تعاون سلس مدعوم بالذكاء الاصطناعي: شركة Yealink تقدم MVC S40، لتغيير مفهوم بيئات العمل الهجينة

شيامن، الصين، 18 أبريل 2024 / PRNewswire / -- شركة Yealink (300628.SZ) تعالج التحديات المتقدمة لأماكن العمل الهجينة، حيث تزداد المرونة في طرق ومواقع التعاون. تُظهر إحصائية ذات صلة من التقرير السنوي لمؤشر اتجاه العمل أن 43٪ من الموظفين عن بعد يشعرون بعدم الترابط أثناء مؤتمرات الفيديو، مما يؤدي إلى اجتماعات أقل كفاءة، ولمكافحة هذه المشكلة، أطلقت Yealink أحدث ابتكاراتها، MVC S40. يعتمد هذا المنتج الجديد على نجاح العام الماضي لسلسلة MVC المستندة إلى Windows ، ودمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز تجربة الاجتماع الهجينة وسد الفجوة بين الاتصالات الافتراضية والشخصية.

Yealink MVC S40 Microsoft Teams Certified Videoconferencing Device for Small to Medium Rooms Yealink MVC S40 Microsoft Teams Certified Videoconferencing Device for Small to Medium Rooms

تجربة الاجتماعات الشخصية في بيئة هجينة

في الاجتماعات الهجينة، غالبًا ما يكافح المشاركون عن بعد للشعور بالإندماج، ويظهرون بصور صغيرة ومتباعدين على الشاشة. يغير MVC S40 قواعد اللعبة مع نظام الكاميرا المزدوجة المبتكَر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يلتقط النظام مشهدًا واسعًا للغاية، ويضمن أن يكون الجميع مرئيًا، بينما تقوم خاصية IntelliFocus بتعديل تركيز الكاميرا بشكل ديناميكي لتسليط الضوء على مكبرات الصوت النشطة، ويعزز هذا الشمول المساواة، مما يمكّن جميع المشاركين من المساهمة بثقة، تمامًا كما هو الحال في الاجتماعات المباشرة.

اتصالات واضحة تمامًا، في كل مرة

يعتمد التعاون الفعال على التواصل الواضح، لكن الضوضاء الخلفية والصدى يمكن أن تعطل الاجتماعات في بيئة العمل الهجينة. يتعامل MVC S40 مع هذا التحدي بشكل مباشر، حيث يتعامل مع قدرات الصوت المعززة بالذكاء الاصطناعي. يلتقط ميكروفون تشكيل الشعاع 8-MEMS الأصوات من جميع الاتجاهات، بينما تضمن خوارزمية الصوت المزدوجة الكاملة نقلًا واضحًا وخاليًا من الضوضاء، حتى أثناء الكلام المتزامن. يخلق MVC S40 بيئة اجتماع غامرة تؤدي للتعاون الفعال، جنبًا إلى جنب مع مكبرات صوت ستيريو قوية.

مشاركة سلسة لتسهيل التعاون

إن المشاركة الفعالة للمحتوى ضرورية للتعاون السلس، ومع توافق MVC S40 مع محفظة العرض التقديمي WPP30، تصبح عملية مشاركة المحتوى سهلة. يتيح الاتصال اللاسلكي وظيفة التوصيل والمشاركة، مما يسهل نقل الفيديو بدقة 4K دون تأخير، حتى في بيئات الشبكة المعقدة، وعلاوة على ذلك، يدعم WPP30 أيضًا التكامل السلس مع تطبيقات الاجتماع الأخرى، مما يسمح بالتركيب الفوري والتكامل مع إمكانيات الفيديو والصوت في MVC S40.

قم بتحديث تجربة اجتماعك باستخدام برنامج التبادل من Yealink

لتعزيز تجربة الاجتماع الخاصة بك، تقدم لك Yealink برنامج التبادل ، وتمنح خصمًا يصل إلى 35٪ على سلسلة MVC. سواء كنت تقوم بالترقية من Yealink أو أجهزة مؤتمرات الفيديو الرائدة الأخرى، يوفر البرنامج حل خال من المتاعب للتأكد من بقائك متقدمًا على طريقك. ومن خلال المشاركة، لا تقلل فقط من المخاطر الأمنية المرتبطة بسياسة ترقية ويندوز من مايكروسوفت ولكن أيضًا تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لفتح تعاون وإنتاجية غير مسبوقة.

انضم إلينا في InfoComm، من 12 إلى 14 يونيو، لتشهد بشكل مباشر الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تحدث ثورة في مساحات العمل الهجينة. قم بزيارة مقصورة C5141 لتجربة MVC S40 واستكشاف مستقبل الاجتماعات مع Yealink.

نبذة عن شركة Yealink

شركة Yealink (300628.SZ) هي شركة رائدة عالمية متخصصة في مؤتمرات الفيديو والاتصالات الصوتية وحلول التعاون، ومع وجودها في أكثر من 140 دولة ومنطقة، يتم الاعتراف بـ Yealink كواحدة من أفضل خمسة مزودين لمؤتمرات الفيديون كما أنها تقود السوق العالمية في شحنات هواتف بروتوكول بدء الجلسة SIP.

لمزيد من المعلومات أو لتصبح شريكًا لـ Yealink، قم بزيارة www.yealink.com .

للتواصل: Daisy Qin من خلال البريد الإلكتروني، [email protected]

فيديو - https://www.youtube.com/watch?v=0_08he8YBLM