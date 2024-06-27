تعزيز قدرات الابتكار المتقدمة لمصنعي السيارات من خلال الشراكة بين DXC Luxoft وECARX

تدمج ECARX تقنية قمرة القيادة الرقمية الكاملة الرائدة في الصناعة وتكنولوجيا مساعدة السائق مع خبرة DXC Luxoft العميقة في المجال، مما يمكّن مصنعي السيارات من تعزيز تجربة المستخدم

زوغ، سويسرا، 27 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ECARX (المدرجة في بورصة ناسداك (Nasdaq) بالرمز: ECX) وDXC Luxoft (المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) بالرمز: DXC) اليوم أنهما ستعملان معًا لتسريع تطوير القدرات داخل المركبات، مما يؤدي إلى تعزيز نظام المعلومات والترفيه، وقمرة القيادة الرقمية وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وتمكين تجربة مستخدم أفضل للسائقين.

DXC Luxoft and ECARX join forces

ستتعاون الشركتان الرائدتان في تكنولوجيا السيارات في تطوير المنتجات والمنصات لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة السيارات. وسيدعم عرض ECARX الكامل للأجهزة والبرمجيات الآن مجموعة أوسع من الخدمات من خلال إضافة خبرة DXC Luxoft في تكامل البرمجيات والهندسة، وقدرتها على تطوير حلول مخصصة لمصنعي المعدات الأصلية للسيارات (OEMs).

ستسهل الشراكة الجديدة على مصنعي المعدات الأصلية للسيارات الاستفادة من قدرات المركبات القائمة على البرمجيات لتطوير حلول توفر تجارب مستخدم مبتكرة، مثل تزويد السائقين بإمكانية الوصول دون عيوب إلى النظام الإيكولوجي بأكمله من التطبيقات والمساعدين الصوتيين الذكيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي.

وباعتبارها شركة موثوقة عالميًا في تكامل أنظمة البرمجيات للسيارات، فإن DXC Luxoft تتميز بوضع فريد لتزويد مصنعي السيارات الأصليين بخبرة عميقة في المجال، مما يجعلها تستفيد من أحدث ابتكارات تطوير البرمجيات، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن أجل تمكين مصنعي المعدات الأصلية للسيارات في هذه الشراكة، ستقوم ECARX بالاستفادة من حلولها المجهزة للسيارات الذكية، بما في ذلك منصات الحوسبة والبرمجيات داخل السيارة وتكنولوجيا الحوسبة المركزية المصممة لتوصيل أنظمة السيارات القائمة على البرمجيات من الجيل التالي.

ستتعاون ECARX وDXC Luxoft لتمكين مصنعي المعدات الأصلية للسيارات من تسريع تحوّل نماذج أعمالهم، وتعظيم تأثير المركبات القائمة على البرمجيات على تجربة المستخدم النهائي.

وأعرب بيتر سيرينو، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة ECARX عن سعادته بالشراكة قائلًا: "نحن سعداء للعمل مع DXC Luxoft، وهي علامة تجارية موثوق بها على مستوى العالم وشريك تكامل سيساعد مصنعي المعدات الأصلية للسيارات على دمج الأجهزة والبرمجيات الخاصة بنا لتلبية احتياجاتهم الفردية وتقديم تجارب المستخدم المخصصة وتمييز منتجاتهم. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من استقلالية البرمجيات ونمو الأعمال لمصنعي المعدات الأصلية للسيارات من خلال تمكينها، بالتعاون مع DXC Luxoft، من تطوير حلول البرمجيات الخاصة بحزمة ECARX الرائدة في الصناعة."

وقال لوز ج. ماوخ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة DXC Luxoft Automotive: "يجب على مصنعي المعدات الأصلية للسيارات أن تكون قادرة على الاستفادة من أحدث التطورات في الصناعة من أجل تقديم تجربة مستخدم فريدة". وأضاف: "من خلال هذا التعاون بين ECARX وDXC Luxoft، سيتمكن عملاؤنا من تطوير برامج واجهات فريدة من نوعها، وتسريع التحول إلى المركبات القائمة على البرمجيات".

نبذة عن شركة ECARX

شركة ECARX (المدرجة في بورصة ناسداك (Nasdaq) بالرمز: ECX) هي شركة عالمية متخصصة في تقديم تكنولوجيا السيارات ولديها من الإمكانيات ما يمكّنها من تقديم حلول مفيدة للسيارات الذكية من الجيل التالي، بداية من النظام الموجود على الرقاقة (SoC)، إلى منصات الحوسبة والبرمجيات. وبينما تقوم شركات صناعة السيارات بتطوير بنيات جديدة للسيارات من الأساس، تقوم ECARX بتطوير حلول كاملة لتحسين تجربة المستخدم، مع الحد من مستوى التعقيد وخفض التكلفة.

