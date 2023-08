تعلن IgniteTech عن تحول GenAI عبر محفظة برامجها بالكامل مع CoPilot

كجزء من التزامها الرؤيوي بريادة حلول المؤسسات من الجيل التالي، من المقرر أن تقدم IgniteTech مكونات GenAI لجميع منتجاتها البرمجية.

أوستن، تكساس، 30 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- كشفت IgniteTech، الشركة الرائدة في مجال برمجيات المؤسسات والمعروفة باسم "Where Software Goes to Thrive™"، اليوم عن مبادرة رائدة لتعزيز محفظتها الكاملة التي تضم أكثر من 50 منتجًا برمجيًا مع قدرات GenAI. بناءً على النجاح الأخير لإضافة Jive CoPilot™، ستقدم IgniteTech مكون "CoPilot" GenAI لكل منتج، مما يعزز مكانتها في طليعة شركات البرمجيات مع حلول المؤسسات التي تعتمد على GenAI.

سيكون لكل منتج في تشكيلة IgniteTech الشاملة قريبًا CoPilot الخاص به، مما يسخر القوة التحويلية لـ GenAI. فسواء سواء كان Jive CoPilot أو DNN CoPilot أو أي منتج آخر في التشكيلة، يمكن للمستخدمين توقع قفزة في الوظائف والمرافق وتجربة المستخدم الشاملة.

وبعد التكامل السريع ونجاح Jive CoPilot™ الذي تم تقديمه بعد فترة وجيزة من انضمام Jive إلى عائلة IgniteTech، أدركت الشركة الإمكانات الهائلة لـ GenAI في جميع المجالات. ولا يقوم Jive CoPilot فقط بتسخير GenAI لتلخيص البيانات المتطورة وقدرات الأسئلة والأجوبة والبحث المتقدم، ولكن بعض أكبر عملاء Jive العالميين يستكشفون ويستفيدون بالفعل من هذه القدرة الرائدة. وأظهر هذا التطبيق الواقعي والاستقبال الإيجابي من العملاء من الدرجة الأولى الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن تقدمها GenAI لبرامج المؤسسات.

وعلق إريك فوغان، الرئيس التنفيذي لشركة IgniteTech، على هذه المبادرة المهمة، "مع Jive CoPilot، أظهرنا تفانينا في دمج تقنية GenAI المتطورة. والآن، نحن متحمسون للشروع في هذه الرحلة التحويلية لمجموعة منتجاتنا بأكملها. تدعم استراتيجيتنا الأولى GenAI رؤيتنا لمستقبل برمجيات المؤسسات - مما يجعلها أكثر ذكاءً واستجابةً وكفاءةً إلى ما لا نهاية".

مع استمرار تطور صناعة التكنولوجيا السريع، لا تزال IgniteTech تركز على البقاء في الطليعة، مما يضمن لعملائها دائمًا الوصول إلى الأدوات الأكثر تقدمًا المتاحة. يعزز التكامل الشامل لتحسينات CoPilot GenAI عبر مجموعة المنتجات بأكملها سمعة IgniteTech كرائد في الجيل التالي من حلول برمجيات المؤسسات.

