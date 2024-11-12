تعاون بين VVDN وSecureThings.ai لتعزيز الأمن السيبراني لحلول الصناعة

غوروغرام، الهند

12 نونبر/تشرين الثاني 2024

/PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة VVDN Technologies، المزود العالمي لخدمات وحلول البرمجيات وهندسة الإلكترونيات وتصنيع المنتجات، عن توقيعها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني مع شركة SecureThings.ai Pvt Ltd، الشركة الرائدة في مجال حلول الأمن السيبراني للسيارات. يمثل هذا التعاون خطوة كبيرة إلى الأمام في تقديم ضمان قوي للأمن السيبراني لحلول السيارات والشبكات والواي فاي وإنترنت الأشياء والحلول السحابية على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على النظام البيئي للسيارات المتصلة.

يتيح هذا الالتزام دمج حلول الأمن السيبراني المتقدمة من SecureThings.ai في منتجات وحلول السيارات التي تصممها وتصنعها شركة VVDN لعملائها، والتي تشمل الاتصال بالمركبات، وأنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة، ومجموعات أجهزة القياس، وحلول أنظمة مساعدة السائق المتطورة المتقدمة، وحلول المركبات المعرفة بالبرمجيات، وأجهزة الشبكات والواي فاي، وإنترنت الأشياء، والخدمات والحلول السحابية. يهدف هذا التعاون إلى ضمان استيفاء VVDN للمتطلبات التنظيمية العالمية، بما في ذلك اعتماد معايير ISO 21434 للأمن السيبراني في صناعة السيارات.

وتشمل المبادرات الرئيسية في إطار هذا التعاون ما يلي:

• "حلول الكشف عن التسلل والحماية" - لرصد الهجمات الإلكترونية وكشفها ومنعها في الوقت الفعلي

• "خدمات استخبارات التهديدات" - للمراقبة المستمرة والكشف عن الثغرات الأمنية والربط مع المنتجات/الحلول التي طورتها VVDN لعملائها

• إنشاء "مختبر أبحاث الأمن" - للتركيز على تطوير مفاهيم أمنية مخصصة لتلبية متطلبات الأمن السيبراني لعملاء VVDN

• "الفريق الأحمر كخدمة" - سيتم نشره لإجراء تقييمات مستقلة للأمن السيبراني عبر عمليات نشر متعددة للعملاء، بما يضمن حماية شاملة

تقوم الشركتان باستكشاف إمكانيات توسيع نطاق التعاون بينهما ليشمل مجالات أخرى متحالفة، مما يزيد من توسيع نطاق تعاونهما. يسلط هذا الالتزام طويل الأجل الضوء على رؤيتهما المشتركة لدفع عجلة الابتكار والتميز في مجال الأمن السيبراني لقطاعي السيارات وإنترنت الأشياء.

فيفيك بانسال - المؤسس المشارك ورئيس شركة VVDN Technologies: "إن الأمن السيبراني هو محور التركيز الرئيسي لشركة VVDN، ويؤكد هذا التعاون مع SecureThings.ai التزامنا بتقديم حلول آمنة وموثوقة للسيارات على مستوى العالم. من خلال دمج خبرة الأمن السيبراني المتطورة لـ SecureThings.ai، نهدف إلى وضع معايير جديدة في حماية المركبات المتصلة وأنظمة إنترنت الأشياء. مع التطور السريع الذي يشهده مجال الاتصال في السيارات واللوائح الصارمة للأمن السيبراني مثل R 155/156 و AIS 189/190 في الهند، من الضروري تحصين كل جهاز في السيارة بضمان سيبراني قوي. ستجلب SecureThings خبرة لا تقدر بثمن في مجال الأمن السيبراني ورؤى مستقلة ومفاهيم أمنية غير متحيزة لحلولنا. ويمثل هذا التعاون بداية لنهج استباقي في هذا الاتجاه."

تعد SecureThings.AI شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني للسيارات، حيث تقدم مجموعة قوية من حلول الحماية في الوقت الحقيقي المدعومة بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي متعددة الطبقات وحلول استخبارات التهديدات التي تحمي المركبات طوال دورة حياتها. سلط فيشال باجباي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة SecureThings.ai، الضوء على أهمية هذا التعاون: "مهمتنا هي إحداث ثورة في الأمن السيبراني للسيارات من خلال الاستفادة من الأبحاث الأمنية العميقة والتقنيات المتطورة. نحن نمكّن مصنعي المعدات الأصلية وموردي الفئة الأولى من مكافحة التهديدات السيبرانية والالتزام بفعالية بالمعايير التنظيمية المتطورة. إن التعاون مع شركة VVDN، المعروفة ببراعتها الواسعة في هندسة المنتجات وشراكاتها المرموقة مع مصنعي المعدات الأصلية، لا يعزز مكانتنا في السوق فحسب، بل يعزز أيضًا قدرات VVDN كمزود رائد للأجهزة الآمنة."

نبذة عن VVDN:

تأسست شركة VVDN في عام 2007، وهي شركة ابتكارات تكنولوجية تركز بشكل أساسي على خدمات البرمجيات وهندسة المنتجات وخدمات التصنيع. يقع المقر الرئيسي لشركة VVDN في الهند في جورجاون، ويقع مقرها الرئيسي في أمريكا الشمالية في فريمونت، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. تتواجد VVDN في جميع أنحاء العالم ولها مكاتب في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، وفيتنام وكوريا الجنوبية واليابان. مع وجود 11 مركزًا متقدمًا للبحث والتطوير، فإن شركة VVDN مجهزة تجهيزًا كاملاً لتصميم وتطوير واختبار الأجهزة الكاملة والميكانيكية والبرمجيات اللازمة لمنتج أو حل كامل. تقع منشآت التصنيع السبعة لـ VVDN في مانيسار وجورجاون وبولاتشي في تاميل نادو بالهند، والتي تشمل مصنع SMT الأفضل في فئته في الشركة، مصنع Mold & Tooling Factory، وInjection Molding، وDie Casting، وPowder Coating، وSheet Metal، وProduct Assembly Factory، وProduct Certifications labs. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات من الأجهزة إلى الميكانيكية، والبرمجيات المدمجة إلى السحابة والتطبيقات، والاختبار والتحقق من الصحة إلى الأتمتة بالإضافة إلى التصنيع الشامل لعملائها العالميين.

نبذة عن SecureThings.ai Pvt Ltd:

تقود شركة SecureThings.AI الابتكار في مجال الأمن السيبراني للسيارات، حيث تزود الجهات الفاعلة في هذا المجال بحلول ورؤى متقدمة للتغلب على التعقيدات التنظيمية والتهديدات الناشئة. تُعد حلولها الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي/التشغيل الآلي، مثل xSecureSquadron، محورية في تأمين حلول التنقل لمصنعي المعدات الأصلية وموردي المستوى الأول في جميع أنحاء العالم.

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كونوار سينها

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