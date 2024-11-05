تطمح حملة #ToneProud التي أطلقتها شركة TECNO إلى إنهاء التحيز في لون البشرة في تكنولوجيا التصوير لتمثيل التنوع البشري الكامل

جاكرتا، إندونيسيا, 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/-- في عالم حيث التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هما العاملان الأساسيان في تشكيل التصورات وخلقها، هل تلتقط الهواتف الذكية حقًا الطيف الكامل وجمال التنوع البشري، وخاصة في الأسواق الناشئة التي غالبًا ما يتم تجاهلها؟

واليوم، قدمت TECNO، العلامة التجارية المبتكرة في طليعة التصوير متعدد ألوان البشرة، ردها على هذا السؤال من خلال إطلاق حملتها التي تحمل الوسم #ToneProud.

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توصلت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد عام 2018 إلى نتيجة مثيرة للقلق تتمثل فيما يلي: وجود تحيز لنوع البشرة ولونها في بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التجارية. ويثير هذا التحيز القلق بشكل خاص في عصر تكنولوجيا التصوير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. يعد فهم هذه التحيزات الخوارزمية لألوان البشرة المختلفة ومعالجتها من خلال جمع البيانات العلمية والقياس المبتكر أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز مجتمع أكثر إنصافًا وشمولاً.

وانطلاقًا من إيماننا الراسخ بأن تقنيات التصوير يجب أن تكون خالية من التحيز، وأن كل لون بشرة يستحق التمثيل العادل باعتباره جانبًا حيويًا من التنوع البشري، تطلق TECNO حملة #ToneProud. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بتنوع ألوان البشرة مع تقديم قاعدة بيانات TECNO الفريدة التي تحتوي على 268 لون بشرة للمستهلكين. من خلال تعيين رموز الألوان المُحدِّدة لدرجات ألوان البشرة المختلفة مع التصنيف العلمي، لا تقوم TECNO بمعالجة التحيزات في استعادة لون البشرة وضبط دقة تقنية Universal Tone الخاصة بها للحصول على تمثيل عادل فحسب، بل وتساعد أيضًا المستهلكين على فهم التنوع في درجات ألوان البشرة في جميع أنحاء العالم والشعور بالفخر به، مما يشجعهم على التضمان مع شركة TECNO واتخاذ موقف ضد الافتقار إلى التمثيل الحقيقي للتنوع اللوني.

حملة #ToneProud – الدفاع عن التمثيل المتساوي

تحظى حملة #ToneProud بدعم وانضمام مشاهير عالميين من مختلف ألوان البشرة، بما في ذلك المغنية وكاتبة الأغاني المولودة في إندونيسيا أنجون، والمخرجة والممثلة السعودية فاطمة البناوي، والمغني وكاتب الأغاني النيجيري جوني دريل، والممثلة البولندية إيوا كينبيس. في فيلم يتناول موضوع الفخر بلون البشرة #ToneProud والذي تم إصداره للإشارة إلى بدء الحملة، تشارك المشاهير تجاربهم فيما يتعلق بإساءة تمثيل ألوان بشرتهم، وإيمانهم بأن التكنولوجيا يجب أن تدعم ألوان البشرة المتنوعة واللون الحقيقي.

تقول أنجون، وهي تتأمل تجاربها في إساءة تمثيل لون بشرتها: "أعتقد أنه في بعض الأحيان، نحتاج فقط إلى التذكير بأننا جميعًا فرديون، وأن كل فرد جميل بطريقته الخاصة." حملة #ToneProud التي أطلقتها العلامة التجارية TECNO ليست مجرد حملة، بل هي دعوة إلى تمثيل أكثر دقة للون البشرة الحقيقي للأشخاص، وتذكير بأننا يجب أن نحتفل جميعًا بجمال التنوع البشري.

وأضافت أنجون: "إذا ساعدتنا التكنولوجيا، وهو النهج الذي تتبعه هواتف TECNO، فإنها تسهل كسر الحواجز وتغيير تصورات الناس وتغيير العقلية".

انضم إلى حملة TECNO لتبني موقفك مع حملة #ToneProud

بمناسبة إطلاق حملة #ToneProud، تدعو شركة TECNO المستهلكين في جميع أنحاء العالم للاحتفال بتنوع لون البشرة وإظهار فخرهم بألوان بشرتهم. ندعو المستخدمين في جميع أنحاء العالم لاكتشاف رمز لون بشرتهم الخاص على 268toneproud.com تستخدم أداة موقع الويب هذه رقعات ألوان البشرة الشاملة البالغ عددها 268 من TECNO للمساعدة في زيادة الوعي بتنوع البشرية وألوانها. ومن خلال اكتساب فهم أعمق لألوان بشرتهم، يمكن للمستهلكين الانضمام إلى المحادثة من خلال مشاركة صورهم مع رمز لون البشرة على Instagram باستخدام هاشتاغات #ToneProud و #UniversalTone و #TECNO. وهذا يبعث رسالة موحدة وواضحة مفادها أنه يجب على الجميع أن يفخروا بلون بشرتهم.

وقال جاك جو، المدير العام لشركة TECNO: "على مدى سنوات عديدة، أولت شركة TECNO أهمية كبيرة لأبحاث المستهلكين، ولهذا السبب فإننا ندرك أن التمثيل الخاطئ (والتمثيل الناقص) للون البشرة هو قضية ذات أهمية حقيقية بالنسبة لمستهلكينا وخاصة في الأسواق الناشئة". "ومن خلال حملة #ToneProud، نحن نقف إلى جانب المستهلكين، وخاصة المستهلكين الذين لا يتم تمثيلهم بشكل صحيح أو ناقص التمثيل، لدعم قضية الشمولية الأكبر، وفي الوقت نفسه نواصل الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير في مجال التصوير لابتكار تقنيات لتحقيق تأثير حقيقي على هذه المشكلة."

رقعات ألوان البشرة البالغ عددها 268 - هي بمثابة تغيير جذري في القضاء على التحيز في الذكاء الاصطناعي من أجل تصوير لون البشرة الشامل

من خلال هذه الحملة، تسلط شركة TECNO الضوء على 268 لون بشرة بتقنية "Universal Tone" (ألوان البشرة العالمية) الخاصة بها لإظهار تنوع لون البشرة عند البشر. تُشكِّل رقعات ألوان البشرة البالغ عددها 268، والتي تعد بمثابة معلم من معالم التقدم في مشروعها البحثي العالمي، الأساس الحيوي لبطاقة ألوان التصوير المحمول الشاملة التي تضع معيارًا جديدًا لتصوير ألوان البشرة المتعددة باعتبارها قاعدة بيانات ألوان البشرة الأكبر والأكثر دقة في الصناعة - وهي قاعدة بيانات تتوسع باستمرار.

تم تطوير قاعدة بيانات لون البشرة الواسعة هذه بالتعاون مع خبراء علم الألوان من الجامعات العالمية الرائدة، حيث تتيح لخوارزميات "TECNO Universal Tone" اكتشاف درجات لون البشرة وتحليلها وتقديمها بدقة بطريقة تسمح برؤية الجميع بشكل حقيقي.

معرفة أن هناك 268 رقعة من درجات لون البشرة وحدها هي شهادة على الفردية. في عالم يحاول تصنيفنا في فئات ضيقة، إنها طريقة صغيرة ولكنها عميقة للقول بأنك فريد من نوعك. "لذا كن فخوراً وأخبر قصتك"، كما يقول جوني دريل.

ومن خلال القضاء على التحيز وتعزيز التمثيل الأصيل والشامل، تتيح شركة TECNO للمستهلكين التقاط كل درجات الإنسانية اللونية وتمثيل الجميع بشكل صحيح في صورة واحدة. وتؤكد فاطمة البناوي في فيلم الحملة: "إن ما تفعله شركة TECNO من خلال ميزة "Universal Tone" الخاصة بها أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة لأن هذه التكنولوجيا ستضع الأساس لمجتمع شامل".

وجنبًا إلى جنب مع حملة #ToneProud، تدعم شركة TECNO ومجتمعها العالمي جوهر التنوع، مما يعزز الرسالة القائلة بأن كل لون بشرة هو مصدر فخر وجزء حيوي من نسيجنا البشري المشترك.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.tecno-mobile.com/universaltone

الفيديو- https://www.youtube.com/watch?v=pJZcgmoqU9o

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