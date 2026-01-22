تعزّز كناوف التزامها طويل المدى تجاه المملكة العربية السعودية من خلال الاستحواذ المخطط له على حصة أغلبية في شركة المتحدة للصناعات التعدينية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 يناير 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت مجموعة كناوف، الرائدة عالميا في تصنيع مواد البناء، اليوم عن خطتها للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة المتحدة للصناعات التعدينية ، وهي شركة سعودية رائدة في تصنيع مواد البناء، والتي تخدم أسواق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.

ستمنح هذه الصفقة الخاصة كناوف حصة أغلبية تبلغ 63.2% في شركة المتحدة للصناعات التعدينية. بعد إتمام هذه الصفقة الخاصة، تنوي كناوف القيام بتقديم عرض للاستحواذ على نسبة تصل إلى 100% من الأسهم في رأس مال شركة المتحدة للصناعات التعدينية والإعلان عن نيتها المؤكدة بتقديم عرض الاستحواذ بعد استيفاء عدد من الشروط ذات الصلة، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

تعمل كناوف في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 30 عاماً. وتُعد المملكة العربية السعودية أحد أهم الأسواق النامية لدى المجموعة وركيزة أساسية في استراتيجيتها الإقليمية. ومن خلال توسيع تواجدها، تهدف كناوف إلى دعم النمو الصناعي للمملكة والتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

خطوة استراتيجية تدعم رؤية 2030

وفي هذا السياق، صرّح السيّد بول باتون، المدير العام لكناوف في دول مجلس التعاون الخليجي، قائلًا: "تتمتع شركة المتحدة للصناعات التعدينية بقاعدة صناعية قوية وحضور متميز في السوق السعودي. ومن خلال الجمع بين هذه القاعدة وخبرة كناوف العالمية في التصنيع وقدراتها الابتكارية ومعرفتها الفنية، فإننا نطمح إلى دعم أجندة التوطين في المملكة والمساهمة في تطوير قطاع إنشاءات أكثر مرونة وتنافسية".

كما قال رئيس مجلس الإدارة للصناعات التعدينية المهندس رائد ابراهيم المديهم: " ننظر الي هذه الخطوة كمرحلة تطوير طويلة المدى تركز على رفع القدرة التشغيلية والتصنيعية داخل المملكة وتسريع خطط النمو وفق اوليات الجودة ورفع كفاءة الأداء , ان دخول مستثمر صناعي عالمي بحجم مجموعة كناوف يؤكد جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الأجانب ويؤكد أيضا متانة الصناعة في السعودية ويبرهن على نجاح خطط السعودية وفق رؤية المملكة 2030 ولله الحمد".

وتظل صفقة الاستحواذ الخاصة هذه خاضعة لاستيفاء الشروط المُسبقة والحصول على الموافقات النظامية اللازمة. وسيتولى فريق القيادة الإقليمي لكناوف الإشراف على عملية تكامل العمليات والتطوير المستقبلي لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق قيمة طويلة المدى للموظفين والعملاء والشركاء التجاريين، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

قامت شركة لازارد بدور المستشار المالي لشركة كنوف في هذه الصفقة، بينما تولّت شركة (AS&H Clifford Chance) مهام المستشار القانوني.

عن مجموعة كناوف

تُعد مجموعة كناوف مجموعة دولية لتصنيع مواد البناء، ويقع مقرها الرئيسي في إيفهوفن، ألمانيا. وقد تأسست عام 1932م، وتعود ملكيتها لعائلة كناوف، وتُعد اليوم أكبر منتج عالمي لمواد البناء والأنظمة القائمة على الجبس، والعزل عالي الكفاءة في استخدام الطاقة، والحلول المتكاملة للأسقف. كما تدير المجموعة أكثر من 300 موقع إنتاج ومؤسسة مبيعات في أكثر من 90 دولة حول العالم. وفي عام 2024م، بلغ عدد موظفيها حوالي 43,500 موظف، وحققت مبيعات قدرها 15.6 مليار يورو.

مزيد من المعلومات حول مجموعة كناوف، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.knauf.com

Stephan Eichenseher, Knauf Group

[email protected]