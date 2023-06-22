تعرض Shanghai Electric حلول الطاقة الذكية والتصنيع الذكي وتكامل الذكاء الرقمي في معرض التكنولوجيا الدولي ومعرض حياد الكربون في شنغهاي

تظهر "جزيرة الطاقة في أعماق البحار" الرائدة للشركة لأول مرة في معرض الصين (شنغهاي) الدولي للتكنولوجيا 2023 (CSITF) و معرض شنغهاي الدولي لحيادية الكربون في التقنيات والمنتجات والإنجازات (معرض حياد الكربون)

شنغهاي, 22 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- كشفت Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) عن حلولها المبتكرة للطاقة الذكية والتصنيع الذكي وتكامل الذكاء الرقمي في معرض الصين (شنغهاي) الدولي للتكنولوجيا 2023 (CSITF) و معرض شنغهاي الدولي لحيادية الكربون في التقنيات والمنتجات والإنجازات (معرض حياد الكربون) الذي أقيم في شنغهاي في يونيو.

قال Liu Ping، رئيس Shanghai Electric، "ستواصل Shanghai Electric التركيز على مجالات الأعمال مثل الطاقة الذكية والتصنيع الذكي وتكامل الذكاء الرقمي، وتنفيذ مسار تطوير" تعزيز التكنولوجيا، والتحول، والارتقاء "، والتكاتف مع المبدعين في جميع أنحاء العالم لتعزيز التقدم البشري والتنمية الاجتماعية المستدامة بشكل مشترك."

أبرز النقاط في معرض الصين (شنغهاي) الدولي للتكنولوجيا

في هذا الحدث، عرضت Shanghai Electric حلها الرائد "جزيرة الطاقة في أعماق البحار" مع تقديم مفهوم التطوير الجديد "4+2+X"، مع التركيز على الطاقة الذكية والتصنيع الذكي وتكامل الذكاء الرقمي.

جزيرة الطاقة في أعماق البحار: كان أبرز ما في المعرض هو تقديم مفهوم جزيرة خالية من الكربون، حيث تكمل طاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية، وتوليد طاقة المد والجزر تحت الماء، وتوليد طاقة المحيطات بعضها البعض لتوفير الطاقة المستدامة للمقيمين والشركات في الجزيرة. يتم تحقيق جميع استهلاك الطاقة من خلال الكهرباء الخضراء، مما يضمن السفر الأخضر الحقيقي بالسيارات التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين، كما أن تكامل المراعي البحرية وأنفاق مشاهدة المعالم البحرية بالقرب من الجزيرة يخلق فوائد اقتصادية إضافية. علاوة على ذلك، عرضت Shanghai Electric أحدث التطورات والتقدم المحرز في المشروع في مجال الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة المتعددة، وطاقة الهيدروجين.

التصنيع الذكي: كشفت Shanghai Electric عن الروبوت المحمول المركب SMR-300iA، وهو حل مبتكر يجمع بين عمليات العمل اليدوية بشكل فعال. يعالج هذا الحل تحديات نقص العمالة والمخاطر العالية للإصابات المتعلقة بالعمل في المؤسسات.

أبرز النقاط في معرض حياد الكربون

وتحت شعار "Shanghai Electric، مضيفتك للطاقة"، أكدت الشركة على تفانيها في مجال الطاقة الذكية والتصنيع الذكي وتكامل الذكاء الرقمي في سياق تحقيق الحياد الكربوني. عرضت Shanghai Electric نظام الطاقة الجديد "الشامل" والحل الشامل لنظام المجمع الصناعي "ثلاثي الأبعاد" الخالي من الكربون، مع التركيز على اتجاه التحول لتصبح "مضيفة للطاقة".

