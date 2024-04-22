تطلق شركة Karadeniz Holding "مؤسسة Karadeniz One World" العالمية الجديدة

إسطنبول, 22 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة الطاقة العالمية Karadeniz Holding مؤسسةOne World Karadeniz، فرعها الخيري، لتحفيز الاستثمار في المبادرات التي تهدف إلى تدعيم عالم مستدام وعادل.

تسترشد المؤسسة بفلسفة "عالم واحد" للشركة، والتي تضمن عدم إهمال أي شخص، وأن الحقوق الأساسية متوفرة للجميع على الصعيد العالمي، وستركز على ثلاث ركائز رئيسية تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: التعليم والرعاية الاجتماعية، والإغاثة الإنسانية، والاستدامة البيئية.

Zeynep Harezi Yilmaz, Deputy Chair of the One World Karadeniz Foundation, speaking at the event launch in Istanbul

قالت زينب هاريزي يلماز، نائبة رئيس مؤسسة One World Karadeniz: "يسعدني إطلاق مؤسسة One World Karadeniz. كشركة نحن ملتزمون بالمسؤولية الاجتماعية، وهذه خطوة حاسمة في توحيد جهودنا لخلق عالم أكثر إنصافًا وشمولية واستدامة. صممنا برامج المؤسسة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحلية في جميع أنحاء العالم، بدءًا من تدريب صيادين الأسماك في البرازيل، إلى تطوير مهارات الطالبات الإناث والعمل مع أفراد المجتمع في جميع أنحاء أفريقيا. لدى Karadeniz Holding تاريخ حافل من تمكين الشابات والفتيات على وجه الخصوص، وأنا متحمسة لتوسيع نطاق هذا الإرث من خلال مؤسستنا الجديدة."

في الآونة الأخيرة، استفادت الشركة من خبرتها في البنية التحتية العائمة لتصميم "سفن الإنقاذ" وإرسالها؛ وهي سفن الطوارئ الإنسانية ذات الاكتفاء الذاتي والمجهزة بالكامل. في فبراير 2023، تم إرسال سفينتَي إنقاذ على الفور لدعم أكثر من 12000 ضحية في جنوب تركيا بعد الزلازل المدمرة، وتقديم ملاذ وخدمات حيوية للمجتمع المحلي في حطاي. لا تقدم سفن الإنقاذ دعمًا إنسانيًا فوريًا، مثل الغذاء واللوازم والرعاية الصحية فحسب، بل إنها مجهزة أيضًا لدعم صحة وسلامة الناجين على المدى الطويل، بالإضافة إلى تهيئة إحدى السفن لتكون بمثابة مدرسة داخلية للطلاب المحليين. تُسرَد هذه القصة في وثائقي بثته قناة CNBC Africa في 18 أبريل.

طبقت Karadeniz Holding منذ فترة طويلة المنح الدراسية التعليمية والتدريب المهني، واستثمرت أكثر من 2.5 ملايين دولار أمريكي لمكافحة عدم المساواة في الفرص المتاحة للنساء والفتيات. تتراوح المبادرات من المنح الدراسية المتعلقة بـSTEM إلى الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، مما يدعم التعليم والتمكين الاقتصادي لآلاف الشباب في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة برامج إعادة تشجير في غانا والبرازيل، مما يؤكد التزامها بشراكة المجتمع ومسؤوليتها عن ازدهار الأجيال القادمة.

بالتزامن مع يوم الأرض، احتفلت شركة Karadeniz Holding بإطلاق المؤسسة في مقرها الرئيسي، مع حضور الموظفين والشركاء من مكاتبها العالمية.

سنعرض المزيد من التفاصيل حول المشاريع الجديدة للمؤسسة في الأسابيع المقبلة عبر الموقع الإلكتروني .

حول مؤسسة One World Karadeniz

أضفى الراحل رؤوف عثمان كارادينيز الطابع الرسمي على فلسفة مؤسسة 'One World' التابعة لشركةKaradeniz Holding، وهو الذي وضع أسس Karadeniz Holding في عام 1948. تتمحور هذه القيم حول "العيش والعمل معًا في سلام وتناغم، بناءً على القيم الأخلاقية والإنسانية الرفيعة". مؤسسة One World Karadeniz، النابعة من هذه المبادئ، مكرّسة لتعزيز المساواة للجميع. تعطي الشركة الأولوية لرخاء المجتمعات التي تخدمها، وتهدف إلى تعزيز ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في مستقبل مستدام.

حول Karadeniz Holding

مع أكثر من 76 عامًا من الخبرة ، تمتلك Karadeniz Holding وتدير أكبر أسطول في العالم من محطات الطاقة العائمة، والذي يُسمى 'Powerships'. يشمل الأسطول النشط حاليًا ما مجموعه 40 سفينة طاقة بقدرة إجمالية تزيد عن 6000 ميغاواط، تعمل في أربع قارات وتوظف أكثر من 10000 شخص في جميع أنحاء العالم. أصبحت Karadeniz Holding أول شركة خاصة في تركيا تقوم بتصدير الكهرباء عبر الحدود واستيراد الكهرباء من أوروبا. باعتبارها رائدة في قطاع الطاقة وتوفير طاقة غير منقطعة وموثوقة ونظيفة على نطاق عالمي، تواصل Karadeniz Holding الاستثمار وتشغيل محطات الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية في تركيا، فتعمل بذلك على استغلال حلولها المبتكرة لتقديم فوائد اجتماعية وبيئية.

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