تأسست شركة ECARX في عام 2017 وأُدرجت في بورصة ناسداك (Nasdaq) في عام 2022، ولديها الآن ما يقرب من 2000 موظف في 11 موقعًا رئيسيًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد والصين وألمانيا. إلى الآن، يمكن العثور على منتجات ECARX في أكثر من 6 ملايين سيارة في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن شركة DXC Luxoft

تعد DXC Luxoft شريكًا موثوقًا به في التحول الرقمي العالمي ورائدًا في تقديم ميزة تنافسية في العالم القائم على البرمجيات. إننا نصمم ونوفر خدمات ومنتجات مبتكرة تشكل مستقبل الصناعات من خلال الاستفادة من شبكتنا الشريكة الواسعة والخبرة العميقة الخاصة بالصناعة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة luxoft.com

نبذة عن DXC Technology

تساعد DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) بالرمز: DXC) الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية في أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين هياكل البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحب العامة والخاصة والسحابة الهجينة. تثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام في DXC لنشر الخدمات التي تدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر أصولهم التكنولوجية. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا من خلال DXC.com .

تقدم كل من DXC وDXC Luxoft معًا عرضًا متميزًا لقيمة العملاء من أجل التحول الرقمي، حيث تجمع بين قدرات DXC Luxoft الرقمية للواجهة الأمامية وخبرة DXC في تحديث تكنولوجيا المعلومات وتكاملها.

البيانات التطلعية – ECAR X

تحتوي هذه النشرة الإخبارية على بيانات تطلعية، بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة في الولايات المتحدة لعام 1995. وتستند هذه البيانات إلى معتقدات الإدارة وتوقعاتها وكذلك إلى الافتراضات التي أدخلتها والبيانات المتاحة حاليًا للإدارة، وتظهر في عدد من الأماكن في جميع أنحاء هذه الوثيقة وتشمل بيانات تتعلق، من بين أمور أخرى، بنتائج العمليات والحالة المالية والسيولة والآفاق والنمو والاستراتيجيات والصناعة التي نعمل فيها. إن استخدام كلمات مثل "يترقب" أو "يعتزم" أو "يتوقع" أو "يقدر" أو "يتنبأ" أو "يعتقد" أو "يجب" أو "يحتمل" أو "قد" أو "أوليّ" أو "توقعات" أو "غرض" أو "خطة" أو "هدف" وغيرها من التعبيرات المماثلة يهدف إلى تحديد البيانات التطلعية. ولا تعتبر هذه البيانات التطلعية ضمانات للأداء المستقبلي وتخضع لعدد من المخاطر والشكوك التي يمكن أن تسبب نتائج فعلية تختلف اختلافًا جوهريًا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بنوايانا أو معتقداتنا أو توقعاتنا الحالية بشأن، من بين أمور أخرى، نتائج العمليات، الحالة المالية، السيولة، الآفاق، النمو، الاستراتيجيات، ظروف السوق المستقبلية أو الأداء الاقتصادي والتطورات في أسواق رأس المال والائتمان الأداء المالي المتوقع والمستقبلي والأسواق التي نعمل فيها. ولمناقشة هذه المخاطر وغيرها من المخاطر وحالات عدم اليقين التي يمكن أن تسبب نتائج فعلية تختلف اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية، انظر ملفات ECARX المحفوظة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا تتعهد ECARX بأي التزام بتحديث أو مراجعة البيانات التطلعية لإثبات الأحداث أو الظروف اللاحقة، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.

البيانات التطلعية — DXC Luxoft

جميع البيانات الواردة في هذه النشرة الإخبارية التي لا تتعلق بشكل مباشر وحصري بالحقائق التاريخية تشكل "بيانات تطلعية". تمثل هذه البيانات التوقعات والمعتقدات الحالية، ولا يمكن ضمان تحقيق النتائج الموضحة في هذه البيانات. تخضع هذه البيانات للعديد من الافتراضات والمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموضحة في هذه البيانات، والتي يكون الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا. للحصول على وصف مكتوب لهذه العوامل، راجع القسم تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي القادم لشركة DXC في النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وأي معلومات محدثة في ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات اللاحقة. لا يمكن إعطاء أي ضمان مفاده أن أي هدف أو خطة منصوص عليها في أي بيان تطلعي يمكن تحقيقها أو سيتم تحقيقها، ويتم تحذير القراء من الاعتماد غير المبرر على مثل هذه البيانات التي تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو إصدار أي مراجعات لأي بيان تطلعي أو الإبلاغ عن أي أحداث أو ظروف بعد تاريخ هذا التقرير أو تعكس حدوث أحداث غير متوقعة باستثناء ما يقتضيه القانون.

للتواصل الإعلامي: إيرينا باتنتوفا، مدير التسويق بشركة DXC Luxoft، [email protected]؛ دانيال غريفيثس، مدير الاتصالات بشركة ECARX، [email protected]

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