرفة الشاملة (eDataMate)، ونسيج البيانات، وحلول تخزين الذكاء الاصطناعي OceanStor A800 وOceanStor A310. فهو يجعل بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي مرئية وقابلة للإدارة ومتاحة عالميًا، ويحسن جمع البيانات والمعالجة المسبقة وكفاءة التدريب. على وجه الخصوص، يعد OceanStor A800، وهو حل تخزين NAS عالي الأداء من الجيل التالي، أساسًا قويًا لطاقة تخزين الذكاء الاصطناعي مع بنية فصل مستوى البيانات والتحكم، ونظام الملفات المتوازي عالي الأداء OceanFS، والتوسع المرن ثنائي الاتجاه، وإمكانيات أخرى. كلها مصممة لدعم برمجة الكتلة الفائقة لحظيًا. حل حماية البيانات لجميع السيناريوهات لإنتاج البيانات والنسخ الاحتياطي والأرشفة الذي يعزز مرونة أصول البيانات: يستخدم هذا الحل مستويين من التوزيع التعاوني. المستوى الأول هي التعاون في النسخ الاحتياطي للإنتاج ، عن طريق نسخ أعداد هائلة من الملفات الصغيرة بسرعة أكبر بنسبة 90% من الحلول التقليدية. كما أنه يدعم تحليلات البيانات بالتنسيق الأصلي لحظيًا. ثم يأتي التعاون في النسخ الاحتياطي للأرشيف. تعمل ميزة طبقات ما بعد إلغاء البيانات المكررة على تقليل استهلاك النطاق الترددي بنسبة 80%. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت Huawei حلول أجهزة النسخ الاحتياطي للبيانات OceanProtect E8000 وX9000 والجيل التالي من حل التخزين الكهربائي المغناطيسي OceanStor Arctic المصمم للبيانات الدافئة والباردة في هذا الحدث. من المتوقع أن يؤدي حل التخزين المغناطيسي الكهربائي إلى تقليل تكلفة الامتلاك الكلية TCO بنسبة 20% مقارنة بالأشرطة واستهلاك الطاقة بنسبة 90% مقارنة بمحركات الأقراص الصلبة HDDs.





يستخدم هذا الحل مستويين من التوزيع التعاوني. المستوى الأول هي التعاون في النسخ الاحتياطي للإنتاج ، عن طريق نسخ أعداد هائلة من الملفات الصغيرة بسرعة أكبر بنسبة 90% من الحلول التقليدية. كما أنه يدعم تحليلات البيانات بالتنسيق الأصلي لحظيًا. ثم يأتي التعاون في النسخ الاحتياطي للأرشيف. تعمل ميزة طبقات ما بعد إلغاء البيانات المكررة على تقليل استهلاك النطاق الترددي بنسبة 80%. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت Huawei حلول أجهزة النسخ الاحتياطي للبيانات OceanProtect E8000 وX9000 والجيل التالي من حل التخزين الكهربائي المغناطيسي OceanStor Arctic المصمم للبيانات الدافئة والباردة في هذا الحدث. من المتوقع أن يؤدي حل التخزين المغناطيسي الكهربائي إلى تقليل تكلفة الامتلاك الكلية TCO بنسبة 20% مقارنة بالأشرطة واستهلاك الطاقة بنسبة 90% مقارنة بمحركات الأقراص الصلبة HDDs. حل مركز البيانات المتكامل DCS لمساعدة شركات الاتصالات على تحقيق كفاءة ومرونة أعلى في خدمات تكنولوجيا المعلومات: يغطي هذا الحل المتكامل، المبني على المحاكاة الافتراضية والحاويات، جمع البيانات وتخزينها والحوسبة والإدارة والاستخدام، مما يوفر بنية تحتية شاملة كخدمة (IaaS) ومنصة كخدمة (PaaS).

وذكر الدكتور Zhou إن الذكاء الاصطناعي يحفز على نهضة البيانات، مما يؤدي إلى تسريع معاجة أصول البيانات. ستظل وحدة تخزين البيانات بشركة Huawei ملتزمة بتوفير حلول التخزين لجميع السيناريوهات، لمساعدة شركات الاتصالات على بناء بنية تحتية رائدة للبيانات في عصر الذكاء الاصطناعي.

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