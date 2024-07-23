تعزيزاً لجاذبية سوق عمان العقارية عالمياً"دار جلوبال" تطلق MARRIOT RESIDENCES في مشروع AIDA

مسقط، عمان, 23 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "دار جلوبال" ، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفخمة، اليوم عن إطلاقها Marriott Residences كجزءٍ من مشروعها الرئيسي AIDA، والذي سيشكل تجسيداً لمعايير المعيشة العالمية الراقية التي تقدمها علامة "ماريوت" الرائدة للضيافة. ومن المتوقع أن يغدو المشروع البالغة تكلفته 100 مليون دولار، من أهم الوجهات لمحبي رياضة الجولف في سلطنة عمان.

DAR GLOBAL LAUNCHES MARRIOTT RESIDENCES IN AIDA, FURTHER RAISING THE INTERNATIONAL APPEAL OF OMAN'S REAL ESTATE MARKET

ويضم مشروع Marriott Residences، الذي تديره شركة "ماريوت الدولية"، 224 وحدة سكنية تتنوع بين مساكن مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، وتتميز جميعها بموقع استراتيجي على طول الخط الساحلي للسلطنة، مما يمنحها إطلالات شاملة على المحيط والمنحدرات الخلابة. وتتفرد كل وحدة سكنية بمزيج سلس من العناصر الجمالية الأنيقة ووسائل الراحة والطابع العصري المميز، لتقدم مستوى معيشياً يتخطى التوقعات ويشكل الإضافة المثلى لأنماط الحياة المميزة. ويجري العمل على تشييد المشروع حالياً مع توقعات باكتماله بحلول الربع الأخير من العام 2027.

وتعقيباً على إطلاق المشروع، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": كان لخبراتنا الواسعة في تشييد مساكن فاخرة ممهورة بتوقيع أشهر العلامات التجارية إلى عدد من أبرز المناطق والأحياء النابضة في مختلف أنحاء العالم، بالغ الأثر في تعزيز مكانتنا كعلامة تجارية تُعرف بتفانيها المستمر في تحقيق أعلى معايير التميز في قطاع العقارات الفاخرة. اليوم، وعبر إطلاق Marriott Residences في مشروع AIDA، فإننا نمضي قدماً في ترسيخ شراكتنا المستمرة مع شركة 'ماريوت الدولية'، حيث سبق أن أطلقنا سوياً مشروع W Residences. ونؤكد كذلك على التزامنا المشترك بإرساء معايير جديدة في العروض السكنية التي تمنح العملاء مستويات معيشة متميزة وإقامة مريحة لا تُضاهى. ونحن واثقون بنجاح هذا المشروع وحصده إقبالاً واسعاً من العملاء العالميين كغيره من مشاريعنا السابقة الأخرى"

ومن جانبه، قال جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي لقسم المشاريع متعددة الاستخدامات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "ماريوت الدولية": "يسعدنا أن نوطد علاقاتنا مع 'دار جلوبال' من خلال مشروع Marriott Residences AIDA الذي يتميز بإطلالاته البحرية الخلابة وخدماته الاستثنائية. ونتطلع إلى تزويد مالكي هذه المساكن الراقية بمعايير الضيافة والخدمات الاستثنائية التي لطالما ميزت علامة 'ماريوت'".

الحجز متاح الآن لهذا المشروع السكني المميز على www.darglobal.co.uk/marriott-residences-aida-oman.

إخلاء المسؤولية القانونية:

إن وحدات Marriott Residences في مشروع Aida بسلطنة عُمان ليس مملوكاً أو مطوّراً أو سيباع من قبل شركة ماريوت الدولية أو الشركات التابعة لها ("ماريوت"). إذ تستخدم "دار جلوبال" علامات ماريوت بموجب ترخيص من ماريوت، التي لم تؤكد دقة أي من البيانات أو الإقرارات الواردة أعلاه.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2467252/DAR_GLOBAL.jpg