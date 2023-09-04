تعزيز شركة Hisense بجنوب أفريقيا لرؤيتها بتقديم علامة تجارية وشعار جديدين لخطوطها المتميزة

جوهانسبرغ, 4 أيلول/سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة Hisense بجنوب أفريقيا، وهي شركة تصنيع دولية رائدة للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، أن تكشف عن عملية إعادة تكوين الصورة الذهنية الجديدة بما يتماشى مع عروضها المتميزة المتوسعة باستمرار. تمثل الصورة الذهنية الجديدة التزام الشركة بأحدث التقنيات في الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفزيون الذكية بالإضافة إلى الرؤية المرتكزة على استمرارية التميز والتطوير.

Hisense South Africa's New Logo and Commitment to Technological Leadership

في السنوات القليلة الماضية، أصبحت شركة Hisense بجنوب أفريقيا رائدة في الأجهزة المنزلية المميزة بتقنيتها. وبفضل أحدث تقنياتها، تقرر ضرورة تطبيق مظهر جديد مميز للعلامة التجارية. ووفقًا لذلك، أعادت الشركة ابتكار شعارها وتكوين الصورة الذهنية لعا لتعكس تقدمها في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية. تعبِّر العلامة التجارية والشعار الجديدان لأجهزة الشركة وعروض المنزل الذكي، كما تمثّل مصداقيتها وتفانيها في الجودة والابتكار والتصميم. يعكس الشعار الجديد معايير الخط المتميز وجاذبيته الجمالية، ويوفر صورًا واضحة أنيقة تركز على الجانب التقني.

"إن الشعار الجديد يشبه النقطة المضيئة في الأفق. من خلال تقديم المزيد من الابتكارات، تسعى شركة Hisense بجنوب أفريقيا لمواصلة ريادتها في أحدث التطورات التكنولوجية المرتبطة بصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية.

تستند علامتنا التجارية على الابتكار والجودة والتميز. "خلال خبرتي التي تزيد عن 20 عامًا في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية بجنوب إفريقيا، افتخر بقضاء 10 منها مع Hisense، إذ لم يسبق لي أن رأيت علامة تجارية تنمو بهذه السرعة وتصل إلى هذا الحد من حيث الابتكار في مثل هذا الوقت القصير. قالت لونا نورتجي، مساعدة المدير العام ومديرة المبيعات في Hisense بجنوب أفريقيا: "سيعمل هذا التحديث على ربط Hisense بهذه المفاهيم في أذهان المستهلكين".

يشتمل أحدث خط من الثلاجات المتميزة للشركة على إمكانات حفظ أطعمة وتبريد مذهلة، في حين تشتمل التحديثات على أجهزة التلفاز الذكية على شاشات فائقة الوضوح تتميز بجودة ألوان زاهية وتباين حاد لتقديم جودة صورة استثنائية. يمكن للمهتمين بمعرفة المزيد عن المجموعة المتميزة الجديدة من الأجهزة المنزلية من Hisense بجنوب أفريقيا زيارة أي من بائعي التجزئة الرائدين الذين يقدمون منتجاتها على مستوى البلاد.

نبذة عن Hisense بجنوب أفريقيا

تعرف شركة Hisense بريادتها عالميًا في مجال التكنولوجيا وتُصمّم وتُصنّع مجموعة واسعة من الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية. وبفضل التزام الشركة بالابتكار وتوفير 23 مركزًا للبحث والتطوير وأكثر من 10000 مهندس وفني في جميع أنحاء العالم، اكتسبت Hisense سمعة طيبة في تقديم منتجات متميزة تعمل على تحسين حياة المستهلكين في جميع أنحاء العالم. تستثمر شركة Hisense بجنوب أفريقيا بشكل كبير في التطوير والتنمية في جنوب أفريقيا. ومن خلال استثمارات الشركة وتبني مبادرات إيجاد فرص العمل، نلتزم بتعزيز الرخاء الاقتصادي والتقدم التكنولوجي وتمكين المجتمعات المحلية.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.hisense.co.za .

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2198785/image_1.jpg

Hisense South Africa SOURCE