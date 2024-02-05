تطلق شركة Geespace الصينية أحد عشر قمرًا صناعيًا في مدارٍ منخفض لبناء كوكبة التنقل المستقبلية من جيلي Geely Future Mobility Constellation

شيتشانغ، الصين, 5 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- نجحت شركة Geespace الصينية في ثاني إطلاق للأقمار الصناعية في 3 فبراير، حيث أرسلت أحد عشر قمرًا إلى المدار الأرضي المنخفض، إكمالًا لنشر المستوى المداري الثاني لمشروع كوكبة التنقل المستقبلية الطموح من جيلي Geely Future Mobility Constellation.

تمثل كوكبة التنقل المستقبلية من جيلي Geely Future Mobility Constellation المبادرة التجارية الرائدة على مستوى العالم لدمج الاتصالات، والملاحة، والاستشعار عن بُعد ضمن شبكة واحدة من الأقمار الصناعية. ونجح إطلاق تسعة من الأقمار الصناعية في المستوى المداري الأول في يونيو 2022. حتى الآن، لم تقم شركة Geespace فقط بالبدء في إنتاج كميات كبيرة من الأقمار الصناعية، ولكنها أنجزت أيضًا نشرًا على مستوى المستوى المداري، وتحقيق القياس عن بُعد والتتبع والتحكم (TT&C) على مستوى الكوكبة. تعمل الشركة بنشاط على اختبار تطبيقات الأقمار الصناعية.

وبفضل هذا التقدم، تنضم Geespace إلى التصنيف العالمي للشركات مثل Iridium وGlobalstar وOrbcomm وOneWeb وSpaceX، حيث تُظهر قدرتها على بناء وإدارة كوكبة تجارية من الأقمار الصناعية بشكل مستقل. تظل الشركة أيضًا الكيان الوحيد في الصين الذي نجح في إكمال عمليات نشر مدارية بهذا الحجم الضخم لكوكبة الأقمار الصناعية. وكانت إحدى الإنجازات الملحوظة التي حققتها Geespace في عام 2023 هي الإنتاج الضخم الرائد لاتصالات الأقمار الصناعية لقطاع السيارات - ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في العالم.

بحلول عام 2025، تسعى Geespace لتأسيس خدمات عالمية لاتصال البيانات في الوقت الحقيقي بعد الانتهاء الكامل من نشر 72 قمرًا صناعيًا في المرحلة الأولية لكوكبة الأقمار. سيتم زيادة عدد الأقمار الصناعية في الشبكة في المرحلة الثانية لتصل إلى 168 قمرًا، بحيث يسمح هذا التوسع بتقديم خدمات لتحديد المواقع على مستوى عالمي بدقة عالية تصل إلى السنتيمتر. من المتوقع أن يوفر هذا التوسع خدمات فضائية ذات موثوقية عالية وتكلفة فعّالة لعدة قطاعات، بما في ذلك التنقل الشخصي مع التركيز على القيادة الآلية، والمركبات المتصلة بشكلٍ ذكي، والإلكترونيات الاستهلاكية، وغير ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الأقمار الصناعية بوظائف استشعار عن بُعد مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر تصوير عن بُعد بدقة تتراوح بين 1 و5 أمتار. من المتوقع أن تُحدث هذه التقنية ثورة في مراقبة البيئة الإيكولوجية وتوفير حلول تصوير متنوعة عبر صناعات متعددة.

تُقدم كوكبة التنقل المستقبلية من جيلي Geely Future Mobility Constellation إمكانيات خدمات إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية على مستوى عالمي، بمستوى يُقارَن بالأقمار الصناعية Iridium Next. منذ التصميم الأولي للكوكبة، كان توفير خدمة مباشرة إلى الهاتف الخلوي اعتبارًا أساسيًا، ليعكس الوظائف التي تم تقديمها مؤخرًا من قبل الأقمار الصناعية الصغيرة من الجيل الثاني لشبكة Starlink. وبناءً على ذلك، توفر الكوكبة رسائل فعّالة ونقل للبيانات بكفاءة عبر الأقمار الصناعية. تتميز شركة Geespace، المتخصصة في التنقل الشخصي، بتقديم خدمات بيانات الأقمار الصناعية لصناعتي السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية.

تقدم Geespace مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات بيانات الأقمار الصناعية من خلال دمج الاتصالات والملاحة والاستشعار عن بُعد. وتم تصميمها لدعم مبادرة "الحزام والطريق" بشكلٍ كبير، مع تعزيز التعاون الدولي. سيعجّل هذا النهج في عملية التعامل التجاري والتنفيذ على نطاق واسع والتوسع العالمي لتطبيقات الأقمار الصناعية.

حول GEESPACE

Geespace هي مؤسسة رائدة في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجيا، تأسست في عام 2018، وتلتزم Geespace بأن تصبح مزودًا رائدًا لحلول البنية التحتية للمعلومات والاتصالات الفضائية على مستوى عالمي. تلتزم Geespace بتحسين التجارة في سلسلة صناعة الأقمار الصناعية في الصين وتعزيز التطبيق التجاري لتكنولوجيا الفضاء الصينية.