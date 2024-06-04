تعزيزاً لدورها القيادي كأكبر شركة ناشئة جديدة في التصنيفات العالمية على مدى عقود

شركة فورفز مزارز تُحدث نقلة نوعية في قطاع الخدمات الاحترافية من خلال شبكة خدمات عالمية جديدة بإجمالي إيرادات 5 مليارات دولار سنوياً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تعلن شركتا الخدمات الاستشارية الرائدتين عالمياً ، شركة " مزارز " الدولية المتواجدة في أكثر من 100 دولة وإقليم، وشركة "فورفز" ذات التصنيف المتقدم في الولايات المتحدة رسمياً عن إطلاق شبكتهما العالمية الجديدة "فورفز مزارز" .

محمد أبو حجلة، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة "فورفز مزارز" في دولة الإمارات العربية المتحدة وعُمان

صُنفت " فورفز مزارز" ضمن أفضل 10 شبكات خدمات استشارية عالمية*، وتعد أكبر شركة ناشئة تدخل التصنيفات العالمية على مدى عقود. وتتميّز بأنها شبكة خدمات استثنائية مكونة من شركتين رائدتين في السوق، تضمن للعملاء المرونة والخبرة والانتشار العالمي الذي يدعم أعمالهم التجارية بغض النظر عن موقعهم، وتعزز هذه الخطوة قدرة الشركة على خدمة عملائها وتوفر لهم خيارات أوسع في مجال الخدمات المهنية، مما يعود بالفائدة على السوق ككل.

وبهذه المناسبة، قال محمد أبو حجلة، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة "فورفز مزارز" في دولة الإمارات العربية المتحدة وعُمان: "إن تأسيس فورفز مزارز يمثل نقلة نوعية في قطاع الخدمات المهنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانتنا المحلية والإقليمية وتعزيز قدراتنا في تقديم خدمات عالمية المستوى، و سيستفيد العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من خدماتنا المميزة وخبراتنا المتنوعة ونهجنا المتكامل، كما نتطلع بحماس كبير للفرص التي سنوفرها لعملائنا وفرق عملنا، واثقين من قدرتنا على وضع معايير جديدة في هذا القطاع الحيوي".

ومن جانبه، قال إيرفي هيلياس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "فورفز مزارز" (مجموعة مزارز سابقاً): "إنها لحظة بالغة الأهمية لعملائنا وقطاع أعمالنا وفرق عملنا على حدٍ سواء، فقد رسّخت شركتي فورفز و مزارز لأكثر من 20 عاماً التزامهما الثابت بتقديم تجربة عملاء استثنائية، ونحن الآن على أتم الاستعداد لتقديم خدمات متميزة في كل مكان وتحت علامة تجارية عالمية موحدة".

وبدوره، قال توم واتسون: "تم تأسيس "فورفز مزارز" بناءً على التزامنا الراسخ بالاهتمام والاستماع إلى عملائنا، وتوقّع التحديات التي يواجهونها، وتقديم تجربة عملاء استثنائية في كل ما نقوم به، حيث يعد ذلك فرصة مميزة لنمو وتطور عملائنا وفرق عملنا، ونؤكد بكل ثقة على أننا سنتخذ القرارات التي تساهم في تحقيق مستقبل مشرق يضمن النجاح للجميع".

*المصدر: تصنيفات IAB العالمية لعام 2023.

استناداً إلى إيرادات مزارز لعام 2023 البالغة 2.8 مليار يورو (3 مليارات دولار) فورفز 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار)

نبذة عن فورفز مزارز

فورفز مزارز هي شركة أعمال رائدة عالمياً في قطاع الخدمات المهنية، وتعمل تحت علامة تجارية موحدة على مستوى العالم، وتضم عضوين فقط: شركة فورفز مزارز إل إل بي في الولايات المتحدة ومجموعة فورفز مزارز إس سي، وهي شبكة متكاملة دولية تعمل في أكثر من 100 دولة وإقليم، حيث يلتزم كلا العضوين بتقديم تجربة عملاء استثنائية، وتوفير خدمات التدقيق والضمان والضرائب والاستشارات حول العالم. ونسعى معاً من خلال رؤية استراتيجية مُلهمة إلى نمو وتطور عملائنا وفرق عملنا وقطاع أعمالنا.

فورفز مزارز هو الاسم التجاري لشبكة الأعمال فورفز مزارز العالمية (شركة فورفز مزارز العالمية المحدودة) وعضويها المستقلين: شركة فورفز مزارز إل إل بي في الولايات المتحدة ومجموعة فورفز مزارز إس سي. وشركة فورفز مزارز العالمية المحدودة هي شركة خاصة في المملكة المتحدة محدودة الضمان ولا تقدم أي خدمات للعملاء.

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