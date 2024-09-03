تعاوُن بين مؤسسة GEDU ومدرسة بريطانية رائدة لإدخال التعليم البريطاني إلى الهند والإمارات

لندن، 3 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- شهد العالم حدثاً غير مسبوق، حيث أبرمت مؤسسة التعليم العالمية (GEDU) شراكة مع مدرسة Queen Elizabeth، وهي مدرسة حكومية مرموقة في المملكة المتحدة تقع في بارنيت، لندن، لافتتاح مدارس تابعة لها في الهند والإمارات العربية المتحدة.

وعلى الرغم من أن هذا النموذج مُعتمد في أفضل المدارس المستقلة في المملكة المتحدة، إلا أنها المرة الأولى التي تشارك فيها مدرسة حكومية بريطانية لافتتاح مدارس جديدة بهذه الطريقة، وتعتبر هذه المبادرة من المبادرات الرائدة من قِبل GEDU.

تأسست مدرسة Queen Elizabeth عام 1573 بموجب ميثاق ملكي من الملكة إليزابيث الأولى، وهي مدرسة حكومية تتمتع بإرث عريق يمتد لأكثر من 450 عامًا وتقاليد رائدة، وتُعتبر المدرسة من المدارس الرائدة في المملكة المتحدة، حيث توفر تعليمًا شاملًا للتلاميذ من خلفيات متنوعة معتدلة، بناءً على الجدارة. ينافس تعليم مدرسة Queen Elizabeth، بل ويتفوق في كثير من الأحيان، على ما تقدمه العديد من المدارس الخاصة في المملكة المتحدة، وتضع نتائج مدرسة QE طلابها باستمرار في صدارة جداول التصنيف في المملكة المتحدة لكل من القطاعين المستقل والحكومي، ففي عام 2023، تفوقت مدرسة واحدة فقط في المملكة المتحدة على مدرسة Queen Elizabeth في امتحانات المستوى A.

تفتح نتائج الامتحانات المتميزة عالمًا من الفرص لـ "طلاب مدرسة إليزابيث"، حيث حصل 45 طالبًا على مقاعد في جامعتي أكسفورد وكامبريدج في عام 2023، وواصل 50 طالبًا دراسة الطب أو طب الأسنان، وفي عام 2024، عُرضت مقاعد جامعية على 55٪ من خريجي المدرسة في أفضل خمس جامعات في العالم وفقًا لتصنيف ((QS ، بما في ذلك 62 مقعدًا في أكسفورد أو كامبريدج. وبغض النظر عن المسار الذي يختاره طلاب هذه المدرسة، فإنهم غالبًا ما يصبحون قادة في المهن التي يعملون بها، لا سيما في الطب والقانون والتمويل والهندسة والتكنولوجيا/الذكاء الاصطناعي والإعلام/الترفيه.

تُعد مؤسسة Global Education Holdings Limited (GEDU) شركة تعليمية مسجلة في المملكة المتحدة ويقع مقرها الرئيسي هناك أيضًا، ولديها سجل حافل في إنشاء وتشغيل وتنمية علامات تجارية تعليمية ناجحة في كل من المملكة المتحدة وخارجها، ويوجد حاليًا 60 ألف طالب في المؤسسات التعليمية التابعة لـ GEDU في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن هذه التجربة ستكون أول دخول للمجموعة في التعليم من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر.

تحمل مدارس Queen Elizabeth الجديدة في الهند والإمارات العربية المتحدة اسم QE وعلامتها التجارية، وستستفيد من النهج التعليمي وقاعدة المبادئ الخاصة بمدرسة Queen Elizabeth Barnet، وتستلهم من سجلها في التميز والتحصيل الأكاديمي.

ومن المُخطط إقامة مدرستين دوليتين لـQE في الهند في البداية، إحداهما في مدينة GIFT (المركز المالي والتكنولوجي الجديد في مقاطعة غوجارات) والأخرى في جورجاون (المدينة الفضائية بالقرب من دلهي)، كما تم التخطيط مبدئيًا لإنشاء مدرسة واحدة في الإمارات العربية المتحدة، ومن المحتمل أن تكون دبي هي الموقع المختار، وسيكون لكل مدرسة مدير خاص وفرقة قيادة عليا وفريق تعليمي مخصص.

على خلاف QE Barnet، وهي مدرسة نهارية للأولاد، ستكون المدارس الدولية لـQE مختلطة، والبعض منها سيقبل الأطفال من رياض الأطفال وحتى الصف السادس. وأيضًا، على عكس QE Barnet، ستكون المدارس الدولية بمصروفات ولن تكون مدعومة من الدولة،

وستتم إدارة المدارس الجديدة من قبل GEDU، بالتعاون مع فرق قيادة وموظفين متخصصين على أرض الواقع، وسيتم الإعلان عن خطة إطلاقها في الأشهر القليلة المقبلة.

قال الدكتور Vishwajeet Rana، المدير التنفيذي لـ GEDU:

"إن التاريخ والتراث الرائعان لمدرسة Queen Elizabeth، إلى جانب النتائج الأكاديمية الرائدة في الصناعة التي حققها طلابها، يجعلانها شريكًا مثاليًا للتعليم العالمي حيث نسعى جاهدين لتقديم تعليم على الطراز البريطاني من الدرجة الأولى في بيئات دولية، ونحن ملتزمون بتقديم تعليم شامل، يتوافق مع مهمة QE، ينتج شبابًا 'واثقين، وقادرين، ومسؤولين'".

وقال Neil Enright، مدير مدرسة Queen Elizabeth، Barnet:

"نحن متحمسون للشراكة مع التعليم العالمي، الذي يُقدم خبرة ومهارة ملحوظة في إنشاء وتطوير أعمال تعليمية جديدة في المملكة المتحدة ودوليًا. إن التوافق في قيمنا ورؤيتنا المشتركة لتزويد الشباب بتجربة أكاديمية ومناهج تعليمية متميزة هو جوهر هذه المبادرة، ونتطلع إلى العمل مع GEDU لفتح وتنمية مدارس تحمل علامة QE في الهند والإمارات العربية المتحدة، وإلى الفرص التي سيستمتع بها الطلاب على الصعيد الدولي وفي Barnet نتيجة لذلك".

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2494405/GEDU_Logo.jpg

للاستفسارات ، يرجى التواصل مع فريق GEDU الإعلامي على البريد الإلكتروني: .[email protected]