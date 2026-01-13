تعزيز سلامة المدن الذكية: Raythink تكشف عن تقنية أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في «إنترسك دبي 2026»

يانتاي، الصين، 13 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تعرض شركة Raythink Technology، المبتكرة في مجال تكنولوجيا التصوير الحراري، أحدث حلولها الأمنية في معرض «إنترسك دبي 2026»، في الجناح .SA-N17 وتستقطب الشركة اهتماماً كبيراً من الحضور في أحد أكبر المعارض الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، بفضل ما تتميز به من قدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وحلول عمودية قائمة على السيناريوهات.

ذكاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي لعمليات أمنية أكثر ذكاءً

تعد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً في صناعة الأمن ومحوراً مركزياً للتقدم التقني لدى شركة Raythink. ومن خلال العروض الحية في «إنترسك دبي»، تُظهِر Raythink كيف تحول أنظمتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

تتعرف المستشعرات المتقدمة بدقة على الأشخاص والمركبات والسفن والطائرات وبؤر الحريق وتصنفها، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الظروف البيئية القاسية. يمكن للمستخدمين تحديد خطوط أو مناطق افتراضية داخل مشهد المراقبة. وعندما يعبر هدف خطاً افتراضياً للمراقبة أو يدخل منطقة محظورة، يطلق النظام إنذاراً تلقائياً. وبمجرد تحديد الهدف وتثبيت التتبع عليه، يمكن تعقب الأجسام سريعة الحركة أو البعيدة بسلاسة مع حد أدنى من الاهتزاز. وبفضل تدريبها على نماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق، تقوم أنظمة Raythink بفلترة الإنذارات الكاذبة بفعالية، مما يقلل بشكل كبير من التنبيهات المزعجة.

حلول مصممة خصيصاً لقطاعات وسيناريوهات محددة

استناداً إلى قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، تقدم Raythink حلولاً موجهة لسيناريوهات الاستخدام المختلفة في بيئات أمنية متنوعة. في «إنترسك دبي»، يختبر الزوار تطبيقات تشمل أمن المحيط واسع النطاق، والكشف عن تسربات الغاز، والوقاية من حرائق الغابات، والمراقبة الصناعية. بالنسبة لحقول النفط والغاز أو الموانئ، تجمع Raythink بين كاميرات الأشعة تحت الحمراء بزاوية 360 درجة من سلسلة SilentW U Series وكاميرات PTZ متعددة الأطياف من سلسلات PC6 وPC5، مما يتيح تغطية على مستوى الكيلومترات ومراقبة مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تقوم كاميرا الكشف عن الغاز RG630 بتصوير التسربات كسحب ملونة للتقييم السريع. تدعم سلسلة PC4 من Raythink الكشف المبكر عن الحرائق، في حين تمكّن الكاميرات الحرارية من سلسلتي AT وTN من تنفيذ الصيانة التنبؤية وإصدار التنبيهات عند رصد درجات حرارة غير طبيعية في المنشآت الصناعية.

وقال مارتن ليو، مدير المنتج في Raythink Technology: "بينما يمضي الشرق الأوسط قدماً في مبادرات المدن الذكية والبنية التحتية الحيوية في إطار استراتيجيات مثل «نحن الإمارات 2031» و«رؤية 2030»، فإننا ملتزمون بتقديم تقنيات أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصاً لسيناريوهات الاستخدام المختلفة، بما يعزز الوعي الظرفي والكفاءة التشغيلية". وأضاف: "نعمل بشكل وثيق مع الشركاء في مختلف أنحاء المنطقة لتعزيز الابتكار، ودعم نجاح العملاء، والمساهمة في تحقيق نمو مرن ومستدام".

تفضلوا بزيارة Raythink في معرض «إنترسك دبي 2026»، الجناح SA-N17، لاستكشاف حلولها الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمدن الذكية والبنية التحتية الحيوية.

