تعزم شركة NPCI الدولية على تطوير منصة مدفوعات في الوقت الحقيقي مثل UPI في ترينيداد وتوباغو

• اتفاقية موقَّعة مع وزارة التحول الرقمي، ترينيداد وتوباغو

• تمثل خطوة مهمة في توسيع مبادرة السلع العامة الرقمية في الهند على الصعيد العالمي

مومباي، الهند, 30 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة NPCI International Payments Limited (NIPL) شراكة إستراتيجية مع وزارة التحول الرقمي (MDT) في ترينيداد وتوباغو، لتطوير منصة مدفوعات في الوقت الحقيقي مشابهة لنظام " واجهة المدفوعات الموحدة " (UPI) الهندي. ويمثل هذا التعاون علامة فارقة مهمة، ويجعل ترينيداد وتوباغو أول دولة في منطقة البحر الكاريبي تتبنى نظام UPI الشهير عالميًّا، ويستند ذلك إلى العلاقات الثنائية القوية طويلة الأمد بين البلدَين.

L to R: Dr. Alvin Hilaire, Governor, CBTT; Mr. Cory Belfon, Permanent Secretary, MDT; Ms. Maria Francis, Incharge, NIPL; His Excellency Dr. Pradeep Singh Rajpurohit, High Commissioner of India to the Republic of Trinidad and Tobago

تهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى تمكين ترينيداد وتوباغو من إنشاء منصة مدفوعات موثوقة وفعالة في الوقت الحقيقي للمعاملات بين شخص وشخص (P2P) وبين شخص وتاجر (P2M)، وتوسيع نطاق استخدام المدفوعات الرقمية في البلاد وتعزيز الشمول المالي. وتسعى هذه الشراكة إلى مساعدة ترينيداد وتوباغو في تحديث نظامها البيئي المالي، بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرات من نظام UPI الهندي. ينطوي هذا على تعزيز إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف والاتصال بشبكات الدفع المحلية والدولية في الأوقات القادمة وضمان التشغيل البيني.

برز نظام UPI كقوة تحويلية في المشهد المالي في الهند؛ إذ سجَّل ما يقرب من 15 مليار معاملة في أغسطس 2024، وبقيمة تُقدَّر بنحو 245 مليار دولار أمريكي. ومن خلال التعاون الإستراتيجي مع البنوك المركزية والحكومات الأجنبية، تلتزم NIPL بتطوير السلع العامة الرقمية الهندية في جميع أنحاء العالم.

في حديثه عن التنمية، قال السيد Ritesh Shukla، الرئيس التنفيذي لشركة NPCI الدولية: "تخطو ترينيداد وتوباغو خطوات جريئة نحو تطوير بنيتهما التحتية المالية، ونحن فخورون بدعمهما في بناء منصة مدفوعات آمنة، ومهيمنة، وذات قابلية للتطوير. أظهرت تجربتنا مع UPI في الهند كيف يمكن للمدفوعات في الوقت الفعلي إحداث تغيير جذري في الاقتصادات، من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية والحد من الاعتماد على النقد. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع وزارة التحول الرقمي والبنك المركزي في ترينيداد وتوباغو".

وقال المتحدث باسم وزارة التحول الرقمي في ترينيداد وتوباغو: "من المتوقع جدًّا أن تعمل وزارة التحول الرقمي ووزارة المالية يدًا بيد مع NIPL لتنفيذ نظام الدفع الرقمي لترينيداد وتوباغو. ستسهل منصة الدفع الرقمية، المستوحاة من UPI في الهند، الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، وستعزز المرونة التقنية للبنية التحتية الحالية للدفع من خلال توفير منصة دفع رقمية مكمِّلة، وغير تنافسية، وأكثر أمانًا من خلال تقليل استخدام النقد. وعلاوة على ذلك، سيساهم التنفيذ الناجح في الإدماج المالي لمواطنينا الذين لا يملكون حسابًا مصرفيًّا. نقدم خالص الشكر لبنك ترينيداد وتوباغو المركزي، الذي تابع في كونه شريكًا إستراتيجيًّا وصاحب مصلحة في هذه المبادرة الهامة. نتطلع إلى الشراكة مع NPCIالدولية، بينما نسعى بحماس إلى تحويل واقع المدفوعات الحالي وإنشاء نظام بيئي حديث للدفع الرقمي".

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