تعاون Hisense مع Xbox لجلب أحدث شاشات الليزر إلى صناعة الألعاب

تشينغداو، الصين، 9 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Hisense، الشركة العالمية للإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، عن شراكة جديدة مع Xbox تهدف إلى الارتقاء بتجربة الألعاب والترفيه المنزلية باستخدام تكنولوجيا عرض الليزر المتطورة.

باعتبارها رائدة في تكنولوجيا عرض الليزر، تعمل Hisense على تحويل مستقبل العرض المنشود إلى واقع ملموس. ستوفر الشراكة بين منتجات شاشات Hisense Laser وXbox لمجتمع الألعاب تجربة لا مثيل لها من خلال تقديم شاشة يزيد حجمها عن 100 بوصة يمكن للمستهلكين الاستمتاع بها في المنزل للحصول على مشاهدة مريحة للعين وواقعية وبيئة ألعاب غامرة.

Hisense and Microsoft joint together for Designed for Xbox Program Hisense partners with Xbox to bring cutting-edge laser display to the gaming industry

وعلق Jerry Liu، نائب رئيس شركة Hisense International قائلاً: "لا تهدف شركة Hisense إلى تقديم منتجات فائقة الجودة فحسب، بل تهدف أيضًا إلى توفير تجربة كاملة مصممة خصيصًا للألعاب والترفيه المنزلي. تسعى شراكتنا مع برنامج Designer for Xbox إلى رفع مستوى تجربة الألعاب وأن نتيح للأشخاص في كل أنحاء العالم بالاستمتاع بتجربة هائلة من خلال شاشة عرض يزيد حجمها عن 100 بوصة."

سيتمكن المستهلكون من توصيل جهاز Xbox الخاص بهم بمنتجات العرض من Hisense Laser بسلاسة والاستمتاع بتجربة لعب متناغمة ستضع معايير جديدة لجلسات الألعاب، حيث تكون كل لحظة مفعمة بالحياة مع ظهور كل التفاصيل بوضوح ودقة استثنائيين.

توفر تقنية وضع الألعاب من Hisense لمنتجات العرض Laser تجربة لعب سلسة وغامرة بفضل معدل التحديث العالي ووضع الكُمُون المنخفض التلقائي. وستواصل الشركة تقديم تجارب مشاهدة ممتازة وشاشات عرض مستدامة للمستهلكين بهدف إحداث تحول كبير في مجال الترفيه المنزلي وإنشاء تجارب لا تُنسى.

معلومات عن Hisense

Hisense هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية. وتشمل أعمال Hisense منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفاز الذكية)، والأجهزة المنزلية، والمعلومات الذكية لتكنولوجيا المعلومات. ومؤخرًا، نمت شركة Hisense بسرعة وهي تعمل الآن في أكثر من 160 دولة.

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