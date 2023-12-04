تعزيزاً لمحفظة مشاريعها في أوروبا "مصدر" تستحوذ على مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية 1 جيجاواط في بولندا

· عملية الاستحواذ تشكل إضافة مهمة تزيد من حجم محفظة مشاريع "مصدر" في مجال الطاقة المتجددة بأوروبا

· من المتوقع أن تدخل المشاريع في بولندا حيز التشغيل ما بين عامي 2026 و2030 مع قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 1 جيجاواط

· تشمل الصفقة ثمانية مشاريع هجينة تجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية للاستفادة الأمثل من نقاط الربط المتاحة بالشبكة

دبي, 4 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- COP28، مدينة إكسبو دبي؛ أعلنت اليوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن استحواذها بالشراكة مع مجموعة "تاليري انرجيا" الفنلندية المتخصصة في الاستثمار وتطوير المشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، على ثمانية مشاريع طاقة متجددة هجينة، في خطوة تسهم في زيادة حجم محفظة مشاريعهما في بولندا.

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وتم توقيع الاتفاقية من قبل أماليا جياناكيكو، رئيس قسم التطوير والاستثمار (مصدر أوروبا)، وستيفن باتلر، مدير الاستثمار في شركة "تاليري انرجيا"، وميشال ويسنيوسكي، مدير تطوير الأعمال في شركة "دومرل".

وحضر مراسم التوقيع كل من سعادة يعقوب سلاويك سفير جمهورية بولندا لدى دولة الإمارات، وبياتا داسزينسكا-موزيتشكا، رئيسة مجلس إدارة بنك "جوبودارستوا كراجوويجو"، وأحمد العوضي، مدير إدارة تطوير الأعمال والاستثمار في "مصدر"، وكاي رينتالا، الرئيس التنفيذي لشركة "تاليري انرجيا"، وماتشي تشميلارسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "دومرل".

وقد استحوذت "مصدر" و"تاليري انرجيا" على المشاريع من شركة "دومرل بيورو اوسلوغ انفيستيتسينيخ"، المطور البارز في قطاع الطاقة المتجددة البولندي. وسوف تواصل الشركتان العمل مع "دومرل" على مدار فترة تطوير المشاريع.

وعند دخولها مرحلة التشغيل، ستبلغ القدرة الإنتاجية للمشاريع الثمانية، والتي تجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية، أكثر من 1 جيجاواط، وهو ما يكفي لتزويد نحو 223 ألف منزل بالكهرباء والحد من إطلاق 1.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم في توسيع محفظة المشاريع المتنامية لشركة "مصدر" في القارة الأوروبية.

ويأتي استحواذ "مصدر" على مشاريع هجينة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بعد التعديلات الأخيرة في قانون الطاقة البولندية ويدعى "الكابلات المجمعة"، والذي يسمح بربط عدة مصادر للطاقة المتجددة بالشبكة من خلال نقطة ربط واحدة.

ونادراً ما تعمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بكامل طاقتهما في الوقت نفسه، وذلك بسبب عدم انتظام عملية توليد الكهرباء من الرياح والشمس. ويساعد قانون "الكابلات المجمعة" على تحقيق استقرار في توليد الطاقة من مصادر متجددة عند كل نقطة ربط بالشبكة، بالتوازي مع دعم الشبكة لضمان إمدادات طاقة موثوقة للمنازل والشركات في جميع أنحاء بولندا. ومن المتوقع أن يضيف التعديل، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2023، ما يقرب من 25 جيجاواط من الطاقة المتجددة في بولندا.

وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "سعداء بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها تعزيز محفظة مشاريعنا في أوروبا والمساهمة في دعم مساعي بولندا لتحقيق أهدافها المتعلقة بالعمل المناخي. ولا بد لنا من الإشادة بجهود بولندا واعتمادها مؤخراً لتشريعات تدعم قطاع الطاقة النظيفة، والتي فسحت المجال لزيادة حصة الطاقة المتجددة من خلال السماح بتطوير مشاريع هجينة من طاقتي الشمس والرياح وربطها بالشبكة. وانطلاقاً من دورنا كشركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، فإننا فخورون بالاستثمار في مشاريع وتقنيات مبتكرة وجديدة في بولندا وسائر أوروبا من شأنها توفير طاقة مستدامة وآمنة وموثوقة لقطاعات الأعمال والمجتمعات على حد سواء".

ويأتي هذا الاستحواذ تعزيزاً للاستثمارات والمشاريع التي تلتزم بها "مصدر" في بولندا، والتي تشمل محطة "موافا" لطاقة الرياح في منطقة ماسوفيتسكيه شمال بولندا، ومحطة "جراييفو" لطاقة الرياح في منطقة بودلاسكيا في الشمال الشرقي. وقد تم تدشين هذه المشاريع في عام 2021، وتبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 51.4 ميجاواط.

من جانبه، قال كاي رينتالا، الرئيس التنفيذي لشركة "تاليري انرجيا": "يسعدنا المشاركة في هذه الصفقة التي نستحوذ من خلالها على ثمانية مشاريع طاقة متجددة هجينة في بولندا. وتشكل شراكتنا مع "مصدر" جزءاً مهماً من استراتيجية الاستثمار الخاصة بنا في منطقة وسط وشرق أوروبا. ومع المشاريع الجديدة، ترتفع عدد مشاريعنا ضمن محفظتنا الخاصة بصندوق "الشمس والرياح الثالث" إلى 61 مشروعاً، وبقدرة إجمالية تبلغ 7.6 جيجاواط."

وقال ماتشي تشميلارسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "دومرل": يسرنا التعاون مع شركات بارزة ورائدة في أسواقها المحلية وخارجها. ونفخر بالدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية التي تستند إلى رؤية مشتركة بدعم مستقبل بولندا وقيم وأهداف تجمعنا مع "مصدر" و"تاليري".

وتتطلع بولندا إلى رفع قدرتها الإنتاجية من طاقة الرياح إلى 11 جيجاواط، ومن الطاقة الشمسية ما بين 10 إلى 16 جيجاواط بحلول عام 2040. ومن شأن استثمارات "مصدر" و"تاليري انرجيا" في بولندا المساهمة في دعم تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها "سياسة الطاقة البولندية"، فضلاً عن لعب دور بارز في الحد من الانبعاثات الكربونية في البلاد.

انتهى

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