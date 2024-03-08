تعاون عابر للحدود: توقيع مذكرة تفاهم بين iSoftStone وHuawei لبدء التعاون في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

بكين، 8 مارس 2024 /PRNewswire/ -- في الرابع من مارس، وقعت شركة iSoftStone وشركة Huawei مذكرة تفاهم لبدء التعاون في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. وسيلتزم الطرفان مستقبلًا بمبدأ التعاون القائم على تبادل المنفعة، والعمل بشكل مشترك على تعزيز التنمية البيئية والشراكة التعاونية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. سيقوم الطرفان بإنشاء فرق مبيعات مخصصة، تهدف إلى تسخير نقاط قوة Huawei في تكنولوجيا وخدمات الحوسبة السحابية وتغطية الشبكات العالمية، ودمجها مع خبرة iSoftStone في الاستشارات الرقمية والتصميم والتكنولوجيا وقدرات التمكين، فضلاً عن ما المميزات التي تقدمها في مجال المنتجات والخدمات والحلول للمؤسسات الكبيرة والصناعات المختلفة. كما سيتعاونان معًا لصياغة إستراتيجيات السوق وتحقيق أهداف التوسع المشتركة.

Yang Yang, CEO of Huawei Saudi Arabia, communicating with Liu Tianwen, Chairman and CEO of iSoftStone image_2

شارك كل من الرئيس التنفيذي لشركة Huawei بالسعودية Yang Yang ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة iSoftStone Liu Tianwen في المفاوضات التعاونية. وحضر المفاوضات أيضًا Qi Xiao، رئيس قسم الأعمال السحابية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في Huawei؛ وZou Siyi، رئيس قسم أعمال المؤسسات في Huawei في السعودية؛ وDong Libin، رئيس قسم التسويق السحابي في Huawei؛ وLuo Shihua، رئيس قسم مبيعات الحلول والاستشارات السحابية في Huawei في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ وXu Liangdong، رئيس قسم البيئة السحابية وتطوير الشراكات في Huawei في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وضمت قائمة الحاضرين من طرف iSoftStone، المدير Huang Ying، والنائب الأول للرئيس Tang Fanghu، ونائب الرئيس Yin Lu، وZhang Hai، المدير العام لمبيعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخارجية.

وخلال النقاش، أكدت Huawei على مدى تطور الصناعة في الشرق الأوسط، وخاصة في المملكة العربية السعودية. وقد شهدت بعض القطاعات مثل الاتصالات والمؤسسات الحكومية وHuawei Cloud نموًا سريعًا وواعدًا. رحبت Huawei بحرارة بالتعاون مع الشركاء ذوي الكفاءة مثل iSoftStone بهدف توحيد الجهود واستكشاف الأسواق الدولية معًا، واغتنام الفرصة للنمو بشكل جماعي. هناك فرصة كبيرة للتطور في مجالات مثل الإدارة الحضرية، والمجمعات الرقمية، والبنية التحتية السحابية. ونهدف من خلال الجهد التعاوني بين Huawei وiSoftStone، إلى تصميم خدمات وحلول خاصة لتلبية كل متطلبات الأعمال الخاصة في سوق الشرق الأوسط.

وخلال الاجتماع، أعرب Liu Tianwen، رئيس مجلس إدارة شركة iSoftStone، عن التزامهم الدائم بمنهجية الاستثمار الإستراتيجي في سوق الشرق الأوسط. كما أكّد على ثقته في فعالية التعاون السلس مع المكتب التمثيلي لشركة Huawei مستعرضًا رؤيته لشراكة متكاملة تهدف إلى تعزيز تقدمهم في الأسواق الدولية جنبًا إلى جنب مع Huawei. استعرض رئيس مجلس الإدارة Liu قدرات iSoftStone في مجال خدمات التكنولوجيا الرقمية ومنهجيات الصناعة. مؤكدًا على أهمية المجالات الرئيسية مثل استشارات iSoftStone، وخدمات الذكاء السحابي، وخدمات تنفيذ برامج المؤسسات، وقدرات البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الرقمية. وسلّط الضوء على سلسلة من المنهجيات المتكاملة التي تضم المجمعات الرقمية، ومكاتب البيانات الوسطى، ودمج الأنظمة، ونماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، والمركبات الذكية، وخوادم الأجهزة، وغير ذلك الكثير.

تعمل iSoftStone جنبًا إلى جنب، مستفيدة من خبرات الصناعة المحلية والأمثلة الناجحة المتكاملة في الأسواق الدولية، وذلك بصفتها شريكًا إستراتيجيًا ثابتًا لـ Huawei Cloud منذ عدة سنوات. وينصب تركيزهم بشكل خاص على جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، مما يفتح الباب للتعاون القوي بين Huawei Cloud والشركات المحلية. في عام 2023، أنشأت iSoftStone مقرها التجاري الدولي في سنغافورة، واضعة حجر الأساس لمرحلة إدارة الأعمال الدولية ونظم التشغيل. تعمل هذه المبادرة على توسيع نطاق الدعم بما في ذلك توسيع نطاق الأعمال الرقمية وإيصالها إلى دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وتايلاند وماليزيا. ترى iSoftStone أن هذا توقيع هذه المذكرة يمثل فرصة محورية لتنمية نطاق التزاماتها، وتوجيه الاستثمار المتنامي نحو تعزيز قدراتها في مجال الخدمات التقنية الخارجية وخبرتها في المنهجيات. تهدف iSoftStone إلى تقوية شراكتها مع Huawei Cloud في مختلف الجوانب، بما في ذلك قيمة العلامة التجارية والدعم الفني وتوسيع القنوات والتعاون البيئي، مما سيدفعهم بشكل جماعي نحو آفاق جديدة للتعاون التجاري الدولي.

في السنوات الأخيرة، قامت iSoftStone بالتكيف بشكل إستراتيجي مع الفرص المتطورة التي توفرها الرقمنة والذكاء والاستدامة والتدويل، بينما حرصت على مواكبة الإستراتيجيات الوطنية وإستراتيجيات العملاء بدقة، وتعميق بصمتها الدولية. إن Huawei Cloud ليس فقط المجال الذي تجتمع فيه iSoftStone وHuawei في شراكة قوية، ولكنه أيضًا يمثل حجر الأساس المشترك بين كلا الطرفين لبدء التوسع الدولي. ويظهر هذا جليًا بشكل خاص في مناطق مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تتمتع أسواقها بإمكانيات هائلة. وتستعد المساعي الخارجية المشتركة لتحقيق المنافع المتبادلة، وبناء مجال مربح للطرفين، والاستفادة بشكل جماعي من تفوق الصين الرقمي بهدف تطوير التنمية الاقتصادية العالمية.

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للتواصل: Xinyi Chen, [email protected]