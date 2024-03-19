تعلن Kingdee International عن نتائج السنة المالية 2023 - نمو مستمر عالي الجودة لتجارة الخدمات السحابية

هونج كونج، 19 مارس 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Kingdee International Software Group المحدودة ("Kingdee International")، أو "Kingdee" أو "الشركة"، بالإضافة إلى الشركات التابعة لها والتي يُشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة"؛ كود السهم: 268.HK) الإعلان عن النتائج الموحدة الدقيقة للشركة للسنة المنصرمة في 31 ديسمبر 2023 ("فترة التقرير"). سجلت المجموعة خلال الفترة التي يشملها بالتقرير، إجمالي إيرادات بقيمة 5,679 مليون يوان صيني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.7% تقريبًا (على أساس سنوي). واصلت المجموعة التقدم في مجال تحويل خدمات الاشتراك السحابية، مع رفع إيرادات الخدمات السحابية بنسبة 21.3% على أساس سنوي. وقد شكّلت الخدمات السحابية 79.3% من إيرادات المجموعة. ارتفعت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) لخدمات الاشتراك في Kingdee Cloud بنسبة 33.1% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 2.86 مليار يوان صيني. بلغت خسارة مالكي المجموعة حوالي 210 مليون يوان صيني، وهو ما يمثل انخفاضًا في الخسارة بنسبة 46.1% تقريبًا على أساس سنوي. بلغ صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للمجموعة حوالي 653 مليون يوان صيني، وهو ما يمثل بنسبة 74.5% تقريبًا على أساس سنوي.

كشفت Kingdee خلال فترة التقرير النقاب عن منصة Kingdee Cloud Cosmic GPT التي تتميز بقدرة نموذجية كبيرة على مستوى المؤسسة، وتتكامل مع نماذج اللغات الواسعة (LLMs) مثل Baidu وMicrosoft، مما يمكّن المؤسسات من مساعدة المؤسسات على بناء تطبيقات ذكية متكاملة من حيث أساليب إدارة المؤسسات المعقدة. بالاعتماد على Kingdee Cloud Cosmic GPT، أطلقت Kingdee أول LLM مالي في الصين، والذي يجسد 30 عامًا من الخبرة المالية وخدمات العملاء التي تقدمها Kingdee لخدمة أكثر من 7.4 مليون عميل، والتي يمكن أن تزود المؤسسات بالتحاليل والتوقعات الشاملة وخدمات دعم الخبراء وإنشاء التقارير وخدمات الترجمة الفورية. وقد أثبتت هذه المنتجات بالفعل فعاليتها وجدواها في مؤسسات نموذجية مثل C&D Property ومجموعة Hisense.

وأشار السيد Xu Shao Chun، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى أن عام 2024 يمثل نقطة انطلاق إستراتيجية Kingdee نحو التفوق على مستوى عالمي. وصرّح: "سوف تدعم Kingdee مهمتنا المتمثلة في "خدمة المؤسسات بكل إخلاص ومواصلة التطور برفقة جميع المستخدمين"، ومواصلة تعميق التحول السحابي، وتعزيز إستراتيجيتنا الأساسية المتمثلة في "أولوية الاشتراك، وأولوية الذكاء الاصطناعي"، وتعزيز القيمة المضافة للإدارة الرقمية للشركات الصينية، و مساعدة الشركات على تسريع تقديم إنتاجية جديدة مميزة والوصول إلى التنمية عالية الجودة.