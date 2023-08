تعزيز المجتمع الصيني الأفريقي بمستقبل مشترك: الشراكة بين الصين وأفريقيا تعزز صحة العين في الدول الأفريقية

—— المنتدى الصيني الأفريقي الخامس لتنمية صحة العين، برعاية مشتركة من مستشفى He التخصصي للعيون، الذي عُقد في كينيا

مومباسا، كينيا، 29 آب/أغسطس، 2023 /PRNewswire/ -- نظّمت هذا الحدث بدقة قاعدة التدريب للوقاية من العمى وعلاجه التابعة للجنة الصحة الوطنية، بدعم من وزارة التجارة في مقاطعة لياونينغ (Liaoning). وبرعاية مشتركة من كيانات مرموقة مثل الجمعية الأفريقية لطب العيون، وكلية طب العيون في شرق ووسط وجنوب إفريقيا، ومنظمة Orbis الدولية، ومستشفى He التخصصي للعيون (301103.SZ)، عرض المنتدى جهدًا تعاونيًا من أجل التقدم في تعزيز صحة العين.

اجتمع خبراء طب العيون من منظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية للوقاية من العمى، ومنظمة Orbis الدولية، والبعثة المسيحية للمكفوفين، إلى جانب ممثلين من وزارات الصحة، وجمعيات طب العيون، والمؤسسات من البلدان الأفريقية مثل كينيا وإثيوبيا، في مومباسا لإجراء مناقشات مكثفة بهذا الخصوص. كان التركيز على تنفيذ نماذج الوقاية من العمى والتحليل الشامل للبيانات الكبيرة بواسطة الذكاء الاصطناعي وعلاوة على ذلك، استكشفوا استراتيجيات مبتكرة لتنمية المواهب تستخدم التكنولوجيا المتطورة في الدول الأفريقية لرفع مستوى خدمات صحة العين بشكل عام.

وترأس المؤتمر رئيس مجلس الإدارة السيد He Wei، الذي يرأس مستشفى He التخصصي للعيون. وأشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الستين للمساعدات الطبية الخارجية الصينية. حيث يلعب التعاون الصحي والطبي دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الودية بين الصين وأفريقيا. أقامت مستشفى He التخصصي للعيون، كمركز تدريب للوقاية من العمى وعلاجه في إطار لجنة الصحة الوطنية، تحالفاتٍ دائمة مع الإدارات الصحية في العديد من البلدان والمناطق الأفريقية. وقد تعزز هذا التعاون من خلال مبادرات مثل منتدى تنمية صحة العين الصيني الأفريقي واستضافة "مشاريع التعاون لتنمية الموارد البشرية للمساعدات الخارجية"، التي نظمتها الوكالة الوطنية للتعاون الإنمائي الدولي. وخلال سنوات هذا التعاون، قاموا بتطوير مهارات وخبرات كادر مكون من أكثر من مائة من المواهب السريرية والإدارية في طب العيون لتحسين صحة العين في البلدان الأفريقية. ومع تطور تكنولوجيا المستقبل، ستشكل النماذج الاستباقية للوقاية من العمى بالتوازي مع تنشئة المواهب، المدعمة بالتكنولوجيا الرقمية، ركائز أساسية للتعاون الصيني الأفريقي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2194958/image_5003628_35166459.jpg

He Eye Specialist Hospital Group SOURCE