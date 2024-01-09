تطلق Ugreen سلسلة Nexode Pro التي توفر تجربة شحن فائقة السرعة

بكين، 9 يناير/كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تخطط Ugreen، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وتكنولوجيا الشحن، للكشف عن سلسلة Nexode Pro المرتقبة، وهي الأحدث في سلسلة منتجات الشحن السريع الثورية. ستقدم هذه السلسلة أربعة أجهزة شحن متطورة، يقدم كل منها ميزات وأداء استثنائي.

للبدء، تشتمل أجهزة الشحن هذه على أحدث تقنيات Airpyra™. يؤدي هذا الجيل الجديد من تقنية التكديس الإلكتروني إلى تصميم أكثر إحكاما وقابلية للحمل. على الرغم من مكانتها الصغيرة، إلا أن هذه التقنية لا تنتقص من قدرة شواحن سلسلة Nexode Pro على توفير كفاءة شحن أعلى وضمان تشغيل الأجهزة بسرعة وكفاءة.

UGREEN Nexode Pro series power you to the Pro.

تدعم جميع أجهزة الشحن من سلسلة Nexode Pro بروتوكولات الشحن السريع المختلفة، بما في ذلك شاحن Samsung فائق السرعة 45 واط 2.0 وبروتوكول شحن Apple PD، مما يضمن التوافق مع أحدث الأجهزة.

من بين المنتجات البارزة في السلسلة شاحن Nexode Pro بقدرة 65 واط 3-Port GaN فائق النحافة السريع. يوفر هذا الشاحن المدمج قوة شحن سريعة تبلغ 65 واط، وهو مصمم مع وضع إمكانية النقل في الاعتبار. بفضل تصميمه بحجم كف اليد الذي تم تمكينه بواسطة Airpyra™ Tech مع GaNInfinity™ Tech، يمكن وضع الشاحن بسهولة في أي حقيبة أو جيب. ويأتي كل شاحن بقدرة 65 واط مزودًا بمنفذي USB-C ومنفذ USB-A، مما يمنح المستخدمين القدرة على شحن أجهزة متعددة في وقت واحد. يضمن الشاحن أقصى درجات الأمان من خلال نظام Thermal Guard™ المدمج، مما يوفر الحماية من الحرارة الزائدة والشحن الزائد والتيار الزائد.

شاحن رئيسي آخر في السلسلة هو شاحن Nexode Pro 160W 4-Port GaN السريع. يوفر هذا الشاحن القوي إمكانات شحن فائقة السرعة بقدرة 160 واط، مما يجعله يغير قواعد اللعبة لتلك الأجهزة المتعطشة للطاقة. مع ثلاثة منافذ USB-C ومنفذ USB-A واحد، يشحن جهاز Pro 160 ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد. كما هو مذكور أعلاه، تم دمج نظام Thermal Guard™ أيضًا في الشاحن، مما يوفر نفس ميزات الأمان بالإضافة إلى أن الجسم مصنوع من مادة PVC عالية الجودة لمزيد من الحماية.

السعر والتوافر:

Nexode Pro 100W, AED359: متاح هنا على Amazon.

Nexode Pro 160W, AED559: متاح هنا على Amazon.

سيكون شاحن Nexode Pro 65W Ultra-Slim (199 درهمًا إماراتيًا) وNexode Pro 65W mini (179 درهمًا إماراتيًا) متاحين على Amazon في شهر مارس/آذار.

نبذة عن شركة Ugreen

تأسست شركة Ugreen في عام 2012، وهي متخصصة في توفير الملحقات المتميزة والحلول الرقمية للمستهلكين العالميين. لقد نمت Ugreen بشكل مطرد لتصبح علامة تجارية جديرة بالثقة مع أكثر من 40 مليون مستخدم حول العالم، وتوفر منتجات تتراوح من أجهزة الشحن والهواتف وملحقات الكمبيوتر إلى ملحقات المنزل والسيارات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2312870/photo.jpg