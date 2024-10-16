تعاون بين شركتي du وCognizant للارتقاء بمستوى التميز في مجال الاتصالات الرقمية

سيعمل التعاون على دمج الحلول المتقدمة لـ Cognizant لتعزيز جودة خدمة شركة du ورضا العملاء، مما يؤدي إلى عصر جديد من الابتكار الرقمي في صناعة الاتصالات.

تينيك، نيو جيرسي، 16 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Cognizant المدرجة بالرمز (NASDAQ CTSH) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة du، الرائدة في مجال خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية عن علاقة استراتيجية مدتها خمس سنوات تهدف إلى تسريع التحول الرقمي لـ du. يركز التعاون على تعزيز القدرات الداخلية للشركة لضمان بقاء الشركة في طليعة المشهد سريع التطور في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتلتزم شركة du بتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة، بما يتماشى مع أهداف الابتكار والنمو الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ستوفر Cognizant لشركة du هندسة وضمان الجودة الشاملة، وإدارة الإصدار، وخدمات التشغيل الآلي، والحوكمة لأنظمة دعم الأعمال، وأنظمة الدعم التشغيلي، وأنظمة دعم المؤسسات، والمجالات الرقمية والبيانات والتكامل. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم Cognizant مبادرات شركة du الاستراتيجية مع بنية المؤسسات وتصميم الحلول رفيعة المستوى، بهدف ضمان الجودة المُحسّنة، وتقليل وقت التسويق. سيساهم هذا التعاون مع Cognizant في تمكين شركة du من رفع جودة خدمتها وتوفير تجارب رقمية مصممة خصيصًا تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها.

قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة du : "من خلال تعزيز قدراتنا الداخلية من خلال علاقتنا مع Cognizant، نضمن أن du في وضع جيد لتلبية الطلبات المستقبلية، ودفع الابتكار، وتوفير خدمات ذات مستوى عالمي لعملائنا". وأضاف: "ويعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم حلول مؤثرة ومستقبلية تعمل على تحسين حياة المجتمعات التي نخدمها".

من جانبه، قال ماجد وسيم رئيس Cognizant Middle East "نحن فخورون بالتعاون مع du وهم يشرعون في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم". "ومن خلال الاستفادة من خبرتنا في هندسة الجودة، نهدف إلى رفع روح الابتكار في du وتحسين عملياتها، وتمكينها من تقديم تجارب عملاء استثنائية تحدد معايير جديدة في قطاع الاتصالات عبر الشرق الأوسط".

نبذة عن du

تضيف du بُعدًا حقيقيًا إلى الحياة من خلال مجموعة شاملة من خدمات الهاتف المحمول والثابت والنطاق العريض وخدمات الترفيه وحلول التكنولوجيا المالية. فعبر نهج الرقمنة أولا المدعوم بتقنية الألياف وتقنية الجيل الخامس الموثوقة للغاية، تقدم du حلول مخصصة تستفيد من الحوسبة السحابية، والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني المتقدم، وتكامل إنترنت الأشياء. وبصفتنا شركة الاتصالات الرقمية الموثوقة التي تقود التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نتعاون مع منظومة شريكة ديناميكية لدفع الصناعات والمجتمع نحو التميز التشغيلي، وتشكيل مستقبل أكثر اتصالاً وتطوراً رقمياً في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن Cognizant

تقوم شركة Cognizant، المدرجة بالرمز (Nasdaq: CTSH) بتصميم الأعمال الحديثة. نساعد عملائنا على تحديث التكنولوجيا وإعادة تصور العمليات وتحويل التجارب، حتى يتمكنوا من البقاء في المقدمة في عالمنا سريع التغير. معًا، نعمل على تحسين الحياة اليومية. شاهد كيفية ذلك على www.cognizant.com أو @Cognizant.

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