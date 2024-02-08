تعاون شركتي Orion Innovation وRheem® في تطبيق Rheem Contractor App يفوز بجائزة "Connected Home Innovation of the Year" المرموقة

أحدث منتج رقمي من Orion مصمم لشركة Rheem يفوز بجائزة IoT Breakthrough

أديسون، نيوجيرسي, 8 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Orion Innovation المعروفة باسم (" ("Orion، واحدة من أكبر الشركات الرائدة في خدمات التحول الرقمي وتطوير المنتجات، أن تعلن عن فوز تطبيق Rheem Contractor الذي جرى تصميمه من قبل الشركة بجائزة " Connected Home Innovation of the Year " لعام 2024 من قبل IoT Breakthrough. وقد جرى تطوير هذا التطبيق بالتعاون مع شركة Rheem® ، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع منتجات التدفئة بالمياه وأجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVACR.

وتمنح جوائز IoT Breakthrough لأفضل الشركات والتقنيات والمنتجات في السوق العالمي لإنترنت الأشياء (IoT).

Rheem Contractor App designed by Orion Innovation Wins the Prestigious 'Connected Home Innovation of the Year' Award



وتوفر شركة Orion، كونها واحدة من الشركاء الإنمائيين طويلي الأجل لشركة Rheem، خدمات تصميم تجارب المستخدم الاستراتيجية والخدمات الهندسية. ويجسد تطبيق The Contractor المنتجات الرقمية المبتكرة الموجهة نحو تجربة المستخدم التي قام فريقا تصميم تجارب المستخدم XD والهندسة البرمجية في شركة Orion بتطويرها لصالح شركة Rheem.

هذا وقال السيد Raj Patil، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Orion: "هذه الجائزة تشهد على التفاني الذي تبديه Orion في الابتكار والتميز في تطوير المنتجات الرقمية. إن تعاون شركتنا مع شركة Rheem في تطوير تطبيق Contractor يضع معيارًا جديدًا للتقنيات المنزلية المتصلة. نحن متحمسون للتقدير الذي حظينا به لشراكتنا ونتطلع إلى مواصلة رحلتنا مع Rheem في "التفكير معًا" لتشكيل مستقبل حلول إنترنت الأشياء IoT".

أحدث تطبيق Rheem Contractor App ثورة في كيفية قيام المقاولين المتخصصين في أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC ومنتجات السباكة بتثبيت المنتجات وصيانتها وبيعها باستخدام التطبيق الأكثر قوة وبديهية وسهولة في الاستخدام في الصناعة. فهذا التطبيق يمكن مقاولو شركة Rheem من الوصول إلى الموارد التي تبسط عملهم، وذلك باستخدام Bluetooth® ومجموعة من الميزات المتخصصة، بما في ذلك معلومات المنتج وموارد التعلم لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باستبدال المعدات وإصلاحها.

ومن جانبه، صرح السيد Alan Machuga، المدير التكنولوجي التنفيذي CTO لشركة Rheem، قائلًا: "نحن سعداء للغاية بالتقدير الذي حصل عليه فريقنا من خلال هذه الجائزة رفيعة المستوى. فهذا التقدير يعكس شراكتنا الناجحة مع Orion في مجال تطوير التقنيات الرقمية الأولى التي تعمل على تحسين تجارب عملائنا وتطويرها عبر محفظة منتجاتنا الرقمية المتنامية. نحن نعتبر شركة Orion شريكًا موثوقًا به في رحلتنا الرقمية التي تحقق بشكل مستمر السرعة والكفاءة وفقًا لجداولنا الزمنية الصارمة".

نبذة عن شركة Orion Innovation

تعتبر شركة Orion Innovation ("Orion") واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات التحول الرقمي وتطوير المنتجات. ويقدم فريق عمل Orion، مع تركيزه على الهندسة والتخطيط الفكري، مزيجًا فريدًا من المرونة والبراعة والقدرة على تقديم حجم كبير من الخدمات، ويتكون الفريق سالف الذكر من أكثر من 6400 شخص. وتقدم Orion خدماتها لما يقرب من 1000 شركة مدرجة على قائمة Fortune في مختلف القطاعات على غرار قطاع الاتصالات، وقطاع وسائل الإعلام والتكنولوجيا، وقطاع الرياضة والترفيه، وقطاع الخدمات المهنية، وقطاع الخدمات المالية، وكذلك قطاع الرعاية الصحية، فهي تقدم حلولًا تحسن من الخدمة المقدمة للعملاء وتعزز العروض الرقمية الجديدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.orioninc.com .

نبذة عن Rheem®

تأسست شركة Rheem Manufacturing عام 1925، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة التي تعمل على تقديم منتجات مبتكرة موفرة للطاقة وتدعم مستقبل أكثر استدامة. وتعتبر Rheem هي الشركة الوحيدة على مستوى العالم أجمع التي تقوم بإنتاج منتجات التدفئة والتبريد وتسخين المياه وتسخين المسابح والمنتجعات الصحية، وأجهزة التبريد التجارية، كما تعتبر العلامة التجارية رقم واحد في أمريكا في مجال تسخين المياه مع مجموعة منتجات متوفرة في أكثر من 80 دولة حول العالم. وقد قامت شركة Paloma المحدودة الكائنة بمدينة ناغويا اليابانية في عام 1988 بالاستحواذ على العلامة التجارية الشهيرة Rheem، وتتضمن محفظة الشركة من العلامات التجارية الرائدة في الوقت الحالي كلًا من Rheem® وRuud® وFriedrich® وRaypak® وSure Comfort® وWeatherKing® وEemax®، إلى جانب Richmond® وIBC™ وIntergas® وSplendid® وSolahart® وEverHot® وMHG™، بالإضافة إلى علامات تجارية متخصصة في أجهزة التبريد على غرار Russell® وWitt® وColdZone® وKramer® وكل منها جزء من مجموعة Heat Transfer Products Group (HTPG®). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rheem.com .

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2336259/Orion_Rheem_Contractor_App.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2195243/4240974/Orion_Innovation_Logo.jpg