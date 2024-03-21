تعزيز الاستعداد الوطني: تتعاون مختبرات رافا مع BARDA لتطوير تصميم جديد لحقن الأتروبين التلقائية للأطفال من رافا

القدس، 21 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تهدف مختبرات رافا، وهي الشركة الرائدة في مجال تصنيع الحلول الطبية الطارئة، وهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم (BARDA) ، وهي جزء من إدارة الاستعداد والاستجابة الاستراتيجية في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إلى تعزيز الاستعداد الوطني لحالات التسمم بغاز الأعصاب الطارئة من خلال تطوير تصميم جديد لأجهزة حقن الأتروبين التلقائية للأطفال من رافا. تشكل العوامل العصبية مثل السارين و VX، بالإضافة إلى بعض الفوسفات العضوي للمبيدات الحشرية، مخاطر صحية خطيرة، الأمر الذي يتطلب استجابة طبية سريعة وفعالة، خاصة في سيناريوهات الإصابات المتعددة.

ويُعد الأتروبين هو الإجراء الطبي الرئيسي المضاد لحالات التسمم بغاز الأعصاب والمبيدات الحشرية، وعادة ما يتم إعطاؤه للمصابين باستخدام حقن تلقائية. وبالتالي، تلعب هذه الأجهزة الطبية دورًا حاسمًا في الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، لأنها تمكن أخصائيي الرعاية الصحية وحتى غير أخصائيي الرعاية الصحية من إعطاء العلاج المنقذ للحياة بسرعة.

تقوم مختبرات رافا بالفعل بتصنيع حقن أوتروبين تلقائية للبالغين، التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء في يوليوز/تموز 2018، وحقن أوتروبين تلقائية للأطفال مصرح بها للاستخدام بموجب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) من إدارة الغذاء والدواء (EUA) في يناير/كانون الثاني 2018.

يتم استخدام حقن الأتروبين التلقائية من رافا على نطاق واسع في البيئات العسكرية، بسبب موثوقيتها العالية وخصائصها القوية. تم تصميم الجهاز الحالي ليتوافق مع الممارسة العسكرية المتمثلة في تثبيت الحاقن التلقائي المستخدم على الملابس باستخدام الإبرة المنحنية. سيتضمن التصميم الجديد للحقن البلقائي للأتروبين للأطفال، والذي يهدف إلى الاستخدام المدني، ميزة آلية درع الإبرة الجديدة.

دعم BARDA للابتكار: ضمان السلامة والفعالية

لتلبية متطلبات موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) على حاقن الأتروبين التلقائي المعزز للأطفال، ستوفر BARDA دعمًا شاملًا لمختبرات رافا. ويشمل هذا التمويل دعم أنشطة التطوير المتقدمة ودراسات العامل البشري وجميع الأنشطة التنظيمية وضمان الجودة والتنظيم والأنشطة الإدارية المرتبطة بتطوير المنتج. سيقدم الحاقن التلقائي الجديد جرعتين قويتين بناءً على وزن المريض، مما يلبي احتياجات مجموعات متنوعة من الأطفال.

مستقبل واعد: ما وراء الحقن التلقائية للأتروبين للأطفال

إن منصة الحقن التلقائية للأطفال التي تم تصميمها حديثًا من رافا ليست مستعدة فقط لتلبية احتياجات المرضى من الأطفال ولكن أيضًا لتمهد الطريق أمام حقن الأوتروبين والميدازولام للبالغين المحمية بالإبرة (لعلاج حالة الصرع)، مع الحفاظ على معدل موثوقية مرتفع بشكل استثنائي يبلغ 99.999% من التفعيل الناجح، كما هو مطلوب من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) للحقن التلقائية للاستخدام في حالات الطوارئ. يتم تضمين هذه التطورات الإضافية في إطار خيارين بموجب العقد مع BARDA.

يعكس التعاون بين BARDA ومختبرات رافا التزامًا مشتركًا بتطوير وتحسين الإجراءات الطبية المضادة لمواجهة التحديات العالمية الناشئة. ومن المقرر أن يعزز الحاقن التلقائي المصمم حديثًا الاستعداد الوطني، مما يضمن حصول المدنيين على العلاج الطبي المنقذ للحياة على الفور وبأمان في أوقات الأزمات.

تم دعم هذا المشروع كلياً أو جزئياً بأموال اتحادية من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية؛ وإدارة الاستعداد والاستجابة الاستراتيجية؛ وBARDA، بموجب العقد رقم 75A50123C00055.

نبذة عن مختبرات رافا:

تأسست في عام 1937 ومقرها الرئيسي في القدس، إسرائيل، وتعتبر مختبرات رافا رائدة عالميا في حلول الطوارئ الطبية. لأكثر من 30 عامًا، قامت رافا بتزويد الجهات الحكومية والقوات العسكرية والمخزونات المدنية في جميع أنحاء العالم بالحقن التلقائية الطبية لمواجهة الإجراءات الطبية. تتفوق الشركة عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءًا من خط البحث والتطوير الواسع الذي يعالج التهديدات الناشئة، من خلال التصنيع المتوافق مع cGMP، للحصول على الموافقات التنظيمية لمنتجاتها من إدارة الغذاء والدواء (FDA) الأمريكية والسلطات الصحية الأوروبية. صاحب الأسهم المسيطر في رافا، هو FIMI Opportunity Funds، وهو صندوق الأسهم الخاصة الرائد في إسرائيل. مع تاريخ يمتد لِـ25 عامًا، تدير FIMI أصول بقيمة 7 مليارات دولار ولديها سجل حافل من ما يقرب من 100 استثمار، مما يدل على أداء متميز على الصعيدين المحلي والعالمي.

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شاي روي، نائب الرئيس، حلول الطوارئ

مختبرات رافا

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