إطلاق خطة عمل "الكربون المزدوج" لشركة Shanghai Electric: تهدف Shanghai Electric إلى تحقيق هدف "الكربون المزدوج" الخاص بها وتعزيز تحسين ورفع مستوى الهيكل الصناعي. من خلال الاستفادة من خبرتها في حلول الأنظمة في قطاعي الطاقة والصناعة، تهدف Shanghai Electric إلى مساعدة عملاء الصناعة في تحقيق التحول والتطوير الأخضر والمنخفض الكربون. في معرض حياد الكربون، تم تشغيل كشك Shanghai Electric الذي تبلغ مساحته 600 متر مربع بالكهرباء الخضراء، مما حقق إمدادات طاقة خضراء بنسبة 100% لأول مرة على الإطلاق.

حلول نظام الطاقة الجديدة الشاملة: تساهم Shanghai Electric بنشاط في تطوير نظام طاقة جديد. وهي تقدم مجموعات محسنة من التقنيات التقليدية والناشئة، والتي تتضمن توربينات الغاز الثقيلة ذات المستوى الأدنى ومعدات الدورة المركبة، وحلول الطاقة النووية الآمنة، والطاقة الكهرومائية النظيفة لتخزين الطاقة، ومعدات الشبكة القوية الذكية، وحلول طاقة الرياح البحرية والبرية، وأنظمة الطاقة الشمسية، وتخطيطات تكامل تخزين الطاقة المتعددة، والمحطات المتكاملة في قطاع النقل.

Shanghai Electric تطلق رسميًا ثلاثة منتجات مبتكرة

· توربينات الرياح البحرية 16MW: تم تصميم طاقة الرياح الكهربائية 16MW، إلى جانب منصة Poseidon، للتكيف مع المناطق البحرية المختلفة وسرعات الرياح. إنه يسمح بالتطوير المخصص على أساس المنصات والنمذجة، مما يضمن توليد طاقة الرياح البحرية بكفاءة.

· سيقود خط الإنتاج الكامل للوحدات الكهروضوئية غير المتجانسة بقدرة 20 جيجا واط إنتاج خلايا شمسية عالية الكفاءة في عصر ميكروكريستالين HJT.

· نظام تخزين طاقة التدفق السائل الفاناديوم باستخدام الحاويات 500kW: يتميز نظام تخزين الطاقة الخضراء المتكامل للغاية هذا بمقصورة بطارية تتضمن مداخن بقدرة 500 كيلو واط، ونظام إدارة المباني، والإدارة الحرارية، والحماية من الحرائق، ومرافق الإضاءة. يوفر ما يصل إلى 30 في المائة من المساحة الأرضية ويوفر خيارات تكوين مرنة استنادًا إلى مدة تخزين الطاقة.

· محلل كهربائي قلوي 2000Nm3/ساعة: قدمت Shanghai Electric معدات أساسية معيارية وعالية الأداء لكامل سلسلة إنتاج الطاقة الهيدروجينية وتخزينها واستخدامها. من خلال الجمع بين توليد الطاقة المتجددة والتحليل الكهربائي للمياه لإنتاج الهيدروجين، فإنه يتيح إنتاج وتخزين الصناعة الكيميائية الخضراء، فضلًا عن إنشاء حلول نظام تخزين الطاقة الهيدروجينية.

نبذة عن Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727، SSE:601727)، هي المزود العالمي الرائد لحلول الأنظمة الذكية الصديقة للبيئة ذات المستوى الصناعي مع وجود في جميع أنحاء العالم، مكرسة للطاقة الذكية والتصنيع الذكي ودمج تقنيات الذكاء الرقمي. مع التركيز على التنمية منخفضة الكربون والتحول الرقمي من خلال فتح ساحات جديدة وتعزيز محركات النمو الجديدة، ستسعى Shanghai Electric جاهدة لتكون رائدة في السعي لتحقيق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060، وإنتاج معدات الطاقة الجديدة، وتوطين المعدات المتطورة، والاستفادة من الفرص غير المحدودة في نظام بيئي صناعي مبتكر جنبًا إلى جنب مع الشركاء العالميين.

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