تطلق UL Solutions وجمعية صناعة الاتصالات (Telecommunications Industry Association‏) برنامج SPIRE 2.0 لتعزيز أداء المباني الذكية في الأمن السيبراني والاتصال والاستدامة

يوفر SPIRE 2.0 تقييمًا شاملاً للمباني الذكية لمساعدة المالكين والمشغلين على تعزيز رضا المستأجرين وزيادة قيمة الأصول.

نورث بروك، إلينوي,28 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم UL Solutions، الشركة العالمية الرائدة في مجال علوم السلامة وجمعية صناعة الاتصالات (TIA)، وهي جمعية الصناعة الموثوقة للعالم المتصل رقميًا، عن إطلاق برنامج المباني الذكية SPIRE™ 2.0، لتعزيز إمكانات التقييم في مجال الأمن السيبراني والاتصال والاستدامة. SPIRE™‎ هو أول برنامج تقييم وتصنيف شامل وموضوعي للمباني الذكية في العالم.

SPIRE 2.0 provides a comprehensive smart building assessment to help owners and operators improve tenant satisfaction and increase asset value.

يتألف برنامج SPIRE، الذي أنشئ عبر شراكة أبرمت بين المنظمتين في سبتمبر 2020، من إطار عمل موضوعي وشامل ومنسق بعناية بالغة يتمحور حول ستة معايير رئيسية: وهي القدرة والطاقة، والصحة والرفاه، وسلامة الحياة والممتلكات، والاتصال، والأمن السيبراني والاستدامة. يساعد هذا التحديث المعني بتقييمات الاتصال والأمن السيبراني والاستدامة الخاصة بالبرنامج على معالجة تقنيات الاتصال المتقدمة والتصدي لأسطح التهديد السيبراني المرتفعة والمتطلبات المتزايدة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

وقد صرح سودي سينها (Sudhi Sinha)، نائب رئيس مجموعة تطوير النظم البيئية والخدمات في UL Solutions قائلاً: «عبر استخدام SPIRE 2.0، فإننا نعزز قدرات تقييم SPIRE المنوطة بالأمن السيبراني والاتصال والاستدامة بسبب التغييرات الضخمة التي طرأت على هذه المجالات الحيوية منذ إطلاق البرنامج الأصلي وبسبب الملاحظات البناءة التي تلقيناها من المشاركين في البرنامج». «وستساعد التحديثات التي طرأت على SPIRE 2.0 على تعزيز الأمن السيبراني للمبانى الذكية والتكنولوجيا والاستدامة المنوطتان بها، والمساعدة في الوقت ذاته أيضًا على تحسين إنتاجية الموظفين وزيادة قيمة أصول المباني.»

كما صرح ديف ستلين (Dave Stehlin)، الرئيس التنفيذي لجمعية صناعة الاتصالات قائلاً: «أتاحت برامج المباني الذكية في الماضي العمل بنهج مجزأ حين يتعلق الأمر بتقييم القيمة والأداء، ولكن مع SPIRE وحاليًا SPIRE 2.0، تسنح لمديري المباني الفرصة للاستفادة من العمل بأداة شاملة تقدم رؤى شاملة طوال دورة حياة المبنى بأكملها، وتتماشى على نحو فعّال مع أهداف أعمالهم». «ويسعدنا أن نعزز شراكتنا القوية مع UL Solutions وأن نواصل تحسين أداء المباني الذكية للشركات في جميع أنحاء العالم.»

تشمل تحديثات SPIRE 2.0 الآتي:

تقييم الأمن السيبراني – يوفر نهجًا محسنًا يركز على البناء ويعزز الأداء ويلبي المتطلبات المنوطة بتوسيع نطاق التعرض لتكنولوجيا التشغيل ( OT ) ونقاط الضعف في التقارب بين تكنولوجيا التشغيل وتكنولوجيا المعلومات. تتناول المعايير المحدثة أيضًا حوكمة الأمن السيبراني المتنامية وذلك من منظور عالمي.

تقييم الاتصال – يتناول التقنيات الناشئة، مثل الإيثرنت أحادي الزوج والطاقة الكاشفة للأعطال وفي الوقت ذاته تعزيز الإقرار بالمعايير التي تؤثر في الشبكات وتصميماتها على مستوى العالم.

تقييم الاستدامة – يضيف متطلبات حوكمة جديدة لإكمال الاستدامة البيئية للمبنى بما يتماشى مع المبادرات المتزايدة الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما يوسع نطاق التغطية في المجالات الحيوية، بما في ذلك إدارة المياه، وإدارة النفايات، وجودة البيئة الداخلية، ودورة حياة المباني والإدارة التشغيلية، وأنظمة إدارة المباني.

في يوليو 2022، أعلنت UL Solutions أن ميكروسوفت أصبحت أول مؤسسة تحصل على تصنيف UL Verified SPIRE Smart Building™‎ في العديد من البلدان. ومنذ ذلك الحين، استفاد المئات من مديري المباني ومالكيها من إطار عمل SPIRE للمساعدة على تحسين أداء المباني.

يخرج برنامج المباني الذكية SPIRE المدعوم من جمعية صناعة الاتصالات وUL Solutions إلى النور عبر التعاون الوثيق الذي ترتكز عليه مجموعة عمل تضم أكثر من 60 من رواد العقارات التجارية، وصندوق الاستثمار العقاري، وإدارة الأصول، وصناعة والاتصالات والتكنولوجيا. وقد وضعت مجموعة العمل معًا معيارًا جديدًا فيما يخص معايير التقييم لتحسين أداء المبنى الذكي وتعزيز التجربة التي يخوضها شاغلوه.

لمزيد من المعلومات حول برنامج المباني الذكية SPIRE، يُرجى زيارة UL.com/SPIRE.

حول منظمة UL Solutions

UL Solutions شركة رائدة عالميًا في علوم السلامة التطبيقية، وتعمل على تحويل تحديات السلامة والأمن والاستدامة إلى فرص سانحة للعملاء في أكثر من 100 دولة. تقدم UL Solutions خدمات الاختبار والفحص والاعتماد، جنبًا إلى جنب مع منتجات البرمجيات والعروض الاستشارية، التي تدعم ابتكار منتجات عملائنا ونمو أعمالهم. تعمل علامات الاعتماد المقدمة من UL باعتبارها رمزًا معترفًا به للثقة في منتجات عملائنا وتعكس التزامًا لا يتزعزع بالنهوض برسالة توفير السلامة الملقاة على عواتقنا. نحن نساعد عملائنا على الابتكار، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، والتكيف مع الأسواق العالمية وسلاسل التوريد المعقدة، والتقدم نحو المستقبل والنمو على نحو مستدام ومسؤول. تعمل علومنا لصالحك.

حول جمعية صناعة الاتصالات

تمثل جمعية صناعة الاتصالات أكثر من 400 شركة عالمية تعمل على تمكين شبكات الاتصالات عالية السرعة وتسريع ابتكار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الجيل التالي. تعمل جمعية صناعة الاتصالات وأعضاؤها على تسريع الاتصال العالمي على مدى كل صناعة وسوق، من خلال الريادة في مجال المناصرة الأمريكي والدولي، وبرامج التكنولوجيا، ووضع المعايير، وحلول أداء الأعمال. منحت جمعية صناعة الاتصالات الاعتماد من طرف المعهد الوطني الأمريكي للمعايير.

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ستيفن بروستر (Steven Brewster)

منظمة UL Solutions

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