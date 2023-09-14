تعلن GFI Software وQBS Software عن تمديد شراكتهما الإستراتيجية

تم إعداد التعاون لتضخيم حلول MSP الخاصة بـ GFI في المملكة المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على حل MSP الجديد تمامًا والمصمم لهذا الغرض، GFI AppManager.

لندن، 14 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- يسر GFI Software وQBS Software الإعلان عن تمديد شراكتهما الإستراتيجية، بإضافة QBS Software كأحد الموزعين الرئيسيين لـ GFI Software في المملكة المتحدة وأيرلندا. ومن خلال هذا التعاون، ستقوم شركة QBS Software بتقديم عروض التكنولوجيا المتطورة التي تقدمها GFI إلى المشهد النابض بالحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة ودعم نموها بشكل أكبر.

QBS Software

تم الإعلان عن ذلك في قمة الخدمات المدارة السنوية الثالثة عشرة في لندن حيث أن GFI Software وQBS هما الراعيين الرئيسيين المشاركين.

قال إريك فوغان، الرئيس التنفيذي لشركة GFI Software: "إن تحالفنا في المملكة المتحدة مع QBS Software يتوسع على علاقتنا القوية الحالية في فرنسا ودول الشمال، ويأتي في توقيت مع إصدارنا الجديد من GFI AppManager، وهي تقنية تغير قواعد اللعبة لمقدمي خدمات MSP، إلى جانب توسيع نطاق GFI، تعمل هذه الشراكة على تعزيز التزامنا بتوفير أفضل حلول تكنولوجيا المعلومات في فئتها من خلال الموزعين مع التركيز بشكل رئيسي على موفري الخدمات المدارة."

وأضاف ديف ستيفينسون، الرئيس التنفيذي لشركة QBS Software: "لقد حققنا نجاحًا كبيرًا مع GFI Software في فرنسا وفي جميع أنحاء بلدان الشمال الأوروبي. ونحن نسعى لمحاكاة هذا النجاح في المملكة المتحدة وإيرلندا من خلال تشجيع شركائنا الحاليين والجدد في مجتمع MSP على التعامل مع GFI Software."

وفي هذا الحدث، ألقى الرئيسان التنفيذيان لشركة GFI وQBS، إريك فوغان وديف ستيفينسون، خطابًا رئيسيًا مشتركًا، مما مهد الطريق لإعلانات مثيرة تعود بالنفع على سوق الخدمات المدارة. خلال القمة، سيقدم فوغان "قوة الخدمة - كيف تغير MSPs المشهد"، وسيشارك ستيفنسون في حلقة النقاش "تسريع النمو الرقمي - أخذ زمام المبادرة". اختارت GFI هذا الحدث للإعلان عن التوفر العام لـ GFI AppManager، وهو حل ثوري لتشغيل MSPs، بما في ذلك الكشف عن إعلان GFI التجاري الجديد لـ GFI AppManager.

نبذة عن GFI SOFTWARE

تقوم GFI Software بتطوير برامج الأعمال الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقدم منتجاتها من خلال شبكة عالمية من الشركاء المتفانين في جميع أنحاء العالم. من خلال التركيز المباشر على توسيع الحلول لمقدمي الخدمات المُدارة، يستخدم أكثر من 40000 عميل حلول GFI Software لإدارة الشبكات وتطبيقات الأداء والأمان والتعاون. للمزيد من المعلومات، قم بزيارة gfi.com.

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نبذة عن QBS SOFTWARE

تتمثل مهمة QBS Software في تمكين الناشرين والعملاء من تحسين عملية الشراء الخاصة بهم، مما يضمن القيمة المستدامة لجميع أصحاب المصلحة. إن التزامهم بالتميز في الخدمة والأسعار التنافسية وخبرة المنتج لا مثيل له.

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