يمثل هذا الأداء الجوي الساحر علامة فارقة، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أفريقيا مثل هذا العرض الفخم، الذي يأسر الجمهور بمزيج من الابتكار التكنولوجي المذهل والتعبير الفني، وكان العرض بمثابة تكريم مناسب لتراث البطولة وإثارتها، واحتفالًا باللحظات التاريخية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت شعار 'لقاء الأسطورة والمجد'.

أضاءت آلاف الطائرات بدون طيار الليل فوق الملعب بموسيقى ديناميكية مثيرة، ومن خلال هذه الطائرات بدون طيار، أظهرت TECNO بشكل فني شغفها وتفانيها في صناعة الرياضة والابتكار التكنولوجي في أفريقيا.

ومع تغيير مصفوفة الطائرات بدون طيار، ظهرت صور مذهلة في السماء أظهرت قصة كأس الأمم الأفريقية وشركة TECNO، من خلال تكاتف الأيدي معًا، نحن هنا "من أجل الشباب، من أجل الحماسة".

ومع انطلاق موضوع العرض "تعرف على الأسطورة والمجد"، عُرِضت العديد من الأهداف الأسطورية التي سُجلت في تاريخ كأس الأمم الأفريقية (AFCON). وقد تعاونت TECNO رسميًا مع CAF هذا العام لتمكين بطولة كأس الأمم الأفريقية الرابعة والثلاثين للشباب والحماسة، وتأمُل TECNO مساعدة الجماهير على مشاهدة لحظات أسطورية رائعة جديدة خلال البطولة القادمة بكل منتجاتها المبتكرة، باعتبارها واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة للهواتف الذكية في أفريقيا.

قدَّم الأداء للجمهور تجربة تكنولوجية وفنية مذهلة، حيث يكمن خلف الصور المتغيرة انعكاس للرقمنة والذكاء في الابتكار التكنولوجي، كما أن هذا الأداء يمثل تصميم TECNO على تحقيق تقدم باهر في مجال الابتكار وتحقيق المزيد من المفاجآت التكنولوجية لشعوب أفريقيا.

تعد TECNO العلامة التجارية الأكثر موثوقية للهواتف المحمولة في أفريقيا وفقًا للعديد من تقارير الاستطلاعات العامة. تسعى شركة TECNO دائمًا لتقديم المزيد من التكنولوجيا المبتكرة ذات الأثر لشعوب أفريقيا، وقد حققت TECNO تقدمًا هائلًا في مجالات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الصوت والإدراك البصري، وتكنولوجيا التصوير الداكن وألوان البشرة المتعددة، والشحن الذكي وتوفير الطاقة الفائق، وغيرها من الحلول لأكثر من عقد من الزمن، وأصبحت علامة تجارية رائدة في أفريقيا. توفر TECNO للمستخدمين الأفريقيين أجهزة وخدمات إنترنت عالية الجودة، وتوفر أسلوب حياة أكثر ذكاءً من خلال منتجات متميزة.

أضاءت أنوار الطائرات بدون طيار الليل، وأجنحة المستقبل تنشر أجنحتها لتقلع. وفي المستقبل، ستستمر TECNO في الابتكار مع أفريقيا، مما يحقق المزيد من الإنجازات والتجارب المبتكرة للرياضة والتكنولوجيا الأفريقية والشعوب الأفريقية.

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