تعزّز Labuan IBFC Inc. وASAS وSTEP Malaysia ممارسات تخطيط الثروات الإسلامية

مبادرة مشتركة تسلّط الضوء على نهج متكامل لتخطيط الثروات والتعاقب والحلول العابرة للحدود

كوالالمبور، ماليزيا،, 14 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- جمعت شركة Labuan IBFC Incorporated Sdn Bhd (Labuan IBFC Inc.)، وهي وكالة التسويق الرسمية لمركز Labuan International Business and Financial Centre (Labuan IBFC)، بالتعاون مع Association of Shariah Advisors in Islamic Finance Malaysia (ASAS)، إلى جانب Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Malaysia، نخبة من ممارسي القطاع والخبراء لاستكشاف العلاقة بين تخطيط الثروات الإسلامية وإدارة التركات والحوكمة الشرعية، مع التركيز على إدارة الثروات العابرة للحدود وحوكمة العائلات.

Ben Quah, CEO of Labuan IBFC Inc. presenting his opening keynote at the event

وجمع المنتدى مختصين في تخطيط التركات الإسلامية، ومستشارين شرعيين، وممارسين في مجال الصناديق الاستئمانية والتركات، ومديري ثروات، إلى جانب خبراء قانونيين، لاستكشاف أساليب فعّالة لحفظ الثروات وإدارتها ونقلها. وشملت المناقشات إدارة التركات بما يتجاوز أحكام الفرائض، والحوكمة الشرعية لإدارة التركات، وتخطيط التعاقب، واستخدام الصناديق الاستئمانية والتكافل وغيرها من هياكل إدارة الثروات.

وقالت السيدة Farah Deba، رئيسة فرع STEP Malaysia، في كلمتها الترحيبية: «يعني مفهوم Beyond Faraid أن الفرائض ليست سوى جزء واحد من تخطيط التركات، إلا أن ذلك لا يعني التخطيط خارج إطار المبادئ الإسلامية. نحن نمثّل ثلاث وجهات نظر مختلفة؛ إذ تتحدث STEP بصفتها جهة استشارية للعائلات عبر الأجيال، بينما تقدم Labuan IBFC البُعد الدولي لإدارة ثروات العائلات وهيكلتها، في حين تقدم ASAS المنظور الشرعي الأساسي».

وفي كلمته الرئيسية، سلّط السيد Ben Quah، الرئيس التنفيذي لـ Labuan IBFC Inc.، الضوء على دور Labuan IBFC بوصفها منصة للتخطيط الإسلامي للثروات الخاصة وتوفير حلول للثروات العابرة للحدود.

وقال: «مع تزايد الطابع العالمي للثروات، تحتاج العائلات إلى حلول مرنة توفر حماية الأصول والاستمرارية على المدى الطويل. وتتمتع Labuan IBFC بمكانة قوية تمكّنها من تلبية هذه الاحتياجات، بما يدعم الدور الريادي لماليزيا في مجال الثروات الخاصة الإسلامية من خلال التعاون الوثيق بين مختلف مكونات المنظومة».

وافتُتح البرنامج بجلسة بعنوان Beyond Faraid – The Real Challenges in Muslim Estate Administration، تناولت التحديات العملية المرتبطة بإدارة التركات، واستعرضت حلولاً لتحويل نوايا التعاقب إلى خطط فعّالة لإدارة التركات. وأعقب ذلك حوار تناول كيفية مساهمة الحوكمة الفعّالة والتوثيق السليم في ضمان تنفيذ ترتيبات تخطيط الثروات بما يتوافق مع المتطلبات الشرعية.

بعد ذلك، جرى تسليط الضوء على Labuan IBFC خلال جلسة بعنوان Labuan IBFC as a Platform for Islamic Wealth and Family Governance، التي استعرضت هياكلها القانونية المرنة وحلولها لإدارة الثروات العابرة للحدود، وتخطيط التعاقب، وهيكلة الأصول.

وركزت جلسة ما بعد الظهر على التطبيق العملي لخطط إدارة الثروات، بما يشمل السيولة والتكافل والصناديق الاستئمانية وغيرها من الهياكل. وأوضح المشاركون في الجلسة كيفية مساهمة هذه الحلول في الحفاظ على الثروات، وإدارة المخاطر، ونقل الثروات بين الأجيال.

واختُتم الحدث بجلسة نقاشية حول تعزيز منظومة تخطيط الثروات الإسلامية، جمعت وجهات نظر من مجالات إدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة التركات، والممارسات الشرعية. وأكدت المناقشة أهمية التعاون في تطوير حلول شاملة لتخطيط الثروات الإسلامية.

وفي كلمتها الختامية، قالت السيدة Yusaini Yusof، عضو اللجنة التنفيذية في ASAS: «تضمن الحوكمة الشرعية هيكلة الإرث بطريقة سليمة، وتنفيذه بنجاح، وخدمة مقاصد الشريعة في نهاية المطاف. وستواصل ASAS دعم هذه المسيرة من أجل تعزيز التواصل والارتقاء بمستوى المهنية لدى مجتمع المتخصصين والممارسين في المجال الشرعي».

وتستند هذه الجلسة إلى الشراكة الاستراتيجية التي تأسست من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين Labuan IBFC Inc. وASAS، كما تسهم في تعزيز التعاون مع STEP Malaysia والمجتمع المهني الأوسع.

للمزيد من المعلومات حول Labuan IBFC وحلولها في مجال التمويل الإسلامي وإدارة الثروات، يرجى زيارة: www.labuanibfc.com.

جهة الاتصال الإعلامية

Labuan IBFC

Lalitha Sivanesan